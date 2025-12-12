Slováci doplatili na katastrofálnu streľbu. Šprint ovládol bezchybný Talian

Svetový pohár v biatlone - Hochfilzen
Šprint mužov na 10 km:
1.
Giacomel Tommaso
Taliansko
23:04,5 min
(0)
2.
Eric Perot
Francúzsko
+ 4,0 s
(0)
3.
Phillip Horn
Nemecko
+ 6,0 s
(0)
4.
Johan-Olav Botn
Nórsko
+ 9,1 s
(0)
5.
Holm Sturla Laegreid
Nórsko
+ 23,0 s
(0)
88.
Jakub Borguľa
Slovensko
+ 3:18,0 m
(4)
94.
Maťko Martin
Slovensko
+ 3:41,5 m
(4)
96.
Artur Ischakov
Slovensko
+ 4:49,9 m
(4)
Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel zvíťazil v piatkovom šprinte 2. kola Svetového pohára v Hochfilzene. V rakúskom stredisku triumfoval po bezchybnom výkone na strelnici s časom 23:04,5 minúty.
Druhý skončil Francúz Eric Perrot s rovnako všetkými vybielenými terčmi a mankom štyri sekundy. Tretí bol Nemec Philipp Horn, ktorý stratil o dve sekundy viac. Z trojice Slovákov obsadil 88. miesto Jakub Borguľa.
Dvadsaťpäťročný Giacomel má v zbierke štyri medaily z majstrovstiev sveta (0-3-1), no dosiahol len druhý triumf vo Svetovom pohári. Prvý získal v januári 2025 v pretekoch s hromadným štartom v Ruhpoldingu. Celkovo to bolo jeho deviate pódiové umiestnenie v SP.
V piatok panovali v Hochfilzene priaznivé poveternostné podmienky so slabým vetrom na strelnici a bolo zrejmé, že na popredné umiestnenia bude treba strieľať čisto, čo sa podarilo prvým piatim pretekárom v cieli.
Giacomel z nich síce nebol najrýchlejší na trati, ale bleskovo zvládol obe strelecké položky, čo mu nakoniec tesne stačilo na prvé miesto.
Perrota na streľbe predbehol o osem sekúnd, na Horna mal náskok dokonca až pätnásť, pričom mal až deviaty najrýchlejší bežecký čas.
Štvrtý skončil líder celkového poradia Johan-Olav Botn z Nórska, ktorý mal stratu 9,1 sekundy na víťaza. Čisto strieľal aj Sturla Holm Lägreid, piaty s mankom 23 sekúnd.
Slovákom sa nedarilo na strelnici, čo ich odsunulo na pozície na konci výsledkovej listiny. Najvyššie v nej bol so štyrmi minutými terčmi Jakub Borguľa, ktorý skončil na 88. mieste so stratou 3:18,0 minúty.
Štyri chyby spravil aj 94. Martin Maťko (+3:41,5 min), strelecky obstál rovnako aj Artur Ischakov (+4:49,9).
Celkové poradie SP (4 z 25):
1.
Botn
Nórsko
300 b
2.
Samuelsson
Švédsko
224 b
3.
Giacomel
Taliansko
223 b
Poradie šprintu (2 z 8):
1.
Botn
Nórsko
145 b
2.
Giacomel
Taliansko
127 b
3.
Perrot
Francúzsko
109 b