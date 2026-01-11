Nórski biatlonisti ovládli vyrovnanú štafetu. Česi obsadili poprednú priečku

Svetový pohár v biatlone - Oberhof
Výsledky - štafeta mužov:
Poradie
Krajina
Čas + streľba
1.
Nórsko
1:20:29 h (2+7)
2.
Francúzsko
+ 2,6 s (2+9)
3.
Švédsko
+ 3,8 s (0+12)
4.
Taliansko
+ 4,8 s (1+9)
5.
Nemecko
+ 5,4 s (0+10)
6.
Česko
+ 25,5 s (0+8)
Nórski biatlonisti vyhrali aj tretiu štafetu v tomto ročníku Svetového pohára. Kvarteto Isak Leknes Frey, Johannes Dale-Skjevdal, Martin Uldal, Vetle Sjaastad Christiansen triumfovalo v 4. kole prestížneho seriálu v nemeckom Oberhofe s náskokom 2,6 s pred Francúzskom.
Tretí finišovali s mankom 3,8 s Švédi. Rovnaké poradie na medailových priečkach bolo aj v úvodných dvoch mužských štafetách sezóny. Slovensko v nedeľňajšej súťaži neštartovalo.
Nóri i Francúzi absolvovali prvý úsek bez jediného dobíjania. Na druhom úseku však museli Skjevdal i Emilien Jacquelin absolvovať dva trestné okruhy a favorizované štafety nabrali výraznú časovú stratu.
Na čelo sa dostali Nemci s Philippom Nawrathom, ktorý si postupne vypracoval 30-sekundový náskok, prepálil však tempo a nezvládol stojku.
Uldal predviedol na strelnici i v bežeckej stope výborný výkon a vytiahol nórsku štafetu z deviateho na prvé miesto. Druhé bolo pred záverečným úsekom Švédsko a tretie Nemecko.
K vedúcemu triu sa približovalo Francúzsko s finišmanom Ericom Perrotom. Po poslednej ležke sa Nemci s Davidom Zobelom vrátili na čelo, po záverečnej stojke však prevzali líderskú pozíciu Francúzi. Nóri, Nemci a Švédi boli v tesnom závese.
V bežeckom finiši mal najviac síl Christiansen, druhí skončili Francúzi a tretí Švédi. Česi skončili na šiestom mieste.