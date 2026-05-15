Legenda môže viesť svetový biatlon. Ruská propaganda z neho robí svojho človeka

Bol najväčšou hviezdou svojho športu, získal osem olympijských zlatých medailí a celé roky dominoval svetovému biatlonu.
Teraz môže Ole Einar Björndalen vstúpiť do úplne novej úlohy – ako prezident Medzinárodnej biatlonovej únie IBU. A práve táto možnosť vyvolala nečakané nadšenie v Rusku.
Päťdesiatdvaročný Nór potvrdil, že ho viaceré národné federácie oslovili s otázkou, či by bol ochotný kandidovať na najvyšší post vo svetovom biatlone. Súčasný prezident Olle Dahlin po ôsmich rokoch vo funkcii na konci roka odstúpi.
„Viaceré národné federácie ma oslovili s konkrétnou otázkou, či by som mal záujem kandidovať,“ povedal Björndalen pre nórsky denník Dagbladet.
Podľa pravidiel IBU nemôže kandidovať ako súkromná osoba. Musí ho oficiálne nominovať jedna alebo viac členských krajín.
Rusko: Je to náš Bielorus
Najsilnejšia reakcia prišla z Ruska, ktoré je spolu s Bieloruskom od roku 2022 vylúčené z medzinárodných biatlonových súťaží po invázii na Ukrajinu.
Ruské médiá a bývalí reprezentanti začali okamžite špekulovať, že práve Björndalen by mohol pomôcť k návratu oboch krajín na svetovú scénu.
Dvojnásobný olympijský víťaz Dmitrij Vasiliev pre štátnu televíziu Match TV vyhlásil: „Nie je to oficiálne, ale Björndalen sa zrejme stane prezidentom IBU. Je to náš Bielorus. To je veľmi pozitívny vývoj pre Rusko a Bielorusko.“
Dôvod je osobný aj symbolický zároveň. Jeho manželkou je Darja Domračevová, štvornásobná olympijská víťazka, s ktorou žije v bieloruskom Minsku.
Práve toto rodinné spojenie vyvoláva v Rusku predstavu, že legendárny Nór by mohol byť voči vylúčeným krajinám ústretovejší než súčasné vedenie IBU.
Od propagandy sa dištancuje
Björndalen však tieto očakávania odmieta. Zdôraznil, že ho nekontaktovalo ani Rusko, ani Bielorusko. „Oslovili ma európske krajiny, nie východoeurópske,“ povedal.
Na otázku, čo si myslí o ruskom nadšení, reagoval stručne: „Nemyslím si o tom nič zvláštne.“
Myšlienka, že by prevzal vedenie celého športu, nepôsobí vôbec nereálne. „Mojou motiváciou je rozvíjať biatlon čo najlepším smerom a maximalizovať potenciál i hodnotu medzinárodného biatlonu,“ vysvetlil.
Paradoxom je, že hoci bol Björndalen v Rusku dlhé roky mimoriadne populárny, v minulosti patril medzi hlasných kritikov ruského dopingu.
Po vypuknutí škandálu okolo manipulácií na olympijských hrách v Soči sa podľa nórskych médií snažil presvedčiť vtedajšieho prezidenta IBU, Andersa Besseberga, aby voči Rusku postupoval tvrdšie.
Favorit je Slovinec
Hoci meno Björndalena prirodzene priťahuje obrovskú pozornosť, za hlavného favorita na post prezidenta IBU je podľa zákulisných informácií považovaný Slovinec Tim Farčnik, súčasný člen výkonného výboru organizácie.
Nového prezidenta budú delegáti voliť na kongrese IBU, ktorý sa uskutoční na jeseň tohto roka. Dovtedy musia jednotlivé národné federácie oficiálne predstaviť svojich kandidátov.
Keďže kandidatúru nemôže podať samotný záujemca, Björndalen by najskôr musel získať formálnu nomináciu od jednej alebo viacerých členských krajín.
Ak by sa však Nór napokon rozhodol vstúpiť do volieb, súboj o vedenie svetového biatlonu by okamžite získal úplne nový rozmer.
Nielen preto, že ide o najväčšiu legendu v histórii tohto športu, ale aj preto, že v Rusku v ňom už teraz vidia muža, ktorý by mohol pomôcť zmeniť ich postavenie vo svetovom biatlone.