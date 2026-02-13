Fantastický výkon Francúza. Po bezchybných pretekoch oslavuje zlato, Borguľa postúpil

Biatlon na ZOH 2026
Výsledky - šprint mužov na 10 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Quentin Fillon Maillet
Francúzsko
22:53,1 min (0)
2.
Vetle Sjaastad Christiansen
Nórsko
+ 13,7 s (0)
3.
Sturla Holm Laegreid
Nórsko
+ 15,9 s (0)
4.
Emilien Jacquelin
Francúzsko
+ 16,1 s (0)
5.
Sebastian Samuelsson
Švédsko
+ 25,0 s (0)
6.
Johannes Dale-Skjevdal
Nórsko
+ 43,0 s (2)
58.
Jakub Borguľa
Slovensko
+ 3:01,9 min (1)
75.
Šimon Adamov
Slovensko
+ 3:38,9 min (2)
Francúzsky biatlonista Quentin Fillon Maillet získal na ZOH 2026 zlatú medailu v rýchlostných pretekoch na 10 km.
V piatok v Anterselve vybielil všetkých desať terčov a triumfoval s náskokom 13,7 sekundy pred Nórom Vetlem Sjaastadom Christiansenom.
Pódium doplnil ďalší nórsky pretekár Sturla Holm Laegreid (+15,9 s).
Spomedzi Slovákov postúpil do nedeľných stíhacích pretekov Jakub Borguľa, ktorý obsadil 58. priečku (+3:01,9 min.). Šimon Adamov skončil na 75. mieste (+3:38,9).
Fillon Maillet pridal do zbierky už siedmu olympijskú medailu, čím sa vyrovnal legendárnemu krajanovi Martinovi Fourcadeovi.
V Anterselve sa na ZOH radoval zo zisku zlata aj v miešanej štafete. V Pekingu pred štyrmi rokmi zvíťazil v stíhacích aj vytrvalostných pretekoch a zo šprintu si odniesol striebro, rovnako ako z oboch štafiet.
VIDEO: Zostrih šprintu mužov na ZOH 2026
Zlato z Anterselvy venoval svojej priateľke. „Čakáme bábätko, to by som dnes chcel oznámiť,“ povedal Fillon Maillet bezprostredne po pretekoch podľa agentúry APA.
Pre Christiansena, ktorý taktiež strieľal bez chyby, je to prvé striebro pod piatimi kruhmi. V Pekingu skončil tretí v pretekoch s hromadným štartom a bol členom zlatej nórskej štafety.
Bezchybnú streľbu predviedol aj Laegreid, ktorý po vytrvalostných pretekoch pridal druhý bronz na ZOH 2026.
Sú to jeho prvé dva olympijské individuálne cenné kovy, v roku 2022 bol takisto súčasťou nórskeho štafetového tímu.
Borguľa urobil len jedinú chybu, na druhej streľbe, a tesne sa zmestil medzi 60 postupujúcich do stíhacích pretekov. „Som spokojný najmä so streľbou, podarila sa mi, aj na tej stojke, veľmi dobre som sa cítil. Prišla tam hlúpa, zbrklá chyba, ale som rád, že potom som to už trafil.
Určite som sa cítil lepšie ako v štafete, ale sú tam stále rezervy. S takouto streľbou som bol v Oberhofe na 31. mieste a teraz to bol ledva postup do stíhačky. Je mi to ľúto, ale na trati som dal zo seba všetko, čo som mal,“ povedal v rozhovore pre STVR Borguľa, ktorého trápi choroba a nepredstavil sa v predošlých vytrvalostných pretekoch.
Adamov vyšiel na trať ako prvý a na ležke aj stojke minul po jednom terči. Do stíhačky sa nekvalifikoval a na tohtoročných ZOH sa jeho účinkovanie skončilo. „Štartoval som prvý a bola neskutočná atmosféra na trati, nedá sa to porovnať s iným štartovým číslom.
Dve chyby nie sú strašný výsledok, ale na 'sveťák' je to aj trošku veľa,“ vyjadril sa Adamov.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara