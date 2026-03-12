Borguľa si napriek jednej chybe vyrovnal svoje maximum. Lägreid dominoval po skvelom behu

Svetový pohár v biatlone - Otepää
Výsledky - šprint mužov na 10 km:
1.
Sturla Holm Lägreid
Nórsko
23:28,5 min (0)
2.
Émilien Jacquelin
Francúzsko
+ 10,7 s (0)
3.
Philipp Nawrath
Nemecko
+ 17,8 s (0)
4.
Isak Frey
Nórsko
+ 30,3 s (0)
5.
Quentin Fillon-Maillet
Francúzsko
+ 30,6 s (0)
6.
Johan-Olav Botn
Nórsko
+ 42,4 s (1)
31.
Jakub Borguľa
Slovensko
+ 1:42,6 min. (1)
70.
Martin Maťko
Slovensko
+ 2:51,9 min. (3)
90.
Artur Ischakov
Slovensko
+ 3:51,6 min. (2)
Nórsky biatlonista Sturma Holm Lägreid triumfoval v šprinte na 10 km na podujatí Svetového pohára v Otepää.
- ONLINE: Šprint mužov na 10 km, Svetový pohár v biatlone (Otepää)
- Program, výsledky a kalendár - Svetový pohár v biatlone 2025/2026
V estónskom stredisku zvíťazil vďaka čistej streľbe s náskokom 10,7 sekundy pred Francúzom Émilienom Jacquelinom, tretí skončil vo štvrtok Nemec Philipp Nawrath s mankom 17,8 s.
Z trojice slovenských reprezentantov postúpil do stíhacích pretekov len Jakub Borguľa, ktorý obsadil s jedným trestným okruhom 31. miesto (+1:42,6).
Martin Maťko sa umiestnil s tromi streleckými chybami na 70. priečke (+2:51,9), Artur Ischakov skončil s bilanciou 1+1 90. (+3:51,6).
V pretekoch absentoval držiteľ červeného dresu
V šprinte predposledného kola SP panovali veľmi náročné podmienky, súťaž sprevádzal dážď a teplota 10 stupňov Celzia. V pretekoch absentoval držiteľ červeného dresu pre lídra priebežného hodnotenia disciplíny Talian Tommaso Giacomel, ktorý sa zotavuje po menšej operácii srdca.
Z favoritov sa ujal vedenia Nór Isak Leknes Frey, neohrozil ho krajan Johan-Olav Botn, ktorý raz zaváhal na strelnici. Sklamal líder celkového poradia SP Eric Perrot, ktorý musel absolvovať až dva trestné okruhy a musel sa uspokojiť s 12. miestom. Freya prekonal v cieli až Jacquelin, no dalo sa predpokladať, že prvú priečku neudrží až do konca.
Na medzičasoch mu totiž konkuroval Lägreid, ktorý takisto strieľal čisto a exceloval aj bežecky. Napokon zdolal Jacquelina o 10,7 s a dosiahol druhé víťazstvo v sezóne a 18. v kariére.
Nadviazal tak na svoje prvenstvo z pretekov s hromadným štartom na 15 km v Kontiolahti. Na čelo klasifikácie šprintov sa dostal Švéd Sebastian Samuelsson, ktorý o šesť bodov predstihol Giacomela.
Borguľa využil výhodné štartové číslo 13. V streľbe v ľahu minul jeden terč a musel do trestného kola, v stoji strieľal čisto.
V cieli sa zaradil priebežne na piatu pozíciu a nakoniec mu to stačilo na účasť v stíhačke. Bodoval za 31. miesto a vyrovnal svoj najlepší výsledok v kariére, rovnaké umiestenie dosiahol aj v januárovom šprinte v Oberhofe.
Bežalo sa mi neporovnateľne lepšie
„Môj cieľ bol top 30. Cítil som sa dobre, bohužiaľ, v ležke prišla chyba z pozornosti. Nedokážem to však zobrať späť. V stojke som mal trochu dlhšiu prípravu, o to rýchlejšie som to mohol strieľať.
Dnes sa mi bežalo neporovnateľne lepšie ako minulý mesiac, choroba zo mňa konečne opadla a cítil som sa živý tak, ako by to malo byť. Zajtra treba zregenerovať a potom dať všetko do stíhačky,“ povedal 21-ročný Borguľa pre STVR.
Maťko štartujúci s číslom 67 netrafil v ležke dva terče, v stoji raz minul: „Trať držala, na moje prekvapenie bola celkom fajn. Bežecky som sa cítil výborne. Keď som videl, že ma dobieha Laegreid, povedal som si, že je to dobre.
Neviem, čo sa stalo na ležke. Dával som si na to pozor, mal som pocit, že to bolo tesné. Snažil som sa na stojke o nulu, bohužiaľ, jeden terč mi nespadol.“ Ischakov, ktorý štartoval s číslom 88, minul v oboch streleckých položkách (1+1) prvý terč a ďaleko zaostal za postupovými priečkami.