Slováci doplatili na katastrofálnu streľbu. Šprint ovládol bezchybný Talian

Tommaso Giacomel vyhral šprint v Hochfilzene.
Tommaso Giacomel vyhral šprint v Hochfilzene. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. dec 2025 o 13:03
ShareTweet0

Druhý skončil Francúz Eric Perrot s rovnako všetkými vybielenými terčmi.

Svetový pohár v biatlone - Hochfilzen

Šprint mužov na 10 km:

1.

Giacomel Tommaso

Taliansko

23:04,5 min

(0)

2.

Eric Perot

Francúzsko

+ 4,0 s

(0)

3.

Phillip Horn

Nemecko

+ 6,0 s

(0)

4. 

Johan-Olav Botn

Nórsko

+ 9,1 s

(0)

5. 

Holm Sturla Laegreid

Nórsko

+ 23,0 s

(0)

88.

Jakub Borguľa

Slovensko

+ 3:18,0 m

(4)

94. 

Maťko Martin

Slovensko

+ 3:41,5 m

(4)

96.

Artur Ischakov

Slovensko

+ 4:49,9 m

(4)

Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel zvíťazil v piatkovom šprinte 2. kola Svetového pohára v Hochfilzene. V rakúskom stredisku triumfoval po bezchybnom výkone na strelnici s časom 23:04,5 minúty.

Druhý skončil Francúz Eric Perrot s rovnako všetkými vybielenými terčmi a mankom štyri sekundy. Tretí bol Nemec Philipp Horn, ktorý stratil o dve sekundy viac. Z trojice Slovákov obsadil 88. miesto Jakub Borguľa.

Dvadsaťpäťročný Giacomel má v zbierke štyri medaily z majstrovstiev sveta (0-3-1), no dosiahol len druhý triumf vo Svetovom pohári. Prvý získal v januári 2025 v pretekoch s hromadným štartom v Ruhpoldingu. Celkovo to bolo jeho deviate pódiové umiestnenie v SP.

V piatok panovali v Hochfilzene priaznivé poveternostné podmienky so slabým vetrom na strelnici a bolo zrejmé, že na popredné umiestnenia bude treba strieľať čisto, čo sa podarilo prvým piatim pretekárom v cieli.

Giacomel z nich síce nebol najrýchlejší na trati, ale bleskovo zvládol obe strelecké položky, čo mu nakoniec tesne stačilo na prvé miesto.

Perrota na streľbe predbehol o osem sekúnd, na Horna mal náskok dokonca až pätnásť, pričom mal až deviaty najrýchlejší bežecký čas.

Štvrtý skončil líder celkového poradia Johan-Olav Botn z Nórska, ktorý mal stratu 9,1 sekundy na víťaza. Čisto strieľal aj Sturla Holm Lägreid, piaty s mankom 23 sekúnd.

Slovákom sa nedarilo na strelnici, čo ich odsunulo na pozície na konci výsledkovej listiny. Najvyššie v nej bol so štyrmi minutými terčmi Jakub Borguľa, ktorý skončil na 88. mieste so stratou 3:18,0 minúty.

Štyri chyby spravil aj 94. Martin Maťko (+3:41,5 min), strelecky obstál rovnako aj Artur Ischakov (+4:49,9).

Celkové poradie SP (4 z 25):

1.

Botn

Nórsko

300 b

2.

Samuelsson

Švédsko

224 b

3.

Giacomel

Taliansko

223 b

Poradie šprintu (2 z 8):

1.

Botn

Nórsko

145 b

2.

Giacomel

Taliansko

127 b

3.

Perrot

Francúzsko

109 b

Biatlon

Tommaso Giacomel vyhral šprint v Hochfilzene.
Tommaso Giacomel vyhral šprint v Hochfilzene.
Slováci doplatili na katastrofálnu streľbu. Šprint ovládol bezchybný Talian
dnes 13:03
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Slováci doplatili na katastrofálnu streľbu. Šprint ovládol bezchybný Talian