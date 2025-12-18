Fantastickej Bátovskej Fialkovej to vyšlo. V obľúbenom stredisku atakovala pódiové priečky

Paulína Bátovská Fialková v cieli po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.
Fotogaléria (9)
Paulína Bátovská Fialková v cieli po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet, TASR|18. dec 2025 o 14:39
Slovenka neurobila na strelnici ani jednu chybu.

Svetový pohár v biatlone - Annecy

Výsledky - šprint žien na 7,5 km:

1.

Hanna Öbergová

Švédsko

19:24,9 minin

(0)

2.

Lou Jeanmonotová

Francúzsko

+ 3,3 s

(0)

3.

Dorothea Wiererová

Taliansko

+ 11,4 s

(0)

4.

Lisa Vittozziová

Taliansko

+ 14,9 s

(0)

5.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 16,2 s

(0)

6.

Suvi Minkkinenová

Fínsko

+ 27,0 s

(0)

46.

Mária Remeňová

Slovensko

+ 1:47,9 min

(1)

61.

Ema Kapustová

Slovensko

+ 2:12,6 min

(0)

86.

Zuzana Remeňová

Slovensko

+ 3:06,0 min

(2)

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila piate miesto vo štvrtkovom šprinte žien na 7,5 km vo francúzskom Annecy - Le Grand-Bornand.

Tridsaťtriročná pretekárka predviedla čistú streľbu a do cieľa prišla v čase 19:41,1 minúty. Za víťazkou Hannou Öbergovou zo Švédska zaostala o 16,2 sekundy.

Druhá skončila Lou Jeanmonnotová z Francúzska (+3,3 s) a za ňou sa umiestnili Talianky Dorothea Wiererová (+11,4 s) a Lisa Vittozziová (+14,9 s).

Bátovskej Fialkovej sa v doterajšom priebehu SP príliš nedarilo, v individuálnych súťažiach bola najvyššie 34. v úvodnom šprinte v Östersunde. Väčšinou ju sklamala streľba, no to sa v Le Grand-Bornand neopakovalo.

Fotogaléria zo šprintu žien Svetového pohára v biatlone v Annecy-Le Grand Bornand
Paulína Bátovská Fialková v cieli po pretekoch šprintu v v Annecy-Le Grand Bornand.
Zuzana Remenová v cieli po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.
Paulína Bátovská Fialková na ceremoniáli po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.
Paulína Bátovská Fialková na ceremoniáli po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.
9 fotografií
Slovenský tím sa teší z výsledku Paulíny Bátovskej Fialkovej po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.Paulína Bátovská Fialková sa teší po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.Paulína Bátovská Fialková sa teší po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.Paulína Bátovská Fialková sa teší po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.Paulína Bátovská Fialková sa teší po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.

Na trať v slnečnom počasí a s priaznivými podmienkami vybehla s číslom deväť, na ležke rýchlo sklopila všetkých päť terčov a mala dlho najlepší čas.

Ten prekonala až Vittozziová, ktorá štartovala ako 48. a zdolala ju len o sekundu. Bátovská Fialková vybielila aj stojku a aj po nej mala priebežne najlepší čas 13:52,5 sekundy. Posilnená úspešnou streleckou časťou trielila do cieľa.

Napokon preťala pásku hlboko pod 20 minút, z čoho mala veľkú radosť. Za ňou však išlo takmer celé štartové pole a tak musela čakať, na čo to bude nakoniec stačiť.

Perfektné preteky

„Konečne sa mi podarili perfektné preteky, od štartu až do cieľa. Dokázala som streliť tie vysnené dve nuly. Dnes to bude pre mňa perfektný deň, nech to dopadne výsledkovo akokoľvek. Je to veľmi silová trať.

Pred štartom sme sa rozprávali s dievčatami, že je to asi vekom, že nám už viac vyhovujú tie silové trate ako tie kopcovité,“ povedala Bátovská Fialková vo vysielaní RTVS, keď ešte nevedela, na akej priečke sa umiestni.

VIDEO: Paulína Bátovská Fialková sa teší v Annecy z 5. miesta

Bátovská Fialková mala po šiestich rokoch v šprinte bilanciu 0+0. Vystúpenie v Annecy jej vyšlo aj vlani, keď tam obsadila tretie miesto v pretekoch s hromadným štartom.

Vďaka štvrtkovému piatemu miestu sa posunula v celkovom poradí o tridsať miesta na 36. priečku. V poradí šprintu poskočila už na 18. pozíciu.

Vittozziová predviedla kvalitný finiš

Vittozziová zvládla čisto aj stojku, no bola o polsekundy pomalšia ako Slovenka. Jeanmonnotová sklopila stojku expresne rýchlo a na medzičase mala už náskok 9,6 sekundy ako Bátovská Fialková, ktorú o 3,9 s predbehla aj H. Öbergová.

A po druhej čistej streľbe sa dostala priebežne na druhé miesto aj ďalšia Talianka Wiererová. O osude pretekov sa tak rozhodlo až v záverečnom kole.

Vittozziová predviedla kvalitný finiš v poslednom okruhu a v cieli bola o 1,3 s rýchlejšie ako slovenská reprezentantka, no ani to na víťazstvo nestačilo, keďže rýchlejšie boli Öbergová, Jeanmonnotová i Wiererová, ktoré si podelili pódium.

Mária Remeňová sa predstaví v stíhačke

Z ďalších troch Sloveniek nedosiahla na body ani jedna, no Mária Remeňová, ktorá minula jeden terč a do cieľa prišla s mankom +1:47,9 minúty, obsadila 46. miesto a predstaví sa v stíhačke.

Ema Kapustová mala čistú streľbu, ale tiež veľmi pomalý bežecký čas (86. najlepší, pozn.), a tak skončila tesne za postupom na 61. priečke (+2:12,6 min).

Zuzana Remeňová skončila s dvoma chybami na 86. pozícii (+3:06,0).

Celkové poradie svetového poradia

Po 6 z 25 súťaží:

1.

Anna Magnussonová

Švédsko

317 bodov

2.

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

316

3.

Maren Kirkeeideová

Nórsko

294

4.

Dorothea Wiererová

Taliansko

290

5.

Suvi Minkkinenová

Fínsko

264

6

Lisa Vittozziová

Taliansko

259

36.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

57

Poradie šprintu

Po 3 z 8 súťaží:

1.

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

195 bodov

2.

Maren Kirkeeideová

Nórsko

150

3.

Dorothea Wiererová

Taliansko

144

4.

Anna Magnussonová

Švédsko

143

5.

Suvi Minkkinenová

Fínsko

135

6

Hanna Öbergová

Švédsko

120

18.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

57

Biatlon

Paulína Bátovská Fialková sa teší po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.
Paulína Bátovská Fialková sa teší po pretekoch šprintu v Annecy-Le Grand Bornand.
