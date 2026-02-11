Bátovská Fialková začala výborne, no potom prišli chyby. Šokujúca medaila pre mladú Bulharku

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - biatlon
Ženy - vytrvalostné preteky (15 km):
Poradie
Meno
Krajina
Čas + streľba
1.
Julia Simonová
Francúzsko
41:15,6 min (1)
2.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
+ 53,1 s (2)
3.
Lora Hristovová
Bulharska
+ 1:04,5 min (0)
4.
Vanessa Voigtová
Nemecko
+ 1:17,4 min (0)
5.
Dorothea Wiererová
Taliansko
+ 1:33,9 min (1)
6.
Camille Benedová
Francúzsko
+ 1:36,7 min (1)
40.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 4:02,6 min (3)
46.
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+ 4:56,2 min (2)
48.
Ema Kapustová
Slovensko
+ 4:58,7 min (1)
82.
Mária Remeňová
Slovensko
+ 8:46,1 min (6)
Francúzska biatlonistka Julia Simonová získala na ZOH 2026 zlatú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 15 km.
V Anterselve vybielila v stredu 19 z 20 terčov a vyhrala s náskokom 53,1 s pred svojou krajankou Lou Jeanmonnotovou.
Pódium doplnila Bulharka Lora Hristovová (+1:04,5). Z kvarteta Sloveniek skončila najvyššie Paulína Bátovská Fialková, ktorá obsadila s tromi trestnými minútami 40. miesto (+4:02,6).
Anastasia Kuzminová bola 46. (+4:56,2), Ema Kapustová 48. (+4:58,7) a Mária Remeňová 82. (+8:46,1).
Simonová vybojovala v Anterselve už svoje druhé zlato, v nedeľu bola členkou víťaznej francúzskej mix štafety.
Vlani získala vo vytrvalostných pretekoch titul majsterky sveta a v stredu sa postarala o vôbec prvé francúzske olympijské zlato v ženskom individuále.
Líderka celkového poradia Svetového pohára Jeanmonnotová sa vďaka výbornému bežeckému výkonu prepracovala na striebornú priečku.
Hristovová dosiahla životný úspech a vybojovala pre Bulharsko druhú biatlonovú medailu v histórii zimných olympiád. Na ZOH 1998 v Nagane na 15 km senzačne triumfovala Jekaterina Dafovská.
Priebeh pretekov
Bátovskej Fialkovej skvele vyšiel začiatok pretekov, v úvodnej ležke sklopila všetky terče a dostala sa na prvé miesto o vyše šesť sekúnd pred Američanku Deedru Irwinovú.
Čas Slovenky napriek čistej streľbe neprekonala ani domáca Talianka Dorothea Wiererová. Dostala sa pred ňu až Simonová.
Na prvej streleckej položke nezaváhala ani Kuzminová, trojnásobná zlatá medailistka zo ZOH, ktorá sa vrátila na olympijskú pôdu.
Na úvodnej stojke si Bátovská-Fialková pripísala prvú trestnú minútu a klesla mimo elitnú desiatku.
Kuzminová zastrieľala opäť čisto a po polovici pretekov mala stratu 34,3 s na vedúcu Nemku Franzisku Preussovú.
V druhej ležke Bátovská Fialková minula jeden terč a figurovala na 23. mieste s takmer dvojminútovou stratou na čelo.
Aj Kuzminová spravila jednu chybu a zaradila sa tesne pred svoju reprezentačnú kolegyňu.
Bátovská Fialková: Mala som kŕče
Po druhej stojke pribudla Bátovskej Fialkovej na konto tretia trestná minúta a napokon skončila 40.
„Pred pretekmi som sa necítila komfortne, mala som kŕče. Nešlo sa mi dobre, bojovala som sama so sebou aj na strelnici. Neboli to vydarené preteky a najradšej by som na ne zabudla," uviedla pre STVR.
Aj Kuzminová, ktorá na posledný výstrel čakala 24 sekúnd, v záverečnej položke raz zaváhala Preteky nevyšli olympijskej debutantke Márii Remeňovej, ktorá minula až šesť terčov.
„Je to pre mňa ťažké sklamanie. Bola som kŕčovitá, z čoho pramenili chyby," priznala v prvej reakcii pre STVR.
