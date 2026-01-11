Kuzminová predviedla bojovný výkon. Napriek početným chybám vylepšila umiestnenie zo šprintu

Svetový pohár v biatlone - Oberhof
Výsledky - stíhacie preteky žien na 10 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas + streľba
1
Elvira Öbergová
Švédsko
31:38,5 min
2
Suvi Minkkinenová
Fínsko
+ 16,6 s
3
Hanna Öbergová
Švédsko
+ 1:04,5 min
4
Julia Simonová
Francúzsko
+ 1:15,5 min
5
Franziska Preussová
Nemecko
+ 1:20,7 min
19
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+ 2:41,1 min
52
Mária Remeňová
Slovensko
+ 5:15,4 min
53
Zuzana Remeňová
Slovensko
+ 5:17,0 min
Švédska biatlonistka Elvira Öbergová triumfovala v nedeľných stíhacích pretekoch na 10 km v rámci 4. kola Svetového pohára.
V nemeckom Oberhofe trafila 19 z 20 terčov a v cieli mala náskok 16,6 s pred druhou Suvi Minkkinenovou z Fínska.
- ONLINE: Stíhacie preteky žien v Oberhofe dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE
- Program, výsledky a kalendár - Svetový pohár v biatlone 2025/2026
Tretia skončila Hanna Öbergová (+1:04,5). Z trojice Sloveniek bodovala Anastasia Kuzminová na 19. mieste so štyrmi streleckými chybami a mankom 2:41,1.
V stíhačke sa tak posunula o jednu priečku vpred. Sestry Remeňové klesli - Mária (5 chýb) obsadila 52. a Zuzana (5) 53. priečku.
Dvadsaťšesťročná Elvira Öbergová potvrdila prvenstvo zo šprintu a pripísala na konto trináste individuálne víťazstvo v SP v kariére. Na trať vybehla s náskokom 21 sekúnd pred líderkou disciplíny Minkkinenovou.
Vedúca žena SP Lou Jeanmonnotová z Francúzska mala na štarte manko 55 sekúnd a Kuzminová 84 sekúnd.
Priebeh pretekov
E. Öbergová vybielila na prvej streľbe všetky terče a držala si odstup od konkurencie, Kuzminová išla na jeden trestný okruh a posunula sa na 17. priečku. Mária Remeňová urobila jednu (prepad na 42. miesto) a jej sestra Zuzana dve chyby (52. miesto).
Kuzminová sa v ďalšom okruhu posunula aj bežecky a po bezchybnej streľbe na druhej položke už figurovala v top 10 na deviatej pozícii.
Na čele sa po napriek jednej chybe udržala Öbergová o 15 sekúnd pred Minkkinenovou a Francúzkou Julie Simonovou, Kuzminová na ňu mala manko necelej minúty. Zuzana Remeňová raz netrafila a na 52. priečke sa posunula pred Máriu Remeňovú (56.), ktorá spravila až tri strelecké chyby.
Po tretej streľbe, prvej v stoji, si prvé tri biatlonistky udržali svoje pozície - Öbergová, Minkkinenová i Simonová trafili všetkých päť terčov. Dvakrát však zaváhala Kuzminová, čo znamenalo pokles na priebežné 16. miesto (+1:57 min). Zuzana Remeňová pridala jednu chybu, Mária Remeňová dosiahla nulu a obe sa pohybovali na začiatku šiestej desiatky.
Öbergová sa nepomýlila ani na poslednej streleckej položke a udržala si prvú pozíciu pred Minkkinenovou. Napriek dvom chybám zostala na tretej priečke Simonová, ale už s výraznou stratou na biatlonistky pred ňou.
V boji o pódium ju napokon ešte v bežeckom finiši predstihla Hanna Öbergová. Kuzminová urobila na štvrtej streľbe jednu chybu a figurovala priebežne osemnásta, do cieľa potom ešte stratila jedno miesto.
Sestry Remeňové bežali i strieľali bok po boku a streleckú bilanciu stanovili na celkovo päť chýb, ďaleko od bodovaných miest.
Kuzminová (1-0-2-1) opäť zlepšila svoje osobné maximum po návrate do seriálu SP, ale cítila, že mohla skončiť aj vyššie: „Dnes sa dalo viac urobiť najmä na strelnici, pretože s bežeckým výkonom môžem byť spokojná. Na ležke som mala takú nepresnú ranu, že som sa až zľakla, takže tam boli rezervy a tá prvá stojka nebola rozvážna, bola z mojej strany zbytočne stresová.
Streľba je v stíhačke naozaj rozhodujúca, pretože sa dá výrazne posunúť dopredu. Z Oberhofu neodchádzam smutná, odchádzam spokojná a presne viem, čo mám robiť ďalej,“ povedala 41-ročná Kuzminová v prvej reakcii pre STVR.
Mária Remeňová (1-3-0-1) chcela nadviazať na bodované 34. miesto zo šprintu, ale spolu so sestrou Zuzanou napokon prišli vedľa seba na 52. resp. 53. mieste.
„Nedohodli sme sa, že budeme bežať spolu, tak to napokon dopadlo. Boli by sme radšej bežali spolu na poprednejších pozíciách. Sama neviem, čo sa stalo na tej druhej ležke, bol tam chaos a nesústredila som sa, bola som v strese a to sa prejavilo na streľbe.“
Jeanmonnotová dobehla v stíhacích pretekoch desiata a udržala si prvé miesto v celkovej klasifikácii Svetového pohára. Na druhé miesto poskočila Minkkinenová pred Maren Kirkeeideovú z Nórska. Post líderky v stíhačke si upevnila Minkkinenová.