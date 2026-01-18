Slovenky sa trápili na strelnici. Bátovská Fialková sa však udržala v TOP 20

Paulína Bátovská Fialková.
Fotogaléria (3)
Paulína Bátovská Fialková. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet, TASR|18. jan 2026 o 13:02
ShareTweet0

Kuzminová urobila deväť chýb.

Svetový pohár v biatlone - Ruhpolding

Výsledky - stíhacie preteky žien na 10 km:

1.

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

29:26,6 min (1)

2.

Hana Öbergová

Švédsko

+ 10,5 s (3)

3.

Camille Benedová

Francúzsko

+ 12,9 s (0)

4.

Maren Kirkeeideová

Nórsko

+ 17,0 s (1)

5.

Amy Basergová

Švajčiarsko

+ 33,8 s (2)

6.

Ocean Michelonová

Francúzsko

+ 34,9 s (2)

17. 

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 1:19,2 min (4)

54.

Anastasia Kuzminová

Slovensko

Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová sa stala víťazkou stíhacích pretekov na podujatí Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu. 

Pred druhou Švédkou Hannou Öbergovou finišovala s takmer 11-sekundovým náskokom, tretia bola jej krajanka Camille Benedová.

Zo Sloveniek dopadla lepšie Paulína Bátovská Fialková, so štyrmi trestnými okruhmi obsadila 17. priečku. Anastasiu Kuzminovú klasifikovali s deviatimi chybami na 54. mieste.

Jeanmonnotová mala prvé tri položky čisté, k miernej dramatizácii prišlo až na záver, keď minula jeden terč.

Fotogaléria zo stíhacích pretekov žien na 10 km v Ruhpoldingu
Lou Jeanmonnotová počas stíhacích pretekov žien v Ruhpoldingu.
Elvira Öbergová počas stíhacích pretekov žien v Ruhpoldingu.
Elvira Öbergová počas stíhacích pretekov žien v Ruhpoldingu.
3 fotografií

Situáciu sa snažila využiť Öbergová, ale Švédke nevyšlo načasovanie nástupu na záverečnom okruhu.

Francúzka si situáciu postrážila a napokon si s prehľadom zapísala tretie tohtosezónne individuálne víťazstvo. Jeanmonnotová zároveň potvrdila priebežné prvé miesto v poradí SP.

Bátovská Fialková sa po celý čas držala medzi najlepšou dvadsiatkou, no na každej položke urobila jednu chybu.

Kuzminovej naopak vôbec nevyšli preteky po streleckej stránke, celkovo musela ísť až na deväť trestných okruhov.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

Paulína Bátovská Fialková.
Paulína Bátovská Fialková.
Slovenky sa trápili na strelnici. Bátovská Fialková sa však udržala v TOP 20
dnes 13:02
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Slovenky sa trápili na strelnici. Bátovská Fialková sa však udržala v TOP 20