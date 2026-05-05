Český biatlon má nového trénera. Mužov povedie bývalý úspešný reprezentant

Michal Šlesingr
ČTK|5. máj 2026 o 16:51
Z majstrovstiev sveta má tri medaily.

Novým trénerom českých biatlonistov sa stal Michal Šlesingr, ktorý doplní Ondřeja Moravca. Vo funkcii nahradil Michaela Málka, ktorý sa presunul do B-tímu.

V ženskom výbere pokračuje aj po druhej operácii platničky Markéta Davidová a tiež Tereza Vinklárková. Skončil naopak Jakub Štvrtecký. Biatlonový zväz to uviedol na svojom webe.

43-ročný Šlesingr absolvoval vo Svetovom pohári 422 štartov, má tri medaily z majstrovstiev sveta. Aktívnu kariéru ukončil v roku 2020.

"Keď to zoberieme od žiačok, Boušek (Šlesingr) je s biatlonom spojený už 30 rokov," povedal športový riaditeľ Ondřej Rybár.

"Bol pri vzostupe českého biatlonu a môže sa pochváliť kompletnou zbierkou medailí z majstrovstiev sveta. Celú kariéru strávil po boku Ondřeja Moravca, ktorý sa skvele etabloval aj ako tréner. Verím, že teraz spoločne vytvoria silný tandem, "uviedol Rybár.

