Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas streľby na ZOH 2026.
Kuzminová zo Sloveniek najlepšia, Bátovskú Fialkovú zradila streľba. Zlatý debut pre Nórku
Lucas Pinheiro Braathen.
Braathen predviedol famóznu jazdu. Žampa sa zaradil do TOP 20
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.
Neboli sme jediní, ani ja, ani Malinin. Je to skúsenosť, ktorá ma posunie, vravel Hagara
Ilia Malinin gratuluje novému olympijskému šampiónovi Michailovi Šajdorovovi na ZOH v Miláne.
Pokašľal som to, vravel Malinin. V hlave mu vírili traumy, ale po prehre ukázal svoju veľkosť
Jakara Anthonyová.
Nová disciplína na ZOH dopriala Austrálii ďalšie zlato. Pódium doplnili Američanky
ONLINE: Hektor Kapustík dnes ide skoky na lyžiach na veľkom mostíku na ZOH 2026.
ONLINE: Skoky na lyžiach mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Hektor Kapustík)
Kuzminová zo Sloveniek najlepšia, Bátovskú Fialkovú zradila streľba. Zlatý debut pre Nórku

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas streľby na ZOH 2026.
Fotogaléria (18)
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas streľby na ZOH 2026. (Autor: TASR)
TASR|14. feb 2026 o 15:43
Všetky štyri Slovenky postúpili do stíhacích pretekov.

Biatlon na ZOH 2026

Výsledky - šprint žien na 7,5 km:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Maren Kirkeeideová

Nórsko

20:40,8 min (0)

2.

Oceane Michelonová

Francúzsko

+ 3,8 s (0)

3.

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

+ 23,7 s (1)

4.

Milena Todorovová

Bulharsko

+ 40,0 s (1)

5.

Lisa Vittozziová

Taliansko

+ 40,6 s (0)

6.

Suvi Minkkinenová

Fínsko

+ 49,6 s (0)

36.

Anastasia Kuzminová

Slovensko

+ 1:59,8 min (1)

40.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 2:09,8 min (3)

51.

Mária Remeňová

Slovensko

+ 2:21,0 min (1)

53.

Ema Kapustová

Slovensko

+ 2:22,7 min (1)

Nórska biatlonistka Maren Kirkeeideová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v šprinte žien na 7,5 km.

V sobotňajších pretekoch v Anterselve predviedla bezchybnú streľbu a triumfovala s náskokom 3,8 sekundy pred takisto čisto strieľajúcou Francúzkou Oceane Michelonovou.

Bronz vybojovala ďalšia francúzska reprezentantka Lou Jeanmonnotová, ktorá minula na strelnici jeden terč (+23,7).

Všetky štyri Slovenky postúpili do nedeľných stíhacích pretekov, najvyššie skončila Anastasia Kuzminová, ktorá s jedným trestným okruhom obsadila 36. miesto (+1:59,8 min).

Paulína Bátovská Fialková obsadila s tromi streleckými chybami 40. priečku (+2:09,8), Mária Remeňová skončila 51. (+2:21,0) a Ema Kapustová 53. (+2:22,7).

Fotogaléria zo šprintu žien v biatlone na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Venla Lehtonenová počas šprintu žien v biatlone na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
Na snímke bývalá slovenská biatlonistka a expertka STVR Ivona Zvaríková v media centre pre novinárov pred pretekmi na 7,5 km v šprinte žien na XXV. zimných olympijských hrách Milano-Cortina 2026.
Mária Remeňová počas šprintu žien v biatlone na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
Meng Fanqi počas šprintu žien v biatlone na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
18 fotografií
Oleksandra Merkushynovová počas šprintu žien v biatlone na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Mária Remeňová počas šprintu žien v biatlone na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Aita Gasparinová počas šprintu žien v biatlone na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Anika Kozicová počas šprintu žien v biatlone na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Marketa Davidová počas šprintu žien v biatlone na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Maria Zdravkovová počas šprintu žien v biatlone na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Lou Jeanmonnotová počas šprintu žien v biatlone na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Oleksandra Merkushynovová počas šprintu žien v biatlone na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Regina Ermitsová počas šprintu žien v biatlone na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Slovenská biatlonistka Ema Kapustová počas pretekov na 7,5km šprint žien na zimných olympijských hrách Milano-Cortina 2026.Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová počas pretekov na 7,5km šprint žien na zimných olympijských hrách Milano-Cortina 2026.Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová počas pretekov na 7,5km šprint žien na zimných olympijských hrách Milano-Cortina 2026.Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas pretekov na 7,5km šprint žien na zimných olympijských hrách Milano-Cortina 2026.Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas pretekov na 7,5km šprint žien na zimných olympijských hrách Milano-Cortina 2026.

Kirkeeideová získala svoju prvú olympijskú medailu a hneď najcennejšieho lesku.

Po prvej streľbe bola deviata, po druhej strácala z druhej pozície na Michelonovú deväť sekúnd, ale potom predviedla parádny finiš a o necelé štyri sekundy predstihla dovtedy vedúcu Francúzku.

Dvadsaťdvaročná Nórka si tak napravila chuť po nevydarenom výkone v mix štafete.

V zbierke má aj dva cenné kovy z MS, vlani v Lenzerheide vybojovala striebro v štafete na 4x6 km a bronz v individuálnej súťaži na 12,5 km s hromadným štartom.

Kuzminová sa nevyhla slzám

Kuzminová rozbehla preteky nádejne. V streľbe v ľahu vybielila všetky terče, v stoji minula jeden. Do cieľa prišla priebežne na 10. pozícii, napokon ju predstihlo ešte 26 pretekárok.

V cieli sa nevyhla slzám: „Som rada, že sa všetky dievčatá dostali do stíhačky. Zajtra je tak ďalšia šanca, aby sme o niečo lepšie zabojovali.

Prvé kolo som rozbehla dobre, aj streľba potešila, v druhom som sa mierne šetrila. Na stojke som dala takú ranu, akú som nemusela. V poslednom kole som už mala veľmi zlý stav...“

Bátovská Fialková: Proste to nevyšlo

Bátovskej Fialkovej sa nevydarila nevyšla, netrafila dokopy tri terče - v ležke jeden, v stojke dva.

„Proste to nevyšlo. Dala som do toho naozaj maximum, ale nedostala som nič naspäť. Nesmierne ma to mrzí.

Tá pozícia v stíhačke už nebude dobrá, už tam nie je žiadna šanca na massový štart. Je to veľké sklamanie,“ povedala v slzách Bátovská Fialková pre STVR.

Remeňová a Kapustová do stíhačky

Mária Remeňová musela ísť po prvej streľbe do jedného trestného okruhu, na druhej bola bezchybná.

„Myslím si, že s podmienkami som sa vyrovnala celkom dobre. Bolo super, že som mala v poslednom kole s kým bojovať, že som nešla sama,“ poznamenala Remeňová.

V stíhačke sa predstaví aj Kapustová. V ležke nezaváhala ani raz, no v stojke netrafila tretí terč a musela absolvovať trestný okruh.

„Ja som za to nesmierne rada. V prvom kole som sa cítila strašne, myslela som, že sa do cieľa nedoplazím. Postupne som sa rozjazdila, nula v streľbe ma nakopla.

Nakoniec to s jednou chybou stačilo na stíhačku, za čo som veľmi rada,“ komentovala svoj výkon Kapustová.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

