Biatlonová sezóna sa skončila. Záverečné preteky sezóny vyhral domáci Nór

Svetový pohár v biatlone - Holmenkollen
Výsledky - hromadné preteky mužov na 15 km:
1.
Johan-Olav Botn
Nórsko
37:15,6 min (0)
2.
Philipp Nawrath
Nemecko
+ 3,7 s (0)
3.
Eric Perrot
Francúzsko
+ 13,7 s (2)
4.
Sturla Holm Lägreid
Nórsko
+ 20,6 (1)
5.
Emilien Jacquelin
Francúzsko
+ 23,9 (3)
6.
Martin Ponsiluoma
Švédsko
+ 26,5 (3)
Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn zvíťazil v pretekoch na 15 km s hromadným štartom na záverečnom podujatí Svetového pohára v Osle.
Po dramatickom závere napokon finišoval pred Nemcom Philippom Nawrathom, tretí skončil celkový víťaz SP Francúz Eric Perrot, ktorý získal aj malý glóbus za prvenstvo v tejto disciplíne.
Slovensko nemalo v pretekoch svojho reprezentanta.
Po prvej streľbe boli na čele Jacquelin a Perrot, za ktorými nasledoval Ponsiluoma. Prvá položka sa stopercentne vydarila až šestnástim pretekárom.
Perrot bol prvý aj po druhej streľbe, keď mal pred Lägreidom a Claudeom 10-sekundový náskok.
Botn sa postupne posúval poradím a po tretej streľbe bol už líder. Perrot musel absolvovať jeho trestné kolo. Za Botnom a Perrotom nasledoval Nawrath.
Perrot na nej spravil jednu chybu, po ktorej mal 8-sekundovú stratu. Botn a Nawrath boli bezchybní na všetkých položkách a v diváci v závere sledovali ich súboj o prvenstvo.
Napokon ho pre seba získal Botn, ktorý mal pred Nawrathom takmer 4-sekundový náskok.