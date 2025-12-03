Najlepší Slovák dosiahol kariérne maximum. Favoritov vyškolili bezchybní Nóri

Svetový pohár v biatlone - Östersund
Individuálne preteky mužov:
1.
Johan-Olav Botn
Nórsko
46:49,4 min
0+0+0+0 (0)
2.
Martin Uldal
Nórsko
+ 57,7 S
0+0+0+0 (0)
3.
Sebastian Samuelsson
Švédsko
+ 1:00,0 min
0+0+1+0 (1)
Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn sa stal víťazom individuálnych pretekov mužov vo švédskom Östersunde. Dosiahol premiérové viťazstvo vo Svetovom pohári.
Na pódiu ho doplnil krajan Martin Uldal a Švéd Sebastian Samuelsson.
Zo Slovákov sa najlepšie umiestnil na 60. mieste Šimon Adamov s tromi trestnými minútami, ktorý si vylepšil kariérne maximum.
Jakub Borguľa finišoval so štyrmi chybami na 85. mieste, Tomáš Sklenárik minul až sedem terčov a obsadil 99. pozíciu.
Správu aktualizujeme.