Slovenky boli v hre o pódium takmer celé preteky. Švédsko predviedlo skvelú jazdu

Svetový pohár v biatlone - Kontiolahti
Výsledky - štafeta žien na 4x6 km:
1.
Švédsko
1:09:33,2 hod (0+4)
2.
Francúzsko
+ 40,6 s (0+3)
3.
Nórsko
+ 1:06,8 min (1+10)
4.
Česko
+ 1:30,6 min (0+8)
5.
Poľsko
+ 1:54,0 min (0+9)
6.
Švajčiarsko
+ 1:59,0 min (0+8)
7.
Slovensko
+ 2:45,2 min (0+7)
Biatlonistky Švédska v zložení Linn Gestblomová, Anna Magnussonová, Hanna Öbergová a Elvira Öbergová vyhrali v Kontiolahti záverečnú štafetu prebiehajúceho ročníka Svetového pohára.
V cieli mali náskok 40,6 s pred kvartetom Francúzska, ktorému to stačilo na zisk malého glóbusu za disciplínu.
Slovenky v zostave Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Zuzana Remeňová a Mária Remeňová skončili na trati 4x6 km na siedmej priečke so streleckou bilanciou 0+7.
Je to pre nich druhé najlepšie umiestnenie v sezóne po decembrovej piatej pozícii v Hochfilzene.
Francúzky sa na najvyšší stupienok postavili v dvoch z piatich štafiet v sezóne SP 2025/2026 a obhájili prvenstvo z minulého ročníka. Z prvenstva a zlatých medailí sa tešili aj na februárových ZOH.
Pred nedeľnou štafetou im na chrbát v celkovom poradí dýchali Nórky i Švédky. Pred Švédkami napokon uhájili líderský post o päť bodov.
Priebeh pretekov
Julie Benedová rozbehla francúzsku štafetu na prvom úseku bez dobíjania, rovnako sa darilo aj Kapustovej a tá figurovala po druhej streľbe na šiestej pozícii.
Bátovskej Fialkovej odovzdala so stratou 33 sekúnd na líderky zo Švédska, druhé boli Nórky a tretie Francúzky.
Prvý úsek zbabrala Nemka Marlene Fichtnerová, ktorá išla trestné kolo a dostala aj dvojminútovú penalizáciu.
Aj po tretej streľbe zostali Slovenky ako jediné spolu s Francúzkami bez potreby náhradného náboja, pretože Bátovská Fialková v ľahu vybielila všetky terče a strelnicu opustila na šiestej priečke, naďalej mala na prvú pozíciu Ingrid Landmark Tandrevoldovej manko 33 sekúnd.
Rovnakú stratu mala aj po streľbe v stoji, hoci prvý terč nesklopila a potrebovala jedno dobíjanie.
Na trati potom predbehla Talianku Michelu Carrarovú i Leu Meierovú zo Švajčiarska a na druhej odovzdávke tak boli Slovenky už na štvrtom mieste s odstupom 33 sekúnd na vedúce trio - Švédky, Francúzsky i Nórky išli vpredu plece pre pleci.
Zuzana Remeňová na treťom úseku si udržala štvrtú priečku aj po bezchybnej ležke, po ktorej sa na čele osamostatnila Hanna Öbergová.
Jej hlavné súperky Oceane Michelonová i Karoline Offigstad Knottenová sa totiž na strelnici trápili a tak mali Švédky k dobru už 20 sekúnd a ich náskok narastal aj na trati.
Slovenky strácali po streľbe na „tri korunky“ 52 sekúnd, ale pred Zuzanu Remeňovú sa potom v behu dostali Poľky i Češky.
Šiestu streľbu zvládli rýchlo Švédky i Francúzky, trestný okruh však musela absolvovať Knottenová a Nórky tak vypadli z boja o víťazstvo.
Prepadli sa až na piate miesto, tesne za Slovensko - Zuzana Remeňová síce dvakrát dobíjala, ale držala sa v popredí. Svojej sestre Márii odovzdala napokon na šiestej priečke so stratou 1:47 min na Švédsko.
Švédky vybiehali na záverečný úsek so sľubným 30-sekundovým náskokom pred Francúzskom a Elvira Öbergová na svojej prvej streleckej položke zaváhala iba raz a pred Juliou Simonovou mala stále k dobru 23 sekúnd.
Na tretiu priečku sa posunuli Češky. Mária Remeňová musela dobíjať dvakrát a slovenská ekipa klesla na siedmu priečku za Poľsko.
Švédsko si prvé miesto udržalo aj po dvoch chybách na záverečnej stojke, rovnakú bilanciu 0+2 mala na nej aj Mária Remeňová a tesne udržala siedme miesto v cieli pred Rakúskom a Fínskom.
Maren Kirkeeideová sa napokon vyšvihla na pódium pred Česko, Poľsko a Švajčiarsko.