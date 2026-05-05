Český biatlon má nového trénera. Mužov povedie bývalý úspešný reprezentant

Novým trénerom českých biatlonistov sa stal Michal Šlesingr, ktorý doplní Ondřeja Moravca. Vo funkcii nahradil Michaela Málka, ktorý sa presunul do B-tímu.
V ženskom výbere pokračuje aj po druhej operácii platničky Markéta Davidová a tiež Tereza Vinklárková. Skončil naopak Jakub Štvrtecký. Biatlonový zväz to uviedol na svojom webe.
43-ročný Šlesingr absolvoval vo Svetovom pohári 422 štartov, má tri medaily z majstrovstiev sveta. Aktívnu kariéru ukončil v roku 2020.
"Keď to zoberieme od žiačok, Boušek (Šlesingr) je s biatlonom spojený už 30 rokov," povedal športový riaditeľ Ondřej Rybár.
"Bol pri vzostupe českého biatlonu a môže sa pochváliť kompletnou zbierkou medailí z majstrovstiev sveta. Celú kariéru strávil po boku Ondřeja Moravca, ktorý sa skvele etabloval aj ako tréner. Verím, že teraz spoločne vytvoria silný tandem, "uviedol Rybár.