Deň 5
Miláno a Cortina 2026
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas vytrvalostných pretekov na 15 km na ZOH 2026.
Bátovská Fialková začala výborne, no potom prišli chyby. Šokujúca medaila pre mladú Bulharku
Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Biatlon na ZOH Miláno a Cortina 2026: Najlepšou Slovenkou bola Bátovská Fialková
Švajčiar Franjo von Allmen oslavuje víťazstvo v super-G.
Odermatt doplatil na chyby. Jeho krajan opäť nenašiel premožiteľa a dosiahol zlatý hetrik
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ZOH 2026.
Biatlonistky zabojujú o prvé medaily. Ak chcú Slovenky uspieť, na strelnici nesmú chybovať
Adam Hagara s trénermi Alexandrou Hagarovou a Vladimirom Dvojnikovom po krátkom programe na ZOH 2026.
Pomáha mi, keď viem, že sa na mňa pozerá celé Slovensko, vraví Hagara. Chce byť dobrý vzor
Connor McDavid počas tréningu na ZOH 2026.
Kanaďania uprednostnili komfort. Ich zámorský rival ich nenapodobní a užíva si atmosféru
Bátovská Fialková začala výborne, no potom prišli chyby. Šokujúca medaila pre mladú Bulharku

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas vytrvalostných pretekov na 15 km na ZOH 2026.
Fotogaléria (40)
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas vytrvalostných pretekov na 15 km na ZOH 2026. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|11. feb 2026 o 15:20
Na čele pretekov je priebežne Francúzka Julia Simonová.

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - biatlon

Ženy - vytrvalostné preteky (15 km):

Poradie

Meno

Krajina

Čas + streľba

1.

Julia Simonová

Francúzsko

41:15,6 min (1)

2.

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

+ 53,1 s (2)

3.

Lora Hristovová

Bulharska

+ 1:04,5 min (0)

4.

Vanessa Voigtová

Nemecko

+ 1:17,4 min (0)

5.

Dorothea Wiererová

Taliansko

+ 1:33,9 min (1)

6.

Camille Benedová

Francúzsko

+ 1:36,7 min (1)

40.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 4:02,6 min (3)

46.

Anastasia Kuzminová

Slovensko

+ 4:56,2 min (2)

48.

Ema Kapustová

Slovensko

+ 4:58,7 min (1)

82.

Mária Remeňová

Slovensko

+ 8:46,1 min (6)

Francúzska biatlonistka Julia Simonová získala na ZOH 2026 zlatú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 15 km.

V Anterselve vybielila v stredu 19 z 20 terčov a vyhrala s náskokom 53,1 s pred svojou krajankou Lou Jeanmonnotovou.

Pódium doplnila Bulharka Lora Hristovová (+1:04,5). Z kvarteta Sloveniek skončila najvyššie Paulína Bátovská Fialková, ktorá obsadila s tromi trestnými minútami 40. miesto (+4:02,6).

Anastasia Kuzminová bola 46. (+4:56,2), Ema Kapustová 48. (+4:58,7) a Mária Remeňová 82. (+8:46,1).

Fotogaléria z vytrvalostných pretekov žien v biatlone na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Americká biatlonistka Lucinda Andersonová strieľa počas vytrvalostných pretekov na 15 km na zimných olympijských hrách v Anterselve.
Poľka Natalia Sidorowiczová počas vytrvalostných pretekov na 15 km na zimných olympijských hrách v Anterselve.
Švajčiarska biatlonistka Lea Meierová sa pripravuje na streľbu počas vytrvalostných pretekov na 15 km na zimných olympijských hrách v Anterselve.
Čínska biatlonistka Čchu Jüan-meng počas vytrvalostných pretekov na 15 km na zimných olympijských hrách v Anterselve.
Simonová vybojovala v Anterselve už svoje druhé zlato, v nedeľu bola členkou víťaznej francúzskej mix štafety.

Simonová vybojovala v Anterselve už svoje druhé zlato, v nedeľu bola členkou víťaznej francúzskej mix štafety.

Vlani získala vo vytrvalostných pretekoch titul majsterky sveta a v stredu sa postarala o vôbec prvé francúzske olympijské zlato v ženskom individuále.

Líderka celkového poradia Svetového pohára Jeanmonnotová sa vďaka výbornému bežeckému výkonu prepracovala na striebornú priečku.

Hristovová dosiahla životný úspech a vybojovala pre Bulharsko druhú biatlonovú medailu v histórii zimných olympiád. Na ZOH 1998 v Nagane na 15 km senzačne triumfovala Jekaterina Dafovská.

Priebeh pretekov

Bátovskej Fialkovej skvele vyšiel začiatok pretekov, v úvodnej ležke sklopila všetky terče a dostala sa na prvé miesto o vyše šesť sekúnd pred Američanku Deedru Irwinovú.

Čas Slovenky napriek čistej streľbe neprekonala ani domáca Talianka Dorothea Wiererová. Dostala sa pred ňu až Simonová.

Na prvej streleckej položke nezaváhala ani Kuzminová, trojnásobná zlatá medailistka zo ZOH, ktorá sa vrátila na olympijskú pôdu.

Na úvodnej stojke si Bátovská-Fialková pripísala prvú trestnú minútu a klesla mimo elitnú desiatku.

Kuzminová zastrieľala opäť čisto a po polovici pretekov mala stratu 34,3 s na vedúcu Nemku Franzisku Preussovú.

V druhej ležke Bátovská Fialková minula jeden terč a figurovala na 23. mieste s takmer dvojminútovou stratou na čelo.

Aj Kuzminová spravila jednu chybu a zaradila sa tesne pred svoju reprezentačnú kolegyňu.

Bátovská Fialková: Mala som kŕče

Po druhej stojke pribudla Bátovskej Fialkovej na konto tretia trestná minúta a napokon skončila 40.

„Pred pretekmi som sa necítila komfortne, mala som kŕče. Nešlo sa mi dobre, bojovala som sama so sebou aj na strelnici. Neboli to vydarené preteky a najradšej by som na ne zabudla," uviedla pre STVR.

Aj Kuzminová, ktorá na posledný výstrel čakala 24 sekúnd, v záverečnej položke raz zaváhala Preteky nevyšli olympijskej debutantke Márii Remeňovej, ktorá minula až šesť terčov.

„Je to pre mňa ťažké sklamanie. Bola som kŕčovitá, z čoho pramenili chyby," priznala v prvej reakcii pre STVR.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

