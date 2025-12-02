Slovenky pohoreli na strelnici. Individuálne preteky takmer mali senzačnú víťazku

Svetový pohár v biatlone - Östersund
Individuálne preteky žien:
1.
Dorothea Wiererová
Taliansko
43:08 min
1+1+0+0 (2)
2.
Sonja Leinamová
Fínsko
+ 0,3 s
0+0+1+0 (1)
3.
Camille Benedová
Francúzsko
+ 8,4 s
0+0+0+1 (1)
74.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+6:54,4 min
0+2+2+3 (7)
75.
Zuzana Remeňová
Slovensko
+7:10,4 min
1+1+2+2 (6)
82.
Ema Kapustová
Slovensko
+7:47,1 min
0+2+0+3 (5)
92.
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+8:49,7 min
2+2+2+3 (9)
Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová sa stala víťazkou individuálnych pretekov na 15 km vo švédskom Östersunde.
Triumfovala s dvoma chybami na strelnici a výsledným časom 43:08,0 minút. Na cieľovej rovinke dokázala stiahnuť manko na prekvapujúcu líderku Sonju Leinamovú z Fínska, ktorú odsunula na druhú priečku len o tri desatiny sekundy.
Tretia skončila rovnako prekvapujúco Francúzka Camille Benedová so stratou 8,4 s.
Z kvarteta slovenských reprezentantiek skončila najvyššie až na 74. mieste Paulína Bátovská Fialková.
Wiererová ukradla Fínke životný výsledok
V utorok panovali v Östersunde náročné podmienky, biatlonistkám robil problémy hlavne vietor, jeho rýchlosť sa miestami na strelnici vyšplhala až na 15 km/h.
To sa odrazilo na počte chýb a žiadna zo 103-členného štartového poľa neskončila s nulou na konte. Tridsaťpäťročná Wiererová ukázala, že má stále rýchlosť a na strelnici vyťažila z bohatých skúseností.
Na prvých dvoch položkách síce minula po jednom terči, no na ďalších dvoch bola stopercentná a začala sťahovať manko na súperky.
Benedová spravila len jedinú chybu a so štartovým číslom 13 bola dlho v cieli prvá a čakala, ako sa bude dariť jej konkurentkám. Tie postupne odpadli, medzi nimi aj skúsené a favorizované Nórky, Francúzky i Švédky.
Zdolala ju až Leinamová, ktorá doteraz nikdy nestála na stupňoch víťaziek v SP a len raz skončila v individuálnych pretekoch v najlepšej desiatke. V utorok v Östersunde jej však vyšla streľba, jedinú chybu spravila na tretej položke a po štvrtej čistej začala stíhať Benedovú.
Aj keď sa jej v záverečnom okruhu míňali sily, dokázal ju zdolať. Poľavenie ju však nakoniec stálo senzačné prvé miesto. Wiererová ukázala mohutný finiš a tesne triumfovala.
Bolo to už jej sedemnáste víťazstvo v individuálnych pretekoch SP a siedme vo vytrvalostných pretekoch. Čakala naň od marca 2023, keď práve v Östersunde triumfovala vo vytrvalostných a aj pretekoch s hromadným štartom.
Zároveň je to jej prvé umiestnenie na pódiu odvtedy. Na pódium v SP sa prvýkrát postavila okrem Leinamovej aj Benedová.
Slovenky zradila streľba
Bátovská Fialková odštartovala s nulou a držala sa vpredu, no na stojke prišli dve chyby a nakoniec ich nazbierala až sedem.
Skončila tak až na 74. mieste s mankom 6:54,4 minúty. O stupienok nižšie bola Zuzana Remeňová so šiestimi chybami (+7:10,4 min).
Ema Kapustová spravila o jednu menej, ale obsadila až 82. miesto (+7:47,1) a z kvarteta Sloveniek dopadla najhoršie Anastasia Kuzminová s deviatimi nesklopenými terčmi a mankom 8:49,7 min na 92. priečke.