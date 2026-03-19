Bátovská Fialková robila v poslednom šprinte chyby. Francúzka oslavuje celkový triumf

Svetový pohár v biatlone - Holmenkollen
Výsledky - šprint žien na 7,5 km:
1.
Hanna Öbergová
Švédsko
20:20,4 min (0)
2.
Lisa Vittozziová
Taliansko
+ 5,3 s (0)
3.
Elvira Öbergová
Švédsko
+ 20,1 s (0)
4.
Julia Simonová
Francúzsko
+ 37,9 s (1)
5.
Ingrid Landmark Tandrevoldová
Nórsko
+ 51,3 s (1)
6.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
+ 52,0 s (1)
15.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 1:23,5 min (2)
37.
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+ 2:00,2 min (1)
51.
Ema Kapustová
Slovensko
+ 2:13,8 min (0)
100.
Mária Remeňová
Slovensko
+ 4:35,8 min (4)
Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová získala premiérovo v kariére veľký glóbus pre víťazku Svetového pohára.
Celkový triumf spečatila vo štvrtkových rýchlostných pretekoch finále SP v nórskom Holmenkollene, kde jej na to stačilo šieste miesto, keďže jej posledná súperka Suvi Minkinnenová z Fínska skončila až na 11. priečke.
Jeanmonnotová mala už pred pretekmi istý malý glóbus za šprint. Slovenka Paulína Bátovská Fialková, ktorá sa lúči s kariérou, obsadila 15. miesto.
Z víťazstva v poslednom šprinte sezóny sa tešila Hanna Öbergová zo Švédska, ktorá finišovala bez chyby na strelnici v čase 20:20,4 minúty.
Druhá skončila Lisa Vittozziová z Talianska s mankom 5,3 sekundy a tretiu priečku obsadila druhá zo sestier Öbergových Elvira so stratou 20,1 s. Obe strieľali čisto.
Priebeh pretekov
Jeanmonnotová spravila jednu chybu a stratila 52 sekúnd, čo jej nakoniec stačilo na zisk veľkého glóbusu, keďže Minkinnenová bola s čistou streľbou až o 20 sekúnd pomalšia.
Dvadsaťsedemročná Francúzka má v celkovom hodnotení na konte 1054 bodov, jej fínska súperka nazbierala o 216 menej.
Na tretie miesto sa posunula vďaka tretiemu miesto vo štvrtkových pretekoch Elvira Öbergová (802 b).
Jeanmonnotová si napravila chuť po vlaňajšej tesnej prehre s Nemkou Franziskou Preussovou, za ktorou zaostala len o 20 bodov, keď v závere posledných pretekov sezóny spadla.
V sezóne 2023/24 skončila v celkovom poradí za Vittozziovou len o 23 bodov. Tento rok má isté už tri tituly, okrem veľkého aj dva malé za šprint a vytrvalostné preteky a v posledných dvoch pretekoch môže ovládnuť aj stíhačku a preteky s hromadným štartom.
Bátovská Fialková spravila dve chyby na strelnici, keď netrafila jeden terč v ľahu a jeden aj na stojke a v cieli mala stratu 1:23,5 minúty na víťazku.
Predviedla ôsmy najlepší bežecký čas. Do sobotňajších stíhacích pretekov sa prebojovali aj ďalšie dve slovenské reprezentantky.
Anastasia Kuzminová obsadila s jednou streleckou chybou 37. miesto so stratou 2:00,2 minúty, Ema Kapustová bola s čistou streľbou na 51. pozícii (+2:13,8 min).
Márii Remeňovej sa nedarilo a so štyrmi trestnými kolami skončila až na 100. priečke s vyše štvorminútovým mankom.