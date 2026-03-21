VIDEO: Lägreid vyhral stíhačku v strhujúcom finiši, Maťkovi nevyšla streľba

Svetový pohár v biatlone - Holmenkollen
Výsledky - Stíhacie preteky mužov na 12,5 km:
1.
Sturla Holm Lägreid
Nórsko
30:31,4 min (0)
2.
Éric Perrot
Francúzsko
+ 0,0 s (0)
3.
Émilien Jacquelin
Francúzsko
+ 1:11,2 s (2)
4.
Martin Ponsiluoma
Švédsko
+ 1:25,3 (3)
5.
Johan-Olav Botn
Nórsko
+ 1:34,1 (1)
6.
Vetle Christiansen
Nórsko
+ 2:18,2 (3)
51.
Martin Maťko
Slovensko
+ 6:10,4 min (7)
Francúzsky biatlonista Eric Perrot získal malý krištáľový glóbus za stíhacie preteky vo Svetovom pohári.
Rozhodlo sa o tom až v záverečnej stíhačke sezóny v nórskom Holmenkollene, v ktorej už istý víťaz veľkého glóbusu podľahol v mimoriadne tesnom súboji v záverečnom špurte domácemu Sturlovi Holmovi Lägreidovi.
Obaja biatlonisti na trati ani raz neminuli a dosiahli zhodný čas.
VIDEO: Finiš stíhacích pretekov mužov v Holmenkollene
Lägreid a Perrot zvádzali tuhý súboj počas celých pretekov. Nór vyrazil na trať z prvej pozície, Francúz však v šprinte obsadil 3. priečku a zaostával na štarte iba o 4,6 sekundy.
Perrot trávil menej času na strelnici a dokázal z nej odchádzať s miernym náskokom, Lägreid však potvrdzoval svoje bežecké kvality a vždy sa dokázal na protivníka dotiahnuť.
Na záverečnom okruhu Lägreid udával tempo a do cieľovej rovinky vstúpil z prvej figúry, Perrot však výborne finišoval a o víťazovi napokon rozhodla až cieľová fotografia.
Rozhodla v prospech Nóra, ktorý si pripísal piaty triumf v rade i v sezóne. Ako tretí prišiel do cieľa Francúz Emilien Jacquelin s dvoma chybami a mankom 1:11,2 min.
Jediný slovenský zástupca v pretekoch Martin Maťko nemal svoj deň. Na strelnici minul sedem terčov a z 39. pozície sa zosunul na konečnú 51. priečku. Na víťaza stratil 6:10,4 min.
Dvadsaťštyriročný Perrot do pretekov vstúpil ako líder disciplíny a pozíciu si bez problémov postrážil.
V sezóne tak získal tri malé glóbusy, okrem stíhačky uspel aj vo vytrvalostných pretekoch a má istotu celkového prvenstva aj v pretekoch s hromadným štartom už pred nedeľným záverom sezóny.
Lägreid sa piatym víťazstvom v sérii zaradil do úzkej skupiny osobností, ktorým sa podaril podobný počin. Patria medzi ne Ole Einar Björndalen, Martin Fourcade a Johannes Thingnes Bö.
„To sú legendy. Je to pre mňa veľká vec zaradiť sa po ich bok. Obzvlášť v sezóne, ktorá nebola pre mňa jednoduchá. Nemám slov. Na trati sa mi zdalo, že Eric je trochu unavený. Lenže držal sa ma ako voš. Nerozhodol som ani v stúpaní, stále bol za mnou. Nepatrím k najlepším šprintérom, ale dnes som si veril,“ prezradil Lägreid podľa biathlonworld.com.