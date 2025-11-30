Kapustová opäť famózne strieľala. Šance Slovenska však pochoval už úvodný úsek

Svetový pohár v biatlone - Östersund
Štafeta jednotlivcov:
1.
Švédsko
35:12,1 min
(0+4)
2.
Nórsko
+ 19,1 s
(0+6)
3.
Francúzsko
+ 37,3 s
(1+6)
4.
Nemecko
+ 37,7 s
(0+3)
5.
Rakúsko
+ 56,0 s
(0+4)
6.
Švajčiarsko
+ 1:01,8 min
(0+9)
22.
Slovensko
+ 3:49,3 min
(2+9)
Úvodná zmiešaná štafeta jednotlivcov v rámci pretekov Svetového pohára v biatlone 2025/2026 nedopadla pre slovenské farby úspešne.
Artur Ischakov a Ema Kapustová obsadili vo švédskom Östersunde až 22. miesto, keď dokázali predbehnúť len reprezentácie Rumunska a Kanady.
Bohužiaľ, od začiatku sa držali vzadu, keďže Ischakov na prvom úseku musel šesťkrát dobíjať a dokonca sa nevyhol dvom trestným okruhom.
Pozitívom na výkone slovenskej dvojice je famózna streľba Kapustovej, ktorá podobne ako v sobotnej štafete nepotrebovala ani jeden náhradný náboj. V závere bojovala o 20. miesto, ale proti boli tímy Belgicka a Moldavska.
Z víťazstva sa tešili domáci biatlonisti Sebastian Samuelsson a Ella Halvarssonová. Na stupňoch víťazov ich doplnili tímy Nórska a Francúzska.
"Som neuveriteľne šťastná, perfektnejšie to ani nemohlo byť. Pri prvej odovzdávke mi Sebastian povedal, aby som si to užila. Zobrala som si to a mala som z toho radosť,“ uviedla Halvarssonová pre SVT.
Priebeh mix štafety jednotlivcov
Mnohé krajiny sa dlhý čas opierali o takmer bezchybnú streľbu, len s minimom dobíjania a postupne sa vyformovali kandidáti na pódiové priečky.
Väčšinu času bolo na čelných pozíciách Švédsko a za ním sa držali Nórsko s Nemeckom, Rakúskom, Francúzskom a Švajčiarskom.
Samuelsson a Halvarssonová dominovali na trati aj pri streľbe, a tak mali situáciu vo svojich rukách. Domáca dvojka síce na poslednej položke trochu zdramatizovala súboj o prvenstvo, no napokon to zvládla.
Slovenská zostava neodštartovala najlepším možným spôsobom, Ischakov musel ísť na dva trestné okruhy a na prvej, respektíve druhej výmene figurovala na poslednej priečke.
Kapustová vylepšila streľbu, darilo sa jej aspoň znižovať manko na konkurenciu. V závere sa Slovákom podarilo aspoň mierne vylepšiť umiestnenie, na víťazné Švédsko však stratili v cieli takmer štyri minúty.
Hlasy po pretekoch:
/zdroj: STVR/
Artur Ischakov, slovenský biatlonista: "To boli asi moje najhoršie preteky v živote. Nemal som ani stres, všetko bolo dobré, bol som sústredený v príprave. Ospravedlňujem sa hlavne Eme a celému Slovensku, že to bolo hrozné."
Ema Kapustová, slovenská biatlonistka: "Ešte sa teraz trasiem, pretože som išla na nástrel o 15 minút neskôr ako som mala prísť, lebo na kontrole mi neprešla spúšť. Potom som prišla na strelnicu, začala som nástrel a spúšť bola taká tvrdá, že som ju nevedela stlačiť a ešte sme to riešili.
Aspoň som si myslela, že mi to trochu Artur ešte uľahčí, ale sú aj také dni a ja to chápem. Som rada, že som mu mohla pomôcť, dala som štyri nuly a zabojovala za nás oboch."