Kapustová predviedla životné preteky. S jedinou chybou vyrovnala osobné maximum

Svetový pohár v biatlone - Otepää
Výsledky - stíhacie preteky žien na 10 km:
1.
Lisa Vittozziová
Taliansko
33:33,7 min (2)
2.
Suvi Minkkinenová
Fínsko
+ 26,2 s (1)
3.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
+ 26,9 s (1)
4.
Justine Braisazová-Bouchetová
Francúzsko
+ 52,7 s (3)
5.
Ocean Michelonová
Francúzsko
+ 1:03,2 min (3)
6.
Linn Gestblomová
Švédsko
+ 1:04,5 min (2)
16.
Ema Kapustová
Slovensko
+ 2:36,7 min (1)
28.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 3:36,2 min (4)
Talianska biatlonistka Lisa Vittozziová sa stala víťazkou sobotňajších stíhacích pretekov na 10 km na podujatí Svetového pohára v Otepää.
V estónskom stredisku urobila dve chyby na strelnici a triumfovala s náskokom 26,2 sekundy pred Fínkou Suvi Minkkinenovou.
Pódium doplnila francúzska pretekárka Lou Jeanmonnotová (+26,9). Z dvojice slovenských reprezentantiek dopadla lepšie Ema Kapustová, ktorá obsadila 16. miesto, Paulína Bátovská Fialková skončila 28.
Priebeh pretekov
Víťazka piatkového šprintu Simonová strieľala s Vittozziovou naraz prvé dve položky. Obe išli po jednej chybe na prvej ležke do trestného okruhu, ale spoločne sa udržali na líderskej pozícii.
Druhú streľbu zvládli bezchybne a svoj náskok pred ostatnými pretekárkami ešte navýšili. V treťom bežeckom kole Francúzka začala Talianke unikať.
Prvú stojku odstrieľala skôr, ale s dvoma chybami, čo využila bezchybná Vittozziová. Priebežne tretia Jeanmonnotová strieľala opatrne, ale čisto a postupne sa na Simonovú doťahovala.
Vittozziová v závere nesklopila jediný terč a došla si po druhé víťazstvo v sezóne. Simonovej risk na strelnici nevyšiel, výrazne sa prepadla a o pódiové priečky bojovali líderka disciplíny Minkinnenová a držiteľka žltého dresu Jeanmonnotová.
Kapustová nadviazala na výbornú streľbu zo šprintu, v ktorom obsadila 25. priečku. Bezchybne zvládla obe ležky a držala sa okolo 20. miesta.
Na tretej položke v stojke prišla prvá chyba, ale poslednú zvládla opäť bez zaváhania a do cieľa prišla na 16. mieste, ktorým vyrovnala svoje kariérne maximum v SP z vytrvalostných pretekov vo fínskom Kontiolahti. Na víťazku v cieli stratila 2:36,7 min.
„Som rada, že je konečne čas, keď viem pretaviť to, na čo mám, do pretekov. Vedela som, že dnes je pri dobrej streľbe veľká šanca.
Trochu pre mňa bolo demotivujúce, keď šli na začiatku všetky baby cezo mňa, ale zvolila som taktiku ako v pretekoch predtým a v konečnom dôsledku som veľmi rada, že som to na tej strelnici zvládla a na záver som mala sily.
Momentálne som spokojná s tým, ako to robím a nemám v pláne meniť, čo funguje,“ zhodnotila 23-ročná Kapustová pre STVR.
Bátovská Fialková, ktorá štartovala zo 43. pozície, nesklopila tretí terč na prvej ležke, ale na druhej položke si napravila chuť a priebežne zaznamenala výrazný posun.
Všetkých päť terčov vybielila aj na prvej stojke a poskočila už do najlepšej dvadsiatky. Na poslednej položke však prišiel silný nápor vetra a tri chyby. Do cieľa tak prišla na 28. priečke s mankom 3:36,2 min.
„Dve tretiny pretekov výborne. Bohužiaľ, na poslednej stojke prišiel taký silný poryv, že som nemohla začať strieľať. Kým som čakala, že vietor ustane, rozklepalo ma.
Zbytočne som tam stratila sekundy a aj tak išla do trestného kola, takže to nebolo vydarené. Ale posunula som sa dopredu a získala nejaké body, čo bol dnešný cieľ, takže aspoň čiastočná spokojnosť,“ konštatovala Bátovská Fialková.