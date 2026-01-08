Slovenky podržala kvalitná streľba. Kuzminová uzavrela najlepšiu dvadsiatku

Svetový pohár v biatlone - Oberhof
Šprint žien na 7,5 km:
1.
Elvira Öbergová
Švédsko
22:00,6 min (0)
2.
Suvi Minkkinenová
Fínsko
+21,1 s (0)
3.
Julia Simonová
Francúzsko
+23,6 s (0)
20.
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+1:23,5 min (1)
34.
Mária Remeňová
Slovensko
+1:53,9 min (1)
37.
Zuzana Remeňová
Slovensko
+2:00,6 min (0)
90.
Júlia Machyniaková
Slovensko
+4:32,0 min (0)
Slovenským biatlonistkám sa vydarili preteky šprintu na 7,5 kilometra v nemeckom Oberhofe, do stíhačky postúpili tri.
Najlepšie sa umiestnila Anastasia Kuzminová na 20. mieste s jednou chybou na strelnici.
