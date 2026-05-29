    Boj o cyklámenový dres dostal ranu. Giro prišlo o trojnásobného etapového víťaza

    Ekvádorský cyklista Jhonatan Manuel Narváez z tímu UAE Team Emirates prichádza na pódium. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    TASR|29. máj 2026 o 15:41
    Stajňa SAE nešpecifikovala príčinu Narvaezovho odstúpenia.

    Ekvádorský cyklista Jhonatan Narvaez z tímu SAE nedokončí tohtoročné Giro d´Italia. Víťaz troch etáp z pretekov odstúpil v úvode piatkovej 19. etapy.

    Narvaez bol v druhý v poradí bodovacej súťaže s mankom 37 bodov na vedúceho Francúza Paula Magniera.

    V hre o cyklámenový dres bol hlavne zásluhou úspešných únikov. Hlavným súperom Magniera v súťaži tak zostal Talian Jonathan Milan s mankom 92 bodov.

    Stajňa SAE nešpecifikovala ihneď príčinu Narvaezovho odstúpenia. Televízne zábery však odhalili, že jazdil so zakrvaveným prstom na ruke. Informoval portál Cycling News.

