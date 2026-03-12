Borguľa si napriek jednej chybe vyrovnal svoje maximum. Lägreid dominoval po skvelom behu

Jakub Borguľa v šprinte v Otepää.
Fotogaléria (9)
Jakub Borguľa v šprinte v Otepää. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
Sportnet, TASR|12. mar 2026 o 16:21
ShareTweet0

O lepšie umiestnenie ho pripravila streľba v ľahu.

Svetový pohár v biatlone - Otepää

Výsledky - šprint mužov na 10 km:

1.

Sturla Holm Lägreid

Nórsko

23:28,5 min (0)

2.

Émilien Jacquelin

Francúzsko

+ 10,7 s (0)

3.

Philipp Nawrath

Nemecko

+ 17,8 s (0)

4.

Isak Frey

Nórsko

+ 30,3 s (0)

5.

Quentin Fillon-Maillet

Francúzsko

+ 30,6 s (0)

6.

Johan-Olav Botn

Nórsko

+ 42,4 s (1)

31.

Jakub Borguľa

Slovensko

+ 1:42,6 min. (1)

70.

Martin Maťko

Slovensko

+ 2:51,9 min. (3)

90.

Artur Ischakov

Slovensko

+ 3:51,6 min. (2)

Nórsky biatlonista Sturma Holm Lägreid triumfoval v šprinte na 10 km na podujatí Svetového pohára v Otepää.

V estónskom stredisku zvíťazil vďaka čistej streľbe s náskokom 10,7 sekundy pred Francúzom Émilienom Jacquelinom, tretí skončil vo štvrtok Nemec Philipp Nawrath s mankom 17,8 s.

Z trojice slovenských reprezentantov postúpil do stíhacích pretekov len Jakub Borguľa, ktorý obsadil s jedným trestným okruhom 31. miesto (+1:42,6).

Fotogaléria zo šprintu mužov v Otepää (Svetový pohár v biatlone 2025/26)
Jakub Borguľa počas šprintu v Otepää.
Martin Maťko počas šprintu v Otepää.
Jakub Borguľa počas šprintu v Otepää.
Jakub Borguľa počas šprintu v Otepää.
9 fotografií
Martin Maťko počas šprintu v Otepää.Artur Ischakov počas šprintu v Otepää.Artur Ischakov počas šprintu v Otepää.Jakub Borguľa v šprinte v Otepää.Jakub Borguľa v šprinte v Otepää.

Martin Maťko sa umiestnil s tromi streleckými chybami na 70. priečke (+2:51,9), Artur Ischakov skončil s bilanciou 1+1 90. (+3:51,6).

V pretekoch absentoval držiteľ červeného dresu

V šprinte predposledného kola SP panovali veľmi náročné podmienky, súťaž sprevádzal dážď a teplota 10 stupňov Celzia. V pretekoch absentoval držiteľ červeného dresu pre lídra priebežného hodnotenia disciplíny Talian Tommaso Giacomel, ktorý sa zotavuje po menšej operácii srdca.

Z favoritov sa ujal vedenia Nór Isak Leknes Frey, neohrozil ho krajan Johan-Olav Botn, ktorý raz zaváhal na strelnici. Sklamal líder celkového poradia SP Eric Perrot, ktorý musel absolvovať až dva trestné okruhy a musel sa uspokojiť s 12. miestom. Freya prekonal v cieli až Jacquelin, no dalo sa predpokladať, že prvú priečku neudrží až do konca.

Na medzičasoch mu totiž konkuroval Lägreid, ktorý takisto strieľal čisto a exceloval aj bežecky. Napokon zdolal Jacquelina o 10,7 s a dosiahol druhé víťazstvo v sezóne a 18. v kariére.

Nadviazal tak na svoje prvenstvo z pretekov s hromadným štartom na 15 km v Kontiolahti. Na čelo klasifikácie šprintov sa dostal Švéd Sebastian Samuelsson, ktorý o šesť bodov predstihol Giacomela.

Borguľa využil výhodné štartové číslo 13. V streľbe v ľahu minul jeden terč a musel do trestného kola, v stoji strieľal čisto.

V cieli sa zaradil priebežne na piatu pozíciu a nakoniec mu to stačilo na účasť v stíhačke. Bodoval za 31. miesto a vyrovnal svoj najlepší výsledok v kariére, rovnaké umiestenie dosiahol aj v januárovom šprinte v Oberhofe.

Bežalo sa mi neporovnateľne lepšie

„Môj cieľ bol top 30. Cítil som sa dobre, bohužiaľ, v ležke prišla chyba z pozornosti. Nedokážem to však zobrať späť. V stojke som mal trochu dlhšiu prípravu, o to rýchlejšie som to mohol strieľať.

Dnes sa mi bežalo neporovnateľne lepšie ako minulý mesiac, choroba zo mňa konečne opadla a cítil som sa živý tak, ako by to malo byť. Zajtra treba zregenerovať a potom dať všetko do stíhačky,“ povedal 21-ročný Borguľa pre STVR.

Maťko štartujúci s číslom 67 netrafil v ležke dva terče, v stoji raz minul: „Trať držala, na moje prekvapenie bola celkom fajn. Bežecky som sa cítil výborne. Keď som videl, že ma dobieha Laegreid, povedal som si, že je to dobre.

Neviem, čo sa stalo na ležke. Dával som si na to pozor, mal som pocit, že to bolo tesné. Snažil som sa na stojke o nulu, bohužiaľ, jeden terč mi nespadol.“ Ischakov, ktorý štartoval s číslom 88, minul v oboch streleckých položkách (1+1) prvý terč a ďaleko zaostal za postupovými priečkami.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

Paulína Bátovská Fialková počas pretekov s hromadným štartom v Kontiolahti.
Paulína Bátovská Fialková počas pretekov s hromadným štartom v Kontiolahti.
V šprinte štyri Slovenky. Prvá pôjde Kuzminová a tesne po nej Bátovská Fialková
dnes 18:03
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Borguľa si napriek jednej chybe vyrovnal svoje maximum. Lägreid dominoval po skvelom behu