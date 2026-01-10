Maťko získal premiérové body v kariére, Borguľovi výrazne nevyšla streľba. Zvíťazil Talian

Svetový pohár v biatlone - Oberhof
Výsledky - stíhacie preteky mužov na 12,5 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Tommaso Giacomel
Taliansko
37:15,4 min
2.
Martin Uldal
Nórsko
+ 4,5 s
3.
Sebastian Samuelsson
Švédsko
+ 8,8 s
4.
Johannes Dale Skjevdal
Nórsko
+ 11,4 s
5.
Martin Ponsiluoma
Švédsko
+ 12,4 s
6.
Quentin Maillet Fillot
Francúzsko
+ 14,0 s
Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel sa stal víťazom stíhacích pretekov na 12,5 km v rámci 4. kola Svetového pohára v Oberhofe.
V nemeckom stredisku triumfoval napriek šiestim chybám na strelnici s náskokom 4,5 s pred Nórom Martinom Uldalom a nadviazal na víťazstvo zo šprintu.
Tretí skončil Švéd Sebastian Samuelsson (+8,8). Slovenský reprezentant Martin Maťko obsadil 39. miesto (+3:05,5) a získal prvé dva body do hodnotenia SP. Jakub Borguľa bol 51. (+4:04).
Giacomel na úvodnej ležke minul dva terče a prišiel o prvé miesto, na ktoré sa vďaka čistej streľbe dostal Nemec Philipp Nawrath.
Domáci pretekár si postupne vytvoril vyše 20-sekundový náskok, po prvej stojke však musel absolvovať tri trestné okruhy a na čelo sa dostal Nór Martin Uldal. Nawrath sa prepadol na štvrté miesto.
Posledná streľba bola pre Uldala i jeho prenasledovateľov pohromou. Nór minul tri terče a na čelo sa vďaka čistej streľbe dostal Giacomel. Talian si líderskú pozíciu udržal a stal sa novým lídrom SP.
Maťko spravil iba jednu chybu a posunul sa na 43, priečku, po čistej prvej stojke sa prepracoval na bodované 35. miesto.
„Som rád, že som získal prvé body vo Svetovom pohári. Nečakal som to. V cieli som zostal prekvapený, že som na bodovanej priečke. To, že sa mi to podarilo ako prvému slovenskému juniorovi, je niečo neskutočné.
Dostával som počas pretekov informácie z trate. Na poslednej streľbe asi na mňa doľahol stres, bol som celý roztrasený. Bežecky som sa cítil na trati super, išio to samo,“ uviedol Maťko pre STVR.
Borguľa v prvej ležke minul tri terče a prepadol za z 31. miesta do šiestej desiatky. „Odpísal som si to už na prvej streľbe, ktorá mi vôbec nevyšla. Mal som zmrznuté ruky. Potom som išiel na trati prakticky sám, videl som pretekárov iba z diaľky, nemal ma kto potiahnuť,“ neskrýval sklamanie po sobotných pretekoch.