Kapustová opäť famózne strieľala. Šance Slovenska však pochoval už úvodný úsek

Slovenská biatlonistka Ema Kapustová počas zmiešanej štafety jednotlivcov.
Slovenská biatlonistka Ema Kapustová počas zmiešanej štafety jednotlivcov. (Autor: TASR/ TT via AP)
Sportnet, TASR|30. nov 2025 o 14:45 (aktualizované 30. nov 2025 o 16:15)
Slovensko zdolalo v mix štafete jednotlivcov len dve krajiny.

Svetový pohár v biatlone - Östersund

Štafeta jednotlivcov:

1.

Švédsko

35:12,1 min

(0+4)

2.

Nórsko

+ 19,1 s

(0+6)

3.

Francúzsko

+ 37,3 s

(1+6)

4.

Nemecko

+ 37,7 s

(0+3)

5.

Rakúsko

+ 56,0 s

(0+4)

6.

Švajčiarsko

+ 1:01,8 min

(0+9)

22.

Slovensko

+ 3:49,3 min

(2+9)

Úvodná zmiešaná štafeta jednotlivcov v rámci pretekov Svetového pohára v biatlone 2025/2026 nedopadla pre slovenské farby úspešne.

Artur Ischakov a Ema Kapustová obsadili vo švédskom Östersunde až 22. miesto, keď dokázali predbehnúť len reprezentácie Rumunska a Kanady.

Bohužiaľ, od začiatku sa držali vzadu, keďže Ischakov na prvom úseku musel šesťkrát dobíjať a dokonca sa nevyhol dvom trestným okruhom.

Pozitívom na výkone slovenskej dvojice je famózna streľba Kapustovej, ktorá podobne ako v sobotnej štafete nepotrebovala ani jeden náhradný náboj. V závere bojovala o 20. miesto, ale proti boli tímy Belgicka a Moldavska.

Z víťazstva sa tešili domáci biatlonisti Sebastian Samuelsson a Ella Halvarssonová. Na stupňoch víťazov ich doplnili tímy Nórska a Francúzska.

"Som neuveriteľne šťastná, perfektnejšie to ani nemohlo byť. Pri prvej odovzdávke mi Sebastian povedal, aby som si to užila. Zobrala som si to a mala som z toho radosť,“ uviedla Halvarssonová pre SVT.

Priebeh mix štafety jednotlivcov

Mnohé krajiny sa dlhý čas opierali o takmer bezchybnú streľbu, len s minimom dobíjania a postupne sa vyformovali kandidáti na pódiové priečky.

Väčšinu času bolo na čelných pozíciách Švédsko a za ním sa držali Nórsko s Nemeckom, Rakúskom, Francúzskom a Švajčiarskom.

Samuelsson a Halvarssonová dominovali na trati aj pri streľbe, a tak mali situáciu vo svojich rukách. Domáca dvojka síce na poslednej položke trochu zdramatizovala súboj o prvenstvo, no napokon to zvládla.

Slovenská zostava neodštartovala najlepším možným spôsobom, Ischakov musel ísť na dva trestné okruhy a na prvej, respektíve druhej výmene figurovala na poslednej priečke.

Kapustová vylepšila streľbu, darilo sa jej aspoň znižovať manko na konkurenciu. V závere sa Slovákom podarilo aspoň mierne vylepšiť umiestnenie, na víťazné Švédsko však stratili v cieli takmer štyri minúty.

Hlasy po pretekoch:

/zdroj: STVR/

Artur Ischakov, slovenský biatlonista: "To boli asi moje najhoršie preteky v živote. Nemal som ani stres, všetko bolo dobré, bol som sústredený v príprave. Ospravedlňujem sa hlavne Eme a celému Slovensku, že to bolo hrozné."

Ema Kapustová, slovenská biatlonistka: "Ešte sa teraz trasiem, pretože som išla na nástrel o 15 minút neskôr ako som mala prísť, lebo na kontrole mi neprešla spúšť. Potom som prišla na strelnicu, začala som nástrel a spúšť bola taká tvrdá, že som ju nevedela stlačiť a ešte sme to riešili.

Aspoň som si myslela, že mi to trochu Artur ešte uľahčí, ale sú aj také dni a ja to chápem. Som rada, že som mu mohla pomôcť, dala som štyri nuly a zabojovala za nás oboch."

Biatlon

dnes 14:45
