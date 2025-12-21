Bátovská Fialková mala čistú iba prvú streľbu. Pódium v obľúbenom stredisku nezopakovala

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková. (Autor: Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet, TASR|21. dec 2025 o 12:50
Z triumfu sa tešila Nórka Maren Kirkeeideová.

Svetový pohár v biatlone - Annecy

Výsledky - preteky s hromadným štartom žien:

Poradie

Meno

Krajina

Čas + streľba

1

Maren Kirkeeideová

Nórsko

32:53,2 min (1)

2

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

+ 0,3 s (1)

3

Justine Braisazová-Bouchetová

Francúzsko

+ 0,8 s (1)

4

Camille Benedová

Francúzsko

+ 5,7 s (0)

5

Amy Basergaová

Švajčiarsko

+ 15,5 s (1)

6

Franziska Preussová

Nemecko

+ 18,0 s (1)

22

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 1:43,4 min (4)

Nórska biatlonistka Maren Kirkeeideová vyhrala úvodné preteky s hromadným štartom na 12,5 km v prebiehajúcom ročníku Svetového pohára.

Na podujatí 3. kola vo francúzskom stredisku Annecy - Le-Grand Bornand zaznamenala premiérové víťazstvo v kariére, keď finišovala v cieli o tri desatiny sekundy pred líderkou celkového poradia Francúzskou Lou Jeanmonnotovou. 

Pódium doplnila ďalšia domáca reprezentantka Justine Braisazová-Bouchetová (+0,8).

Jediná slovenská zástupkyňa Paulína Bátovská Fialková obsadila 22. miesto so stratou 1:43,4 min. Pódium spred roka v tejto disciplíne tak slovenská reprezentantka nezopakovala.

VIDEO: Zostrih pretekov s hromadným štartom žien


Priebeh pretekov s hromadným štartom žien

Na štarte pre chorobu chýbala Talianka Lisa Vittozziová, vďaka čomu sa Bátovská-Fialková posunula na 19. pozíciu. Tridsiatka pretekárok prišla na prvú streľbu pokope a 17 z nich zvládlo úvodnú položku v ľahu bez zaváhania.

Medzi nimi nechýbala ani Bátovská Fialková, ktorá vybiehala na medzičas po prvej streľbe siedma.

Paulína Bátovská Fialková počas pretekov žien s hromadným štartom v Annecy - Le-Grand Bornand.
Paulína Bátovská Fialková počas pretekov žien s hromadným štartom v Annecy - Le-Grand Bornand.
Paulína Bátovská Fialková počas pretekov žien s hromadným štartom v Annecy - Le-Grand Bornand.
Paulína Bátovská Fialková počas pretekov žien s hromadným štartom v Annecy - Le-Grand Bornand.
Na čele pracovala Jeanmonnotová, ktorá mala v závese hneď trojicu švédskych reprezentantiek a práve Ella Halvarssonová prebrala vedenie po druhej streľbe v ľahu.

Bátovská Fialková nedokázala sklopiť jeden terč a po absolvovaní trestného okruhu klesla na 15. miesto.

„Išla som do toho s veľkým odhodlaním. Prvá nula nasvedčovala, že to môže byť fajn. Potom jedna chybička a bola som viac vzadu a čím väčšia únava prichádzala, tým ťažšie sa mi s lyžami bojovalo,“ uviedla Bátovská Fialková v rozhovore pre STVR.

Tridsaťtriročná Slovenka si držala na bežeckom úseku medzi druhou a treťou streľbou odstup na líderku na úrovni 30 sekúnd.

Na prvej stojke však minula jeden terč, klesla na 18. priečku a jej manko sa blížilo k jednej minúte. Prvú streľbu v stoji vôbec nezvládla Halvarssonová, ktorá nesklopila hneď dva terče.

Naopak, na špici sa vyprofilovala pätica bezchybných, medzi nimi hneď tri domáce reprezentantky - Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová a Camille Benedová.

Dopĺňali ich Talianka Rebecca Passlerová a držiteľka voľnej karty Marthe Krakstadová Johansenová z Nórska. Na pozadí číhala na príležitosť neskoršia víťazka Kirkeeideová.

Záverečná streľba zamiešala karty a sľubovala strhujúci finiš. Do trestného okruhu museli ísť Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Passlerová aj Johansenová.

Zaváhaniu sa vyhla Benedová, ktorá mala k dispozícii 14-sekundový náskok pred Kirkeeideová.

Benedovej približne kilometer pred cieľom došli sily a vypadla z boja o pódium.

Kirkeeideová mala v závere silné protivníčky hnané domácim publikom, 22-ročná Nórka však tlak zvládla a po nasadení do úniku sa nenechala predstihnúť.

Kirkeeideová: Pekné zakončenie roka

„Ani neviem, čo sa momentálne deje v mojej hlave. Je to veľmi pekné zakončenie roka pred Vianocami. Snažila som sa v závere získať aspoň pódium.

Videla som, že mám za sebou Jeanmonnotovú, tak som si povedala, že to bude ťažké. Som rada, že mi to vyšlo,“ povedala víťazka pretekov v rozhovore pre IBU.

Nefungovali mi lyže, zhodnotila Bátovská Fialková

Bátovskú Fialkovú pripravili o lepšie umiestnenie ďalšie dve chyby na strelnici. V cieli si uvedomovala, že v kombinácii všetkých faktorov to na lepší výsledok nebolo:

„Bežalo sa mi dobre, ale žiaľ, od prvého kola mi nefungovali lyže. V každom zjazde ma predchádzali tri či štyri pretekárky a to sa mi ťažko dobiehalo.

To, čo som nadrobila na kopci, som stratila v zjazdoch. Nebolo to veľmi dobré, ťažko sa mi s tým bojovalo. Aj na strelnici som to pokazila, dnes to nebolo na dobrý výsledok.“

Celkové poradie svetového poradia

Po 8 z 21 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

481

2.

Maren Kirkeeideová

Nórsko

413

3.

Dorothea Wiererová

Taliansko

363

4.

Anna Magnussonová

Švédsko

363

5.

Suvi Minkkinenová

Fínsko

353

6

Camille Benedová

Francúzsko

313

20.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

125

Poradie v pretekoch s hromadným štartom

Po 1 zo 4 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1

Maren Kirkeeideová

Nórsko

90

2

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

75

3

Justine Braisazová-Bouchetová

Francúzsko

65

4

Camille Benedová

Francúzsko

55

5

Amy Basergaová

Švajčiarsko

50

6

Franziska Preussová

Nemecko

45

22

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

18

Biatlon

Paulína Bátovská Fialková počas pretekov žien s hromadným štartom v Annecy - Le-Grand Bornand.
Paulína Bátovská Fialková počas pretekov žien s hromadným štartom v Annecy - Le-Grand Bornand.
V cieli zdolala tú istú súperku ako vlani. Bátovská Fialková: Nebola to náhoda, bojujem rovnako
Nikola Černáková|dnes 14:01
