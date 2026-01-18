Slovenky sa trápili na strelnici. Bátovská Fialková sa však udržala v TOP 20

Svetový pohár v biatlone - Ruhpolding
Výsledky - stíhacie preteky žien na 10 km:
1.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
29:26,6 min (1)
2.
Hana Öbergová
Švédsko
+ 10,5 s (3)
3.
Camille Benedová
Francúzsko
+ 12,9 s (0)
4.
Maren Kirkeeideová
Nórsko
+ 17,0 s (1)
5.
Amy Basergová
Švajčiarsko
+ 33,8 s (2)
6.
Ocean Michelonová
Francúzsko
+ 34,9 s (2)
17.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 1:19,2 min (4)
54.
Anastasia Kuzminová
Slovensko
Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová sa stala víťazkou stíhacích pretekov na podujatí Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu.
Pred druhou Švédkou Hannou Öbergovou finišovala s takmer 11-sekundovým náskokom, tretia bola jej krajanka Camille Benedová.
Zo Sloveniek dopadla lepšie Paulína Bátovská Fialková, so štyrmi trestnými okruhmi obsadila 17. priečku. Anastasiu Kuzminovú klasifikovali s deviatimi chybami na 54. mieste.
Jeanmonnotová mala prvé tri položky čisté, k miernej dramatizácii prišlo až na záver, keď minula jeden terč.
Situáciu sa snažila využiť Öbergová, ale Švédke nevyšlo načasovanie nástupu na záverečnom okruhu.
Francúzka si situáciu postrážila a napokon si s prehľadom zapísala tretie tohtosezónne individuálne víťazstvo. Jeanmonnotová zároveň potvrdila priebežné prvé miesto v poradí SP.
Bátovská Fialková sa po celý čas držala medzi najlepšou dvadsiatkou, no na každej položke urobila jednu chybu.
Kuzminovej naopak vôbec nevyšli preteky po streleckej stránke, celkovo musela ísť až na deväť trestných okruhov.