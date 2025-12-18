Fantastickej Bátovskej Fialkovej to vyšlo. V obľúbenom stredisku atakovala pódiové priečky

Svetový pohár v biatlone - Annecy
Výsledky - šprint žien na 7,5 km:
1.
Hanna Öbergová
Švédsko
19:24,9 minin
(0)
2.
Lou Jeanmonotová
Francúzsko
+ 3,3 s
(0)
3.
Dorothea Wiererová
Taliansko
+ 11,4 s
(0)
4.
Lisa Vittozziová
Taliansko
+ 14,9 s
(0)
5.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 16,2 s
(0)
6.
Suvi Minkkinenová
Fínsko
+ 27,0 s
(0)
46.
Mária Remeňová
Slovensko
+ 1:47,9 min
(1)
61.
Ema Kapustová
Slovensko
+ 2:12,6 min
(0)
86.
Zuzana Remeňová
Slovensko
+ 3:06,0 min
(2)
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila piate miesto vo štvrtkovom šprinte žien na 7,5 km vo francúzskom Annecy - Le Grand-Bornand.
Tridsaťtriročná pretekárka predviedla čistú streľbu a do cieľa prišla v čase 19:41,1 minúty. Za víťazkou Hannou Öbergovou zo Švédska zaostala o 16,2 sekundy.
Druhá skončila Lou Jeanmonnotová z Francúzska (+3,3 s) a za ňou sa umiestnili Talianky Dorothea Wiererová (+11,4 s) a Lisa Vittozziová (+14,9 s).
Bátovskej Fialkovej sa v doterajšom priebehu SP príliš nedarilo, v individuálnych súťažiach bola najvyššie 34. v úvodnom šprinte v Östersunde. Väčšinou ju sklamala streľba, no to sa v Le Grand-Bornand neopakovalo.
Na trať v slnečnom počasí a s priaznivými podmienkami vybehla s číslom deväť, na ležke rýchlo sklopila všetkých päť terčov a mala dlho najlepší čas.
Ten prekonala až Vittozziová, ktorá štartovala ako 48. a zdolala ju len o sekundu. Bátovská Fialková vybielila aj stojku a aj po nej mala priebežne najlepší čas 13:52,5 sekundy. Posilnená úspešnou streleckou časťou trielila do cieľa.
Napokon preťala pásku hlboko pod 20 minút, z čoho mala veľkú radosť. Za ňou však išlo takmer celé štartové pole a tak musela čakať, na čo to bude nakoniec stačiť.
Perfektné preteky
„Konečne sa mi podarili perfektné preteky, od štartu až do cieľa. Dokázala som streliť tie vysnené dve nuly. Dnes to bude pre mňa perfektný deň, nech to dopadne výsledkovo akokoľvek. Je to veľmi silová trať.
Pred štartom sme sa rozprávali s dievčatami, že je to asi vekom, že nám už viac vyhovujú tie silové trate ako tie kopcovité,“ povedala Bátovská Fialková vo vysielaní RTVS, keď ešte nevedela, na akej priečke sa umiestni.
VIDEO: Paulína Bátovská Fialková sa teší v Annecy z 5. miesta
Bátovská Fialková mala po šiestich rokoch v šprinte bilanciu 0+0. Vystúpenie v Annecy jej vyšlo aj vlani, keď tam obsadila tretie miesto v pretekoch s hromadným štartom.
Vďaka štvrtkovému piatemu miestu sa posunula v celkovom poradí o tridsať miesta na 36. priečku. V poradí šprintu poskočila už na 18. pozíciu.
Vittozziová predviedla kvalitný finiš
Vittozziová zvládla čisto aj stojku, no bola o polsekundy pomalšia ako Slovenka. Jeanmonnotová sklopila stojku expresne rýchlo a na medzičase mala už náskok 9,6 sekundy ako Bátovská Fialková, ktorú o 3,9 s predbehla aj H. Öbergová.
A po druhej čistej streľbe sa dostala priebežne na druhé miesto aj ďalšia Talianka Wiererová. O osude pretekov sa tak rozhodlo až v záverečnom kole.
Vittozziová predviedla kvalitný finiš v poslednom okruhu a v cieli bola o 1,3 s rýchlejšie ako slovenská reprezentantka, no ani to na víťazstvo nestačilo, keďže rýchlejšie boli Öbergová, Jeanmonnotová i Wiererová, ktoré si podelili pódium.
Mária Remeňová sa predstaví v stíhačke
Z ďalších troch Sloveniek nedosiahla na body ani jedna, no Mária Remeňová, ktorá minula jeden terč a do cieľa prišla s mankom +1:47,9 minúty, obsadila 46. miesto a predstaví sa v stíhačke.
Ema Kapustová mala čistú streľbu, ale tiež veľmi pomalý bežecký čas (86. najlepší, pozn.), a tak skončila tesne za postupom na 61. priečke (+2:12,6 min).
Zuzana Remeňová skončila s dvoma chybami na 86. pozícii (+3:06,0).
Celkové poradie svetového poradia
Po 6 z 25 súťaží:
1.
Anna Magnussonová
Švédsko
317 bodov
2.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
316
3.
Maren Kirkeeideová
Nórsko
294
4.
Dorothea Wiererová
Taliansko
290
5.
Suvi Minkkinenová
Fínsko
264
6
Lisa Vittozziová
Taliansko
259
36.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
57
Poradie šprintu
Po 3 z 8 súťaží:
1.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
195 bodov
2.
Maren Kirkeeideová
Nórsko
150
3.
Dorothea Wiererová
Taliansko
144
4.
Anna Magnussonová
Švédsko
143
5.
Suvi Minkkinenová
Fínsko
135
6
Hanna Öbergová
Švédsko
120
18.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
57