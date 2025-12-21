Bátovská Fialková mala čistú iba prvú streľbu. Pódium v obľúbenom stredisku nezopakovala

Svetový pohár v biatlone - Annecy
Výsledky - preteky s hromadným štartom žien:
Poradie
Meno
Krajina
Čas + streľba
1
Maren Kirkeeideová
Nórsko
32:53,2 min (1)
2
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
+ 0,3 s (1)
3
Justine Braisazová-Bouchetová
Francúzsko
+ 0,8 s (1)
4
Camille Benedová
Francúzsko
+ 5,7 s (0)
5
Amy Basergaová
Švajčiarsko
+ 15,5 s (1)
6
Franziska Preussová
Nemecko
+ 18,0 s (1)
22
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 1:43,4 min (4)
Nórska biatlonistka Maren Kirkeeideová vyhrala úvodné preteky s hromadným štartom na 12,5 km v prebiehajúcom ročníku Svetového pohára.
Na podujatí 3. kola vo francúzskom stredisku Annecy - Le-Grand Bornand zaznamenala premiérové víťazstvo v kariére, keď finišovala v cieli o tri desatiny sekundy pred líderkou celkového poradia Francúzskou Lou Jeanmonnotovou.
Pódium doplnila ďalšia domáca reprezentantka Justine Braisazová-Bouchetová (+0,8).
Jediná slovenská zástupkyňa Paulína Bátovská Fialková obsadila 22. miesto so stratou 1:43,4 min. Pódium spred roka v tejto disciplíne tak slovenská reprezentantka nezopakovala.
VIDEO: Zostrih pretekov s hromadným štartom žien
Priebeh pretekov s hromadným štartom žien
Na štarte pre chorobu chýbala Talianka Lisa Vittozziová, vďaka čomu sa Bátovská-Fialková posunula na 19. pozíciu. Tridsiatka pretekárok prišla na prvú streľbu pokope a 17 z nich zvládlo úvodnú položku v ľahu bez zaváhania.
Medzi nimi nechýbala ani Bátovská Fialková, ktorá vybiehala na medzičas po prvej streľbe siedma.
Na čele pracovala Jeanmonnotová, ktorá mala v závese hneď trojicu švédskych reprezentantiek a práve Ella Halvarssonová prebrala vedenie po druhej streľbe v ľahu.
Bátovská Fialková nedokázala sklopiť jeden terč a po absolvovaní trestného okruhu klesla na 15. miesto.
„Išla som do toho s veľkým odhodlaním. Prvá nula nasvedčovala, že to môže byť fajn. Potom jedna chybička a bola som viac vzadu a čím väčšia únava prichádzala, tým ťažšie sa mi s lyžami bojovalo,“ uviedla Bátovská Fialková v rozhovore pre STVR.
Tridsaťtriročná Slovenka si držala na bežeckom úseku medzi druhou a treťou streľbou odstup na líderku na úrovni 30 sekúnd.
Na prvej stojke však minula jeden terč, klesla na 18. priečku a jej manko sa blížilo k jednej minúte. Prvú streľbu v stoji vôbec nezvládla Halvarssonová, ktorá nesklopila hneď dva terče.
Naopak, na špici sa vyprofilovala pätica bezchybných, medzi nimi hneď tri domáce reprezentantky - Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová a Camille Benedová.
Dopĺňali ich Talianka Rebecca Passlerová a držiteľka voľnej karty Marthe Krakstadová Johansenová z Nórska. Na pozadí číhala na príležitosť neskoršia víťazka Kirkeeideová.
Záverečná streľba zamiešala karty a sľubovala strhujúci finiš. Do trestného okruhu museli ísť Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Passlerová aj Johansenová.
Zaváhaniu sa vyhla Benedová, ktorá mala k dispozícii 14-sekundový náskok pred Kirkeeideová.
Benedovej približne kilometer pred cieľom došli sily a vypadla z boja o pódium.
Kirkeeideová mala v závere silné protivníčky hnané domácim publikom, 22-ročná Nórka však tlak zvládla a po nasadení do úniku sa nenechala predstihnúť.
Kirkeeideová: Pekné zakončenie roka
„Ani neviem, čo sa momentálne deje v mojej hlave. Je to veľmi pekné zakončenie roka pred Vianocami. Snažila som sa v závere získať aspoň pódium.
Videla som, že mám za sebou Jeanmonnotovú, tak som si povedala, že to bude ťažké. Som rada, že mi to vyšlo,“ povedala víťazka pretekov v rozhovore pre IBU.
Nefungovali mi lyže, zhodnotila Bátovská Fialková
Bátovskú Fialkovú pripravili o lepšie umiestnenie ďalšie dve chyby na strelnici. V cieli si uvedomovala, že v kombinácii všetkých faktorov to na lepší výsledok nebolo:
„Bežalo sa mi dobre, ale žiaľ, od prvého kola mi nefungovali lyže. V každom zjazde ma predchádzali tri či štyri pretekárky a to sa mi ťažko dobiehalo.
To, čo som nadrobila na kopci, som stratila v zjazdoch. Nebolo to veľmi dobré, ťažko sa mi s tým bojovalo. Aj na strelnici som to pokazila, dnes to nebolo na dobrý výsledok.“
Celkové poradie svetového poradia
Po 8 z 21 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
481
2.
Maren Kirkeeideová
Nórsko
413
3.
Dorothea Wiererová
Taliansko
363
4.
Anna Magnussonová
Švédsko
363
5.
Suvi Minkkinenová
Fínsko
353
6
Camille Benedová
Francúzsko
313
20.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
125
Poradie v pretekoch s hromadným štartom
Po 1 zo 4 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1
Maren Kirkeeideová
Nórsko
90
2
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
75
3
Justine Braisazová-Bouchetová
Francúzsko
65
4
Camille Benedová
Francúzsko
55
5
Amy Basergaová
Švajčiarsko
50
6
Franziska Preussová
Nemecko
45
22
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
18