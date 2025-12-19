Nórska dominancia vo vyrovnaných pretekoch. Stíhačka bez slovenských reprezentantov

Svetový pohár v biatlone - Annecy
Výsledky - šprint mužov na 10 km:
1.
Vetle Sjastad Christiansen
Nórsko
25:00,6 min
(0)
2.
Johannes Dale-Skjevdal
Nórsko
+ 3,5 s
(2)
3.
Emilien Jacquelin
Francúzsko
+ 5 s
(1)
4.
Johan-Olav Botn
Nórsko
+ 6 s
(0)
5.
Sivert Guttorm Bakken
Nórsko
+ 8,6 s
(0)
6.
Sebastian Samuelsson
Švédsko
+ 8,8 s
(2)
79.
Martin Maťko
Slovensko
+ 2:51,0 min
(1)
80.
Šimon Adamov
Slovensko
+ 2:51,4 min
(2)
93.
Jakub Borguľa
Slovensko
+ 3:33,8 min
(2)
Nórsky biatlonista Vetle Sjastad Christiansen vyhral piatkový šprint mužov na 10 km vo francúzskom Annecy - Le Grand-Bornand. Vo francúzskom stredisku triumfoval po bezchybnom výkone na strelnici s časom 25:00,6 minúty.
Druhý skončil jeho krajan Johannes Dale-Skjevdal, ktorý dvakrát minul na strelnici, ale mal manko len 3,5 sekundy. Tretí skončil Francúz Emilien Jacquelin (+5 s).
Najlepší slovenský výsledok zaznamenal Martin Maťko, ktorý obsadil 79. miesto s jednou chybou pri streľbe.
Len o 0,4s za ním skončil na 80. mieste Šimon Adamov, ktorý chyboval dvakrát. Najhorším zo Slovákov je dnes Jakub Borguľa, ktorý skončil s 2 chybami na 93. mieste.
Ani jeden zo slovenských reprezentantov sa tak do zajtrajšej stíhačky neprebojoval.
Tridsaťtriročný Christiansen si za priaznivých poveternostných podmienok na strelnici pripísal 34. triumf v SP vo všetkých disciplínach.
Z individuálneho prvenstva sa radoval po takmer dvoch rokoch, predtým vyhral preteky s hromadným štartom v Anterselve v januári 2024. V piatok získal svoje celkovo 63. pódiové umiestnenie v SP.
Lídrovi celkového poradia aj poradia disciplíny Johanovi-Olavovi Botnovi nestačila na pódium ani bezchybná streľba, Nór skončil štvrtý.
Celkové poradie SP
Po 6 z 21 súťaží:
PORADIE
PRETEKÁR
KRAJINA
BODY
1.
Botn
Nórsko
420
2.
Perrot
Francúzsko
317
3.
Giacomel
Taliansko
315
4.
Samuelsson
Švédsko
298
5.
Sturla Holm Lägried
Nórsko
267
6.
Quentin Fillon Maillet
Francúzsko
263
Poradie šprintu
Po 3 z 8:
PORADIE
PRETEKÁR
KRAJINA
BODY
1.
Botn
Nórsko
200
2.
Christiansen
Nórsko
172
3.
Perrot
Francúzsko
146
4.
Giacomel
Taliansko
144
5.
Lägried
Nórsko
135
6.
Samuelsson
Švédsko
129