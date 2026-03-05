Výborný výkon Bátovskej Fialkovej. Vo vytrvalostných pretekoch útočí na pódium

Sportnet|5. mar 2026 o 18:08
Na strelnici minula len jeden terč.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje po olympiáde vo fínskom stredisku Kontiolahti individuálnymi pretekmi.

Slovensko malo na štarte trojicu pretekárok v zložení Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Zuzana Remeňová.

Preteky priebežne vychádzajú na výbornú Bátovskej Fialkovej, ktorá po výbornom behu a len jednej trestnej minúte je v cieli priebežne na 2. mieste.

Správu aktualizujeme.

