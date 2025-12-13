Aj druhé stíhacie preteky pre Francúza. Vymenil si pozíciu s Talianom z predošlého dňa

Eric Perrot z Francúzska vyhral stíhačku na 12,5 km na Svetovom pohári v biatlone v rakúskom Hochfilzene.
Eric Perrot z Francúzska vyhral stíhačku na 12,5 km na Svetovom pohári v biatlone v rakúskom Hochfilzene. (Autor: TASR/AP)
13. dec 2025
Tretie miesto si vybojoval Nór.

Svetový pohár v biatlone - Hochfilzen

Stíhačka mužov na 12,5 km:

1.

Eric Perrot

Francúzsko

30:06,2 min

(0)

2.

Tommaso Giacomel

Taliansko

+ 10,2 s

(1)

3.

Johan-Olav Botn

Nórsko

+ 29,0 s

(1)

4.

Philipp Horn

Nemecko

+ 47,8 s

(1)

5.

Johannes Dale-Skjevdal

Nórsko

+ 1:00,7 min

(1)

6.

Sturla Holm Lägreid

Nórsko

+ 1:07,7

(2)

Francúzsky biatlonista Eric Perrot triumfoval v stíhačke mužov na 12,5 km v pretekoch Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene.

Druhý skončil Tommaso Giacomel z Talianska, víťaz piatkového šprintu zaostal o 10,2 s. Tretie miesto obsadil líder celkového poradia SP Johan-Olav Botn z Nórska (+29,0). Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

Perrot bol v šprinte druhý a na Giacomela strácal len štyri sekundy. V rakúskom stredisku výborne bežal, no najmä si ako jediný z prvej desiatky udržal stopercentnú bilanciu na strelnici.

„Vedel som, že musím dobre strieľať, lebo aj Tommaso dobre strieľa. Chcel som trafiť všetky terče, som rád, že sa mi to poradilo. Musím teraz pokračovať v práci, je to len o mne, nie je to jednoduché.

V zostávajúcich pretekoch to bude boj,“ povedal víťaz v rozhovore pre Medzinárodnú biatlonovú úniu IBU.

Výrazne si v porovnaní s piatkovými pretekmi polepšil Nór Johannes Dale Skjevdal, po 16. mieste zaznamenal 5. priečku pred svojim reprezentačným kolegom Sturlom Holmom Laegreidom.

Biatlon

dnes 12:43
