Výborný výkon Bátovskej Fialkovej. Vo vytrvalostných pretekoch útočí na pódium

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje po olympiáde vo fínskom stredisku Kontiolahti individuálnymi pretekmi.
- Program, výsledky a kalendár - Svetový pohár v biatlone 2025/2026
- ONLINE: Vytrvalostné preteky žien v Kontiolahti dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE
Slovensko malo na štarte trojicu pretekárok v zložení Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Zuzana Remeňová.
Preteky priebežne vychádzajú na výbornú Bátovskej Fialkovej, ktorá po výbornom behu a len jednej trestnej minúte je v cieli priebežne na 2. mieste.
Správu aktualizujeme.