Biatlonová sezóna sa skončila. Záverečné preteky sezóny vyhral domáci Nór

Johan-OlavBotn
Sportnet, TASR|22. mar 2026 o 16:27 (aktualizované 22. mar 2026 o 17:02)
ShareTweet0

Botn triumfoval s čistou streľbou.

Svetový pohár v biatlone - Holmenkollen

Výsledky - hromadné preteky mužov na 15 km:

1.

Johan-Olav Botn

Nórsko

37:15,6 min (0)

2.

Philipp Nawrath

Nemecko

+ 3,7 s (0)

3.

Eric Perrot

Francúzsko

+ 13,7 s (2)

4.

Sturla Holm Lägreid

Nórsko

+ 20,6 (1)

5.

Emilien Jacquelin

Francúzsko

+ 23,9 (3)

6.

Martin Ponsiluoma

Švédsko

+ 26,5 (3)

Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn zvíťazil v pretekoch na 15 km s hromadným štartom na záverečnom podujatí Svetového pohára v Osle.

Po dramatickom závere napokon finišoval pred Nemcom Philippom Nawrathom, tretí skončil celkový víťaz SP Francúz Eric Perrot, ktorý získal aj malý glóbus za prvenstvo v tejto disciplíne.

Slovensko nemalo v pretekoch svojho reprezentanta.

Po prvej streľbe boli na čele Jacquelin a Perrot, za ktorými nasledoval Ponsiluoma. Prvá položka sa stopercentne vydarila až šestnástim pretekárom.

Perrot bol prvý aj po druhej streľbe, keď mal pred Lägreidom a Claudeom 10-sekundový náskok.

Botn sa postupne posúval poradím a po tretej streľbe bol už líder. Perrot musel absolvovať jeho trestné kolo. Za Botnom a Perrotom nasledoval Nawrath.

Perrot na nej spravil jednu chybu, po ktorej mal 8-sekundovú stratu. Botn a Nawrath boli bezchybní na všetkých položkách a v diváci v závere sledovali ich súboj o prvenstvo.

Napokon ho pre seba získal Botn, ktorý mal pred Nawrathom takmer 4-sekundový náskok.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Biatlonová sezóna sa skončila. Záverečné preteky sezóny vyhral domáci Nór