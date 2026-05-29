    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    30.05.2026, Playoff, Semifinále
    Swiss Life Arena
    15:20
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko

    Švajčiarom v semifinále nepomôže ofenzívny líder. Dostal stopku za faul kolenom

    Švajčiar Timo Meier.
    Švajčiar Timo Meier. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|29. máj 2026 o 21:39
    ShareTweet0

    O suspendácii rozhodla disciplinárna komisia MS 2026.

    Hokejistom Švajčiarska bude v sobotňajšom semifinále MS proti Nórsku (v Zürichu o 15.20 h) chýbať útočník Timo Meier.

    Krídelník New Jersey Devils dostal trest na jeden zápas za faul kolenom vo štvrťfinálovom stretnutí so Švédskom (3:1).

    O suspendácii rozhodla v piatok disciplinárna komisia MS 2026. Incident sa udial v 35. minúte štvrtkového duelu.

    Švédsky center Oskar Sundqvist sa pri prechode stredným pásmom snažil vyhnúť kontaktu, no Meier vystrčil koleno a trafil súpera do nohy.

    Deň 13 na MS: Švajčiari zažehnali nočnú moru, Švédi zúrili: Rozhodcovia sú zbabelci
    Súvisiaci článok
    Deň 13 na MS: Švajčiari zažehnali nočnú moru, Švédi zúrili: Rozhodcovia sú zbabelci

    „Disciplinárna komisia rozhodla, že v tomto prípade nešlo o situáciu, v ktorej by náhly pohyb súperovho hráča spôsobil nevyhnutný kontakt.

    Meier sa skôr prispôsobil pohybu súpera a natiahol koleno, čím spôsobil priamy kontakt kolenom na koleno,“ stálo v zdôvodnení trestu na oficiálnom webe šampionátu s dodatkom, že aj keď Meier nemal v úmysle zraniť protihráča, vysunutie kolena spôsobilo nebezpečný kontakt.

    Meier, ktorý nastupoval v prvom švajčiarskom útoku, si v ôsmich doterajších zápasoch na domácich MS pripísal 11 bodov za tri góly a osem asistencií.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    30.5.2026 15:20
    Nórsko
    Nórsko
    Kanada
    Kanada
    30.5.2026 20:00
    Fínsko
    Fínsko
    Finále
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Švajčiar Timo Meier.
    Švajčiar Timo Meier.
    Švajčiarom v semifinále nepomôže ofenzívny líder. Dostal stopku za faul kolenom
    dnes 21:39
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Švajčiar Timo Meier.
    Švajčiar Timo Meier.
    Švajčiarom v semifinále nepomôže ofenzívny líder. Dostal stopku za faul kolenom
    dnes 21:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Švajčiarom v semifinále nepomôže ofenzívny líder. Dostal stopku za faul kolenom