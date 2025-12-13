Aj druhé stíhacie preteky pre Francúza. Vymenil si pozíciu s Talianom z predošlého dňa

Svetový pohár v biatlone - Hochfilzen
Stíhačka mužov na 12,5 km:
1.
Eric Perrot
Francúzsko
30:06,2 min
(0)
2.
Tommaso Giacomel
Taliansko
+ 10,2 s
(1)
3.
Johan-Olav Botn
Nórsko
+ 29,0 s
(1)
4.
Philipp Horn
Nemecko
+ 47,8 s
(1)
5.
Johannes Dale-Skjevdal
Nórsko
+ 1:00,7 min
(1)
6.
Sturla Holm Lägreid
Nórsko
+ 1:07,7
(2)
Francúzsky biatlonista Eric Perrot triumfoval v stíhačke mužov na 12,5 km v pretekoch Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene.
Druhý skončil Tommaso Giacomel z Talianska, víťaz piatkového šprintu zaostal o 10,2 s. Tretie miesto obsadil líder celkového poradia SP Johan-Olav Botn z Nórska (+29,0). Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Perrot bol v šprinte druhý a na Giacomela strácal len štyri sekundy. V rakúskom stredisku výborne bežal, no najmä si ako jediný z prvej desiatky udržal stopercentnú bilanciu na strelnici.
„Vedel som, že musím dobre strieľať, lebo aj Tommaso dobre strieľa. Chcel som trafiť všetky terče, som rád, že sa mi to poradilo. Musím teraz pokračovať v práci, je to len o mne, nie je to jednoduché.
V zostávajúcich pretekoch to bude boj,“ povedal víťaz v rozhovore pre Medzinárodnú biatlonovú úniu IBU.
Výrazne si v porovnaní s piatkovými pretekmi polepšil Nór Johannes Dale Skjevdal, po 16. mieste zaznamenal 5. priečku pred svojim reprezentačným kolegom Sturlom Holmom Laegreidom.