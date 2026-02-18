18.02.2026 06:00
Deň 12
Miláno a Cortina 2026
Mikaela Shiffrinová sa teší zo zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
Kráľovná lyžovania je späť. Shiffrinová sa v Cortine dočkala vytúženého zlata
Ema Kapustová a Paulína Bátovská Fialková počas ženskej štafety na 4×6 km na zimných olympijských hrách.
Šance na vyššie priečky zmarili pokazené ležky. Slovenky však v štafete skončili v TOP 10
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
Vlhová sa v cieli mohla usmievať. Zlepšila si pozíciu a chvíľu sedela v kresle líderky
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu na ZOH 2026.
Vlhová vie, čo má robiť, no jej nohy sú proti. Buďme na ňu hrdí, plakala Valette Zuzulová
Pes vbehol na trať pretekov v behu na lyžiach na ZOH 2026
VIDEO: Olympiáda má novú virálnu hviezdu. Šou v behu na lyžiach ukradol pes
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 2. kolo slalomu na ZOH 2026.
ZOH Miláno a Cortina 2026: Shiffrinová získala zlatú medailu v slalome
Šance na vyššie priečky zmarili pokazené ležky. Slovenky však v štafete skončili v TOP 10

Ema Kapustová a Paulína Bátovská Fialková počas ženskej štafety na 4×6 km na zimných olympijských hrách.
Ema Kapustová a Paulína Bátovská Fialková počas ženskej štafety na 4×6 km na zimných olympijských hrách. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|18. feb 2026 o 15:59
Zlatú medailu získali po dominantných pretekoch Francúzky.

Biatlon na ZOH 2026

Výsledky - štafeta žien:

Poradie

Krajina

Čas

1.

Francúzsko

1:10:22,7 hod

2.

Švédsko

+ 51,3 s

3.

Nórsko

+ 1:07,6 min

4.

Nemecko

+ 1:29,1 min

5.

Česko

+ 2:07,5 min

6.

Poľsko

+ 2:14,8 min

10.

Slovensko

+ 3:40,8 min

Francúzske biatlonistky v zložení Camille Benedová, Lou Jeanmonnotová, Oceane Michelonová a Julia Simonová sa stali na zimných olympijských hrách 2026 víťazkami štafety na 4x6 km.

Ako druhé finišovali Švédky (+51,3 s) a na tretej pozícii klasifikovali Nórky (+1:07,6). Slovenské kvarteto v zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová skončilo na 10. pozícii (+3:40,8).

Preteky výborne odštartovali Nemky, ale po absolvovaní trestného okruhu po štvrtej streľbe spadli až do druhej desiatky.

Fotogaléria z biatlonovej štafety žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ženskej štafety na 4×6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve v nedeľu 18. februára 2026.
Na snímke biatlonistky počas štafety žien na 4×6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve 18. februára 2026.
Na snímke diváci fandia počas štafety žien na 4×6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve 18. februára 2026.
Na snímke biatlonistky počas štafety žien na 4×6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve 18. februára 2026.
Na snímke slovenská biatlonistka Ema Kapustová počas ženskej štafety na 4×6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve v nedeľu 18. februára 2026.Na snímke slovenské biatlonistky sprava Ema Kapustová a Paulína Bátovská Fialková počas ženskej štafety na 4×6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve v nedeľu 18. februára 2026.Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková počas ženskej štafety na 4×6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve.Na snímke nemecká biatlonistka Julia Tannheimerová strieľa počas štafety žien na 4×6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve.Na snímke francúzske biatlonistky zľava Camille Benedová, Lou Jeanmonnotová, Oceane Michelonová a Julia Simonová sa radujú po výhre štafety žien na 4×6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve.AZ22 Anterselva - Na snímke francúzska biatlonistka Julia Simonová prichádza do cieľa v štafete žien na 4×6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve.Na snímke Anastasia Kuzminová počas ženskej štafety v biatlone na 4×6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve.

Na čelných priečkach sa po polovici pretekov držali viaceré prekvapivé krajiny - Lotyšsko, Bulharsko alebo Belgicko.

Potom prebrali iniciatívu Francúzky, líderky tejto disciplíny vo Svetovom pohári. Kombináciou kvalitnej streľby a behu si vytvorili výraznejší odstup od konkurencie, o zostávajúce pódiové priečky bojovalo Švédsko, Nórsko a Česko.

Francúzska zostava si napokon s prehľadom postrážila čelnú pozíciu a po 34 rokoch získala ženské štafetové zlato na ZOH. Švédsko prišlo do cieľa druhé a Nórsko napokon tretie.

VIDEO: Zostrih štafety žien na ZOH 2026

Priebeh pretekov

Za Slovensko rozbiehala štafetu Kapustová, po bežeckej stránke dokázala držať kontakt s najlepšími, ale hneď na prvej streleckej položke musela trikrát dobíjať a s takmer 40-sekundovým mankom na líderku odchádzala na trať na 18. priečke.

Na druhej streľbe bola síce bezchybná, ale na odovzdávke mala stratu viac ako 70 sekúnd.

Bátovská Fialková výrazne zlepšila slovenskú situáciu v pretekoch, najskôr len po jednom dobíjaní na streľbe znížila manko na najlepšie biatlonistky a potom dokonca po bezchybnej položke odchádzala zo strelnice na desiatej pozícii.

Kuzminová naďalej udržiavala nádej na umiestnenie Slovenska v najlepšej desiatke, na svojej prvej položke dobíjala len raz a na druhej bola dokonca bezchybná.

Na poslednej odovzdávke figurovala slovenská zostava na ôsmej priečke s takmer dvojminútovým mankom.

Remeňovú podržal beh, ale na svojej úvodnej streľbe trikrát dobíjala a čakal ju ešte súboj o zotrvanie medzi top 10.

Na poslednej položke musela síce dvakrát dobíjať, z pohľadu priebežného poradia neprišlo k výraznej zmene.

Do cieľa prišla na 10. mieste, čím výrazne zlepšila umiestnenie slovenskej ženskej štafety z predošlých ZOH. V roku 2022 finišovali v Pekingu na 19. pozícii.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

