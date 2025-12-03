Najlepší Slovák dosiahol kariérne maximum. Favoritov vyškolili bezchybní Nóri

Šimon Adamov
Šimon Adamov (Autor: Soňa Niková)
Sportnet, TASR|3. dec 2025 o 17:22
Johan-Olav Botn oslavuje premiérové víťazstvo.

Svetový pohár v biatlone - Östersund

Individuálne preteky mužov:

1.

Johan-Olav Botn

Nórsko

46:49,4 min

0+0+0+0 (0)

2.

Martin Uldal

Nórsko

+ 57,7 S

0+0+0+0 (0)

3.

Sebastian Samuelsson 

Švédsko

+ 1:00,0 min

0+0+1+0 (1)

Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn sa stal víťazom individuálnych pretekov mužov vo švédskom Östersunde. Dosiahol premiérové viťazstvo vo Svetovom pohári.

Na pódiu ho doplnil krajan Martin Uldal a Švéd Sebastian Samuelsson.

Zo Slovákov sa najlepšie umiestnil na 60. mieste Šimon Adamov s tromi trestnými minútami, ktorý si vylepšil kariérne maximum.

Jakub Borguľa finišoval so štyrmi chybami na 85. mieste, Tomáš Sklenárik minul až sedem terčov a obsadil 99. pozíciu.

Správu aktualizujeme.

Biatlon

