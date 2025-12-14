Slovákom to nešlo a stiahli ich z trate. Víťazstvo pre suverénnych severanov

Svetový pohár v biatlone - Hochfilzen
Štafeta mužov na 4 x 7,5 km:
1.
Nórsko
1:11:54,8 h
(0+3)
2.
Francúzsko
+ 43,1 s
(0+8)
3.
Švédsko
+ 1:05,7 min
(0+9)
4.
USA
+ 1:14,5 min
(0+7)
5.
Nemecko
+ 1:20,0 min
(1+11)
6.
Taliansko
+ 2:57,4 min
(1+8)
20.
Slovensko
+ 1 kolo
(2+11)
Nórski biatlonisti triumfovali v štafete mužov na 4x7,5 km v rámci 2. kola Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene.
Štvorica Johannes Dahle-Skjevdal, Johan Olav Botn, Sturla Holm Lägreid a Vetle Sjaastad Christiansen zvíťazila v nedeľných pretekoch s náskokom 43,1 sekundy pred Francúzmi, tretí finišovali Švédi (+1:05,7 min.).
Slovenské kvarteto Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Martin Maťko a Artur Ischakov stiahli z trate na záverečnej ležke a obsadili 20. miesto.
Preteky najlepšie rozbehli Nóri s Francúzmi. Dahle-Skjevdal odovzdával tesne pred Fabienom Claudeom, pričom obaja dobíjali raz. Tretí boli priebežne Česi zásluhou Vítězslava Horniga.
Emilien Jacquelin s Botnom sa potom utrhli od zvyšku poľa, Jacquelin si vytvoril mierny náskok, ale odovzdávali spoločne o vyše minútu pred Talianskom, ktoré potiahol v druhom úseku Lukas Hofer. V treťom nasadil pekelné tempo Lägreid, ktorý sa odpútal od Quentina Fillona Mailleta.
Po prvej streľbe si na neho vytvoril 20-sekundový náskok, napokon odovzdával nórskemu finišmanovi o 53 sekúnd pred Francúzskom. Na tretiu priečku poskočili Nemci vďaka Philippovi Hornovi, strácali na lídrov už takmer dve minúty.
Na záverečnom úseku Christiansen nedopustil zdramatizovanie pretekov, Eric Perrot už manko nezmazal. Christiansen si v pohode došiel pre víťazstvo, Francúzi napokon stratili vyše 40 sekúnd.
Súboj o tretie miesto vyhrali Švédi vďaka Sebastianovi Samuelssonovi, ktorý predstihol Američanov i Nemcov. Nóri tak vyhrali obe doterajšie mužské štafety v sezóne.
Úvod Slovákom vyšiel vďaka Borguľovi. Po prvej streľbe bol ôsmy, po druhej mu patrilo 14. miesto a s tromi dobíjaniami odovzdával na 11. pozícii s mankom 42,5 s.
„Lyže išli super, nikdy som nestrácal na pretekárov, dokonca som ich doťahoval v zjazdoch. Musím pochváliť servismanov. Na stojku som prišiel celý zadýchaný, po netrafenom terči som radšej spomalil a ešte som to v rámci možností celkom dobre vyčistil,“ uviedol pre STVR.
Adamov pozíciu neudržal aj pre pád, pri ktorom si natiahol zadný stehenný sval. Po ležke musel ísť do trestného kola, v stojke trikrát netrafil, opravy mu vyšli len dve a tak opäť nasledoval trestný okruh.
Maťkovi odovzdal na 20. mieste s takmer štvorminútovou stratou na čelo. Za Slovákmi boli už len Bulhari a Lotyši.
Maťko predviedol stopercentný strelecký výkon a vybielil všetky terče na prvýkrát, vďaka čomu udržal 20. pozíciu. Pred Ischakovom tak zostal cieľ, aby nebol predbehnutý o kolo. Po ležke, v ktorej musel dvakrát dobíjať, ho však obehol Christiansen a Slovákov tak stiahli z trate.
O 14.45 h bola v Hochfilzene na programe stíhačka žien na 10 km