Francúz ukončil nórsku dominanciu. Na pódium sa vyšvihol aj domáci biatlonista

Svetový pohár v biatlone - Östersund
Stíhačka mužov na 12,5 km:
1.
Quentin Fillon Maillet
Francúzsko
30:14,5 m
(2)
2.
Sebastian Samuelsson
Švédsko
+ 6,7 s
(2)
3.
Johan-Olav Botn
Nórsko
+ 10,3 s
(2)
4.
Tommaso Giacomel
Taliansko
+ 15,2 s
(2)
5.
Eric Perrot
Francúzsko
+ 16,2 s
(2)
6.
Campbell Wright
USA
+ 25,0 s
(0)
50.
Jakub Borguľa
Slovensko
+ 5:04,8 m
(3)
Francúzsky biatlonista Quentin Fillon Maillet sa stal víťazom nedeľných stíhacích pretekov Svetového pohára vo švédskom Östersunde.
Tridsaťtriročný veterán zabránil tomu, aby aj v tretích individuálnych pretekoch sezóny triumfoval Nór Johan-Olav Botn, víťaz šprintu dobehol tretí s mankom 10,3 s.
Ešte pred ním na druhom mieste finišoval Švéd Sebastian Samuelsson so stratou 6,7 s. Jediný slovenský zástupca v pretekoch Boris Borguľa obsadil 50. priečku, keď minul tri terče a na víťaza mal manko 5:04,8 min.
Fillon Maillet vyrazil na trať z tretej priečky po šprinte a do čela stíhačky sa dostal až po záverečnej streľbe v stoji, na ktorej ako jediný z vedúcej šestice neminul terč a mohol si užiť záverečné kolo.
Celkovo si pripísal už 16. triumf vo Svetovom pohári, ďalšie dve individuálne prvenstvá má zo ZOH 2022 v Pekingu.
Borguľa štartoval z 55. pozície po šprinte, na prvej položke nesklopil jeden terč, čo bola v ľahu jeho jediná chyba.
Po druhej čistej streľbe sa posunul na 49. priečku, dve chyby na prvej stojke ho však opäť zrazili do šiestej desiatky.
Štvrtú položku už zvládol bezchybne, opäť bol na 49. pozícii a na záverečnom okruhu klesol iba o jedno miesto.