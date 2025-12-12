Biedu na strelnici zachránila len Kapustová. Do stíhačky sa prebojovala aj Bátovská Fialková

Svetový pohár v biatlone - Hochfilzen
Šprint žien:
1.
Lou Jeanmonotová
Francúzsko
19:59,4 min
0)
2.
Maren Kirkeeideová
Nórsko
+ 15,3 s
(0)
3.
Anna Magnussonová
Švédsko
+ 16,1 s
(0)
4.
Dorothea Wiererová
Taliansko
+ 27,9 s
(0)
5.
Amy Basergová
Švajčiarsko
+ 32,3 s
(0)
6.
Camille Benedová
Francúzsko
+ 32,7 s
(0)
47.
Ema Kapustová
Slovensko
+ 1:45,3 min
(0)
51.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 1:53,7 min
(3)
75.
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+ 2:42,1 min
(5)
80.
Mária Remeňová
Slovensko
+ 2:46,2 min
(3)
Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová zvíťazila v piatkovom šprinte 2. kola Svetového pohára v Hochfilzene.
V rakúskom stredisku predviedla bezchybnú streľbu a do cieľa prišla v čase 19:59,4 minúty.
Druhá skončila s jedným netrafeným terčom Maren Kirkeeideová z Nórska, ktorá stratia 15,3 sekundy, tretia bola Švédka Anna Magnussonová s mankom 16,1 s. Z kvarteta Sloveniek bola najvyššie na 47. mieste Ema Kapustová.
Dvadsaťsedemročná Jeanmonnotová si pripísala dvanáste víťazstvo v kariére v SP, z toho tretie v šprinte.
V Hochfilzene vyhrala vlani v decembri stíhačku a veľkú šancu zopakovať tento triumf bude mať v nedeľňajších pretekoch.
V piatok ťažila hlavne z dobrej streľby, Kirkeeideová bola na trati rýchlejšia, no o prvenstvo sa pripravila jednou chybou na stojke.
Magnussonová mala mohutný finiš, no nakoniec za ňou zaostala o osem desatín sekundy. Vďaka tretiemu miesto sa však dostala na čelo celkového poradia Svetového pohára.
Výbornú streľbu predviedla Kapustová, ktorá vybielila všetkých desať terčov. Štartovala však až z 83. miesta a išla tak na už dosť rozbitej trati.
Do cieľa prišla s mankom 1:45,3 minúty na víťazku, čo jej stačilo na 47. pozíciu. Bátovská Fialková musela na tri trestné okruhy, ale za svojou krajankou zaostala len o osem sekúnd a obsadila 51. priečku.
Obe postúpili do stíhačky. Anastasia Kuzminová minula päť terčov a so stratou 2:42,1 minúty skončila na 75. mieste. Mária Remeňová bola s troma chybami na 80. priečke (+2:46,2 min).