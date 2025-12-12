Biedu na strelnici zachránila len Kapustová. Do stíhačky sa prebojovala aj Bátovská Fialková

Ema Kapustová.
Ema Kapustová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|12. dec 2025 o 15:36
Kuzminová spravila až päť chýb.

Svetový pohár v biatlone - Hochfilzen

Šprint žien:

1.

Lou Jeanmonotová

Francúzsko

19:59,4 min

0)

2.

Maren Kirkeeideová

Nórsko

+ 15,3 s

(0)

3.

Anna Magnussonová

Švédsko

+ 16,1 s

(0)

4.

Dorothea Wiererová

Taliansko

+ 27,9 s

(0)

5.

Amy Basergová

Švajčiarsko

+ 32,3 s

(0)

6.

Camille Benedová

Francúzsko

+ 32,7 s

(0)

47.

Ema Kapustová

Slovensko

+ 1:45,3 min

(0)

51.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 1:53,7 min

(3)

75.

Anastasia Kuzminová

Slovensko

+ 2:42,1 min

(5)

80.

Mária Remeňová

Slovensko

+ 2:46,2 min

(3)

Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová zvíťazila v piatkovom šprinte 2. kola Svetového pohára v Hochfilzene.

V rakúskom stredisku predviedla bezchybnú streľbu a do cieľa prišla v čase 19:59,4 minúty.

Druhá skončila s jedným netrafeným terčom Maren Kirkeeideová z Nórska, ktorá stratia 15,3 sekundy, tretia bola Švédka Anna Magnussonová s mankom 16,1 s. Z kvarteta Sloveniek bola najvyššie na 47. mieste Ema Kapustová.

Dvadsaťsedemročná Jeanmonnotová si pripísala dvanáste víťazstvo v kariére v SP, z toho tretie v šprinte.

Paulína Bátovská Fialková počas šprintu v rakúskom Hochfilzene.
Jeanne Richardová počas šprintu v rakúskom Hochfilzene.
Marit Oeygardová počas šprintu v rakúskom Hochfilzene.
Vanessa Voigtová počas šprintu v rakúskom Hochfilzene.
V Hochfilzene vyhrala vlani v decembri stíhačku a veľkú šancu zopakovať tento triumf bude mať v nedeľňajších pretekoch.

V piatok ťažila hlavne z dobrej streľby, Kirkeeideová bola na trati rýchlejšia, no o prvenstvo sa pripravila jednou chybou na stojke.

Magnussonová mala mohutný finiš, no nakoniec za ňou zaostala o osem desatín sekundy. Vďaka tretiemu miesto sa však dostala na čelo celkového poradia Svetového pohára.

Výbornú streľbu predviedla Kapustová, ktorá vybielila všetkých desať terčov. Štartovala však až z 83. miesta a išla tak na už dosť rozbitej trati.

Do cieľa prišla s mankom 1:45,3 minúty na víťazku, čo jej stačilo na 47. pozíciu. Bátovská Fialková musela na tri trestné okruhy, ale za svojou krajankou zaostala len o osem sekúnd a obsadila 51. priečku.

Obe postúpili do stíhačky. Anastasia Kuzminová minula päť terčov a so stratou 2:42,1 minúty skončila na 75. mieste. Mária Remeňová bola s troma chybami na 80. priečke (+2:46,2 min).

