Bátovská Fialková v poslednej stíhačke skvelá v ľahu. Mrzieť ju môže tretia položka

Fotogaléria (17)
Sportnet, TASR|21. mar 2026 o 14:19
ShareTweet0

Skončila na 18. mieste.

Svetový pohár v biatlone - Holmenkollen

Výsledky - stíhacie preteky žien na 10 km:

1.

Hanna Öbergová

Švédsko

30:14,0 min (3)

2.

Julia Simonová

Francúzsko

+ 0,5 s (1)

3.

Elvira Öbergová

Švédsko

+ 23,2 s (1)

4.

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

+ 57,2 s (1)

5.

Lisa Vittozziová

Taliansko

+ 1:09,7 min (5)

6.

Vanessa Voigtová

Nemecko

+ 1:12,0 min (0)

18.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 2:15,3 min (3)

49.

Anastasia Kuzminová

Slovensko

+ 4:26,9 min (5)

53.

Ema Kapustová

Slovensko

+ 5:06,8 min (2)

Francúzska biatlonistka Lou Jeanmonnotová získala malý krištáľový glóbus za triumf v stíhacích pretekoch vo Svetovom pohári.

V záverečnej stíhačke sezóny obsadila v sobotu v nórskom Holmenkollene 4. miesto. Zvíťazila Švédka Hanna Öbergová. Z trojice Sloveniek dobehla najvyššie Paulína Bátovská Fialková, a to na 18. mieste.

Hanna Öbergová rozhodla o svojom prvenstve v tesnom súboji, keď na cieľovej rovinke predstihla o pol sekundy Francúzku Juliu Simonovú. Na pódiu ju doplnila jej sestra Elvira s odstupom 23,2 sekundy.

O víťazstvo ju neobrali ani tri trestné okruhy, jej dve najväčšie súperky minuli raz. Öbergová nadviazala na svoj triumf zo šprintu v nórskom stredisku a v sezóne zaznamenala štvrté prvenstvo.

Fotogaléria zo stíhačky žien (Oslo-Holmenkollen, Svetový pohár v biatlone)
Paulína Bátovská Fialková pred stíhačkou.
Slovenské biatlonistky pred stíhačkou v Osle.
Ema Kapustová pred pretekmi.
Slovenské biatlonistky pred stíhačkou v Osle.
17 fotografií
Slovenskí fanúšikovia.Slovenskí fanúšikovia.Biatlonistky na štarte.Paulína Bátovská Fialková počas stíhačky v Osle.Anastasia Kuzminová počas stíhačky v Osle.Ema Kapustová počas stíhačky v Osle.Ema Kapustová počas stíhačky v Osle.Anastasia Kuzminová počas stíhačky v Osle.Paulína Bátovská Fialková počas stíhačky v Osle.Paulína Bátovská Fialková počas stíhačky v Osle.Paulína Bátovská Fialková počas stíhačky v Osle.Anastasia Kuzminová počas stíhačky v Osle.Ema Kapustová počas stíhačky v Osle.

Už istá držiteľka veľkého krištáľového glóbusu Jeanmonnotová minula raz a dobehla štvrtá s jednou chybou a mankom 57,2 s.

V konečnom hodnotení disciplíny tak na poslednú chvíľu predstihla Fínku Suvi Minkkinenovú, ktorá vybiehala z 11. pozície, no klesla na 23. priečku s dvoma chybami.

Francúzka tak pridala do zbierky tretí malý glóbus v sezóne, uspela aj v šprinte a vytrvalostných pretekoch.

Všetky tri Slovenky na štarte si pohoršili oproti šprintu. Bátovská Fialková, pre ktorú to bola posledná stíhačka v kariére, urobila na strelnici tri chyby a klesla o tri priečky. Jej strata na víťazku bola 2:15,3 min.

Obe ležky zvládla bez chyby a po druhej streľbe prešla medzičasom na 5. priečke. Na tretej položke však prišli dve minely a pokles na 8. pozíciu, po ďalšej chybe na druhej stojke sa dostala mimo prvej desiatky.

„Prvá polovica pretekov sa vyvíjala skvele, bola som blízko niečomu peknému. Bohužiaľ, na prvej stojke som sa veľmi roztriasla. Vyčítam si, že som neurobila o jeden-dva nádychy viac, než som začala strieľať. Dve chyby a tristo metrov navyše sa podpísali aj na mojich nohách. V závere mi chýbali sily. Aj zajtra je deň, možno to bude lepšie,“ uviedla Bátovská Fialková pre Slovenský biatlon.

Anastasia Kuzminová sa zosunula z 37. miesta na štarte na konečné 49., keď minula päť terčov a zaznamenala manko +4:26,9.

Ema Kapustová obsadila 53. priečku s dvoma chybami a stratou +5:06,8. Z pozície po šprinte sa tak zosunula o dve priečky nižšie.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Bátovská Fialková v poslednej stíhačke skvelá v ľahu. Mrzieť ju môže tretia položka