Nórska dominancia vo vyrovnaných pretekoch. Stíhačka bez slovenských reprezentantov

Nórsky biatlonista Vetle Sjaastad Christiansen sa teší z triumfu rámci pretekov Svetového pohára.
Nórsky biatlonista Vetle Sjaastad Christiansen sa teší z triumfu rámci pretekov Svetového pohára. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|19. dec 2025 o 15:44
Najlepší slovenský výsledok zaznamenal Martin Maťko.

Svetový pohár v biatlone - Annecy

Výsledky - šprint mužov na 10 km:

1.

Vetle Sjastad Christiansen

Nórsko

25:00,6 min

(0)

2.

Johannes Dale-Skjevdal

Nórsko

+ 3,5 s 

(2)

3.

Emilien Jacquelin

Francúzsko

+ 5 s

(1)

4.

Johan-Olav Botn

Nórsko

+ 6 s

(0)

5.

Sivert Guttorm Bakken

Nórsko

+ 8,6 s

(0)

6.

Sebastian Samuelsson

Švédsko

+ 8,8 s

(2)

79.

Martin Maťko

Slovensko

+ 2:51,0 min

(1)

80.

Šimon Adamov

Slovensko

+ 2:51,4 min

(2)

93.

Jakub Borguľa

Slovensko

+ 3:33,8 min

(2)

Nórsky biatlonista Vetle Sjastad Christiansen vyhral piatkový šprint mužov na 10 km vo francúzskom Annecy - Le Grand-Bornand. Vo francúzskom stredisku triumfoval po bezchybnom výkone na strelnici s časom 25:00,6 minúty.

Druhý skončil jeho krajan Johannes Dale-Skjevdal, ktorý dvakrát minul na strelnici, ale mal manko len 3,5 sekundy. Tretí skončil Francúz Emilien Jacquelin (+5 s).

Najlepší slovenský výsledok zaznamenal Martin Maťko, ktorý obsadil 79. miesto s jednou chybou pri streľbe.

Len o 0,4s za ním skončil na 80. mieste Šimon Adamov, ktorý chyboval dvakrát. Najhorším zo Slovákov je dnes Jakub Borguľa, ktorý skončil s 2 chybami na 93. mieste.

Ani jeden zo slovenských reprezentantov sa tak do zajtrajšej stíhačky neprebojoval.

Tridsaťtriročný Christiansen si za priaznivých poveternostných podmienok na strelnici pripísal 34. triumf v SP vo všetkých disciplínach.

Z individuálneho prvenstva sa radoval po takmer dvoch rokoch, predtým vyhral preteky s hromadným štartom v Anterselve v januári 2024. V piatok získal svoje celkovo 63. pódiové umiestnenie v SP.

Lídrovi celkového poradia aj poradia disciplíny Johanovi-Olavovi Botnovi nestačila na pódium ani bezchybná streľba, Nór skončil štvrtý.

Celkové poradie SP

Po 6 z 21 súťaží:

PORADIE

PRETEKÁR

KRAJINA

BODY

1.

Botn

Nórsko

420

2.

Perrot

Francúzsko

317

3.

Giacomel

Taliansko

315

4.

Samuelsson

Švédsko

298

5.

Sturla Holm Lägried

Nórsko

267

6.

Quentin Fillon Maillet

Francúzsko

263

Poradie šprintu

Po 3 z 8:

PORADIE

PRETEKÁR

KRAJINA

BODY

1.

Botn

Nórsko

200

2.

Christiansen

Nórsko

172

3.

Perrot

Francúzsko

146

4.

Giacomel

Taliansko

144

5.

Lägried

Nórsko

135

6.

Samuelsson

Švédsko

129

dnes 15:44
