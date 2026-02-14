Kuzminová zo Sloveniek najlepšia, Bátovskú Fialkovú zradila streľba. Zlatý debut pre Nórku

Biatlon na ZOH 2026
Výsledky - šprint žien na 7,5 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Maren Kirkeeideová
Nórsko
20:40,8 min (0)
2.
Oceane Michelonová
Francúzsko
+ 3,8 s (0)
3.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
+ 23,7 s (1)
4.
Milena Todorovová
Bulharsko
+ 40,0 s (1)
5.
Lisa Vittozziová
Taliansko
+ 40,6 s (0)
6.
Suvi Minkkinenová
Fínsko
+ 49,6 s (0)
36.
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+ 1:59,8 min (1)
40.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 2:09,8 min (3)
51.
Mária Remeňová
Slovensko
+ 2:21,0 min (1)
53.
Ema Kapustová
Slovensko
+ 2:22,7 min (1)
Nórska biatlonistka Maren Kirkeeideová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v šprinte žien na 7,5 km.
V sobotňajších pretekoch v Anterselve predviedla bezchybnú streľbu a triumfovala s náskokom 3,8 sekundy pred takisto čisto strieľajúcou Francúzkou Oceane Michelonovou.
Bronz vybojovala ďalšia francúzska reprezentantka Lou Jeanmonnotová, ktorá minula na strelnici jeden terč (+23,7).
Všetky štyri Slovenky postúpili do nedeľných stíhacích pretekov, najvyššie skončila Anastasia Kuzminová, ktorá s jedným trestným okruhom obsadila 36. miesto (+1:59,8 min).
Paulína Bátovská Fialková obsadila s tromi streleckými chybami 40. priečku (+2:09,8), Mária Remeňová skončila 51. (+2:21,0) a Ema Kapustová 53. (+2:22,7).
Kirkeeideová získala svoju prvú olympijskú medailu a hneď najcennejšieho lesku.
Po prvej streľbe bola deviata, po druhej strácala z druhej pozície na Michelonovú deväť sekúnd, ale potom predviedla parádny finiš a o necelé štyri sekundy predstihla dovtedy vedúcu Francúzku.
Dvadsaťdvaročná Nórka si tak napravila chuť po nevydarenom výkone v mix štafete.
V zbierke má aj dva cenné kovy z MS, vlani v Lenzerheide vybojovala striebro v štafete na 4x6 km a bronz v individuálnej súťaži na 12,5 km s hromadným štartom.
Kuzminová sa nevyhla slzám
Kuzminová rozbehla preteky nádejne. V streľbe v ľahu vybielila všetky terče, v stoji minula jeden. Do cieľa prišla priebežne na 10. pozícii, napokon ju predstihlo ešte 26 pretekárok.
V cieli sa nevyhla slzám: „Som rada, že sa všetky dievčatá dostali do stíhačky. Zajtra je tak ďalšia šanca, aby sme o niečo lepšie zabojovali.
Prvé kolo som rozbehla dobre, aj streľba potešila, v druhom som sa mierne šetrila. Na stojke som dala takú ranu, akú som nemusela. V poslednom kole som už mala veľmi zlý stav...“
Bátovská Fialková: Proste to nevyšlo
Bátovskej Fialkovej sa nevydarila nevyšla, netrafila dokopy tri terče - v ležke jeden, v stojke dva.
„Proste to nevyšlo. Dala som do toho naozaj maximum, ale nedostala som nič naspäť. Nesmierne ma to mrzí.
Tá pozícia v stíhačke už nebude dobrá, už tam nie je žiadna šanca na massový štart. Je to veľké sklamanie,“ povedala v slzách Bátovská Fialková pre STVR.
Remeňová a Kapustová do stíhačky
Mária Remeňová musela ísť po prvej streľbe do jedného trestného okruhu, na druhej bola bezchybná.
„Myslím si, že s podmienkami som sa vyrovnala celkom dobre. Bolo super, že som mala v poslednom kole s kým bojovať, že som nešla sama,“ poznamenala Remeňová.
V stíhačke sa predstaví aj Kapustová. V ležke nezaváhala ani raz, no v stojke netrafila tretí terč a musela absolvovať trestný okruh.
„Ja som za to nesmierne rada. V prvom kole som sa cítila strašne, myslela som, že sa do cieľa nedoplazím. Postupne som sa rozjazdila, nula v streľbe ma nakopla.
Nakoniec to s jednou chybou stačilo na stíhačku, za čo som veľmi rada,“ komentovala svoj výkon Kapustová.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara