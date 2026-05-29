Deň 13 na MS: Švajčiari zažehnali nočnú moru, Švédi zúrili: Rozhodcovia sú zbabelci

Hokejisti Švajčiarska prešli na MS základnou skupinou bez najmenších problémov, no pred štvrťfinálovým súbojom bola celá krajina v pozore.
Ak totiž existuje mužstvo, proti ktorému Helvéti nechcú hrať v play-off, sú to Švédi. Dvakrát im podľahli vo štvrťfinále, dvakrát v semifinále a dodnes sú trpké najmä finálové prehry z rokov 2013 a 2018.
Ďalšie sklamanie už Švajčiari nechceli zažiť, obzvlášť nie doma. Predošlé výkony, vrátane skalpov USA a Fínska, dávali fanúšikom dôvod na optimizmus.
Redaktori denníka Blick sa v podcaste pýtali: Kedy, keď nie teraz a priamo do šatne prišiel tím podporiť aj legendárny tenista Roger Federer.
Švajčiari si v kľúčovom zápase prešli skúškou odvahy, nezlomnosti a bojovnosti. Na turnaji zažili novú situáciu, keď vôbec prvýkrát prehrávali, no napokon mohli oslavovať postup do semifinále MS.
"Švédska nočná mora sa skončila, zlatý sen žije ďalej," píše Blick po tvrdo vybojovanom víťazstve 3:1 nad neobľúbeným súperom.
Domácich upokojil gól kapitána
Swiss Life Arena v Zürichu bola v úvode zaskočená. Linus Karlsson strelil druhý gól na turnaji, Dean Kukan dostal trest do konca zápasu a do švajčiarskej bránky prepasíroval puk aj Oskar Sundqvist.
Domácim priaznivcom sa začali vynárať spomienky na predošlé zlyhania, no už o chvíľu bolo všetko inak. Zásah Sundqvista pre kopnutie korčuľou neplatil a o dve minúty neskôr vyrovnal na 1:1 kapitán Roman Josi.
Od tohto momentu prevzali Švajčiari režisérsku taktovku, v druhej tretine súpera prestrieľali jednoznačne 12:3 a gólmi Denisa Malgina a Calvina Thürkaufa urobili rozhodujúci krok k postupu.
"Vedeli sme, že prídu aj ťažké momenty - boli sme na to pripravení. Tento tím má neuveriteľné nastavenie mysle a je úplne jedno, proti komu hráme," povedal po zápase 46-ročný tréner Jan Cadieux.
Útočník Winnipegu Jets Nino Niederreiter, ktorý má doma štyri strieborné medaily z MS, povedal, že zaslúžene vyhral lepší tím. Slovami chvály na neho nadviazal aj strelec víťazného gólu.
"Bojujeme jeden za druhého, zastaneme sa spoluhráča a blokujeme strely. K tomu treba pripočítať našich skvelých fanúšikov. Vieme, že môžeme zdolať každého a to je rozhodujúce," dodal Malgin.
Iba dve minúty pre Meiera
Švédi nemajú za sebou ideálny šampionát, čoho dôkazom je konečné šieste miesto. Už v zápase proti Slovensku museli ratovať postup do štvrťfinále, v ktorom im ani sľubný úvod na výhru nestačil.
Tamojšie média rozoberali najmä situáciu z 35. minúty, keď domáci útočník Timo Meier fauloval Sundqvista. Zásah kolena na koleno spôsobil, že Švéda odviezli na invalidnom vozíku a do hry už nezasiahol.
Zákrok Meiera pripomenul faul Ryana Getzlafa na Juraja Mikuša z roku 2012, no tentokrát neputoval previnilec do šatne. Švédi zúrili. Jedna z najväčších hviezd turnaja vyviazla iba s dvojminútovým trestom.
"Bol to neuveriteľne škaredý faul a rozhodcovia boli zbabelí. Už predtým odpískali jednu päťku a druhú sa proti švajčiarskemu publiku neodvážili. Sú to zbabelci," cituje Ivara Stenberga portál Aftonbladet.