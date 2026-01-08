Slovenky podržala kvalitná streľba. Kuzminová uzavrela najlepšiu dvadsiatku

Anastasia Kuzminová počas šprintu v nórskom Holmenkollene 2025.
Anastasia Kuzminová počas šprintu v nórskom Holmenkollene 2025. (Autor: Igor Stančík/slovenskybiatlon.sk)
8. jan 2026 o 15:32
V stíhačke sa predstavia tri Slovenky.

Svetový pohár v biatlone - Oberhof

Šprint žien na 7,5 km:

1.

Elvira Öbergová

Švédsko

22:00,6 min (0)

2.

Suvi Minkkinenová

Fínsko

+21,1 s (0)

3.

Julia Simonová

Francúzsko

+23,6 s (0)

20.

Anastasia Kuzminová

Slovensko

+1:23,5 min (1)

34.

Mária Remeňová

Slovensko

+1:53,9 min (1)

37.

Zuzana Remeňová

Slovensko

+2:00,6 min (0)

90.

Júlia Machyniaková

Slovensko

+4:32,0 min (0)

Slovenským biatlonistkám sa vydarili preteky šprintu na 7,5 kilometra v nemeckom Oberhofe, do stíhačky postúpili tri.

Najlepšie sa umiestnila Anastasia Kuzminová na 20. mieste s jednou chybou na strelnici.

Správu aktualizujeme.

Anastasia Kuzminová počas šprintu v nórskom Holmenkollene 2025.



