Šance na vyššie priečky zmarili pokazené ležky. Slovenky však v štafete skončili v TOP 10

Biatlon na ZOH 2026
Výsledky - štafeta žien:
Poradie
Krajina
Čas
1.
Francúzsko
1:10:22,7 hod
2.
Švédsko
+ 51,3 s
3.
Nórsko
+ 1:07,6 min
4.
Nemecko
+ 1:29,1 min
5.
Česko
+ 2:07,5 min
6.
Poľsko
+ 2:14,8 min
10.
Slovensko
+ 3:40,8 min
Francúzske biatlonistky v zložení Camille Benedová, Lou Jeanmonnotová, Oceane Michelonová a Julia Simonová sa stali na zimných olympijských hrách 2026 víťazkami štafety na 4x6 km.
Ako druhé finišovali Švédky (+51,3 s) a na tretej pozícii klasifikovali Nórky (+1:07,6). Slovenské kvarteto v zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová skončilo na 10. pozícii (+3:40,8).
Preteky výborne odštartovali Nemky, ale po absolvovaní trestného okruhu po štvrtej streľbe spadli až do druhej desiatky.
Na čelných priečkach sa po polovici pretekov držali viaceré prekvapivé krajiny - Lotyšsko, Bulharsko alebo Belgicko.
Potom prebrali iniciatívu Francúzky, líderky tejto disciplíny vo Svetovom pohári. Kombináciou kvalitnej streľby a behu si vytvorili výraznejší odstup od konkurencie, o zostávajúce pódiové priečky bojovalo Švédsko, Nórsko a Česko.
Francúzska zostava si napokon s prehľadom postrážila čelnú pozíciu a po 34 rokoch získala ženské štafetové zlato na ZOH. Švédsko prišlo do cieľa druhé a Nórsko napokon tretie.
VIDEO: Zostrih štafety žien na ZOH 2026
Priebeh pretekov
Za Slovensko rozbiehala štafetu Kapustová, po bežeckej stránke dokázala držať kontakt s najlepšími, ale hneď na prvej streleckej položke musela trikrát dobíjať a s takmer 40-sekundovým mankom na líderku odchádzala na trať na 18. priečke.
Na druhej streľbe bola síce bezchybná, ale na odovzdávke mala stratu viac ako 70 sekúnd.
Bátovská Fialková výrazne zlepšila slovenskú situáciu v pretekoch, najskôr len po jednom dobíjaní na streľbe znížila manko na najlepšie biatlonistky a potom dokonca po bezchybnej položke odchádzala zo strelnice na desiatej pozícii.
Kuzminová naďalej udržiavala nádej na umiestnenie Slovenska v najlepšej desiatke, na svojej prvej položke dobíjala len raz a na druhej bola dokonca bezchybná.
Na poslednej odovzdávke figurovala slovenská zostava na ôsmej priečke s takmer dvojminútovým mankom.
Remeňovú podržal beh, ale na svojej úvodnej streľbe trikrát dobíjala a čakal ju ešte súboj o zotrvanie medzi top 10.
Na poslednej položke musela síce dvakrát dobíjať, z pohľadu priebežného poradia neprišlo k výraznej zmene.
Do cieľa prišla na 10. mieste, čím výrazne zlepšila umiestnenie slovenskej ženskej štafety z predošlých ZOH. V roku 2022 finišovali v Pekingu na 19. pozícii.
