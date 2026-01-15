Francúzski biatlonisti ovládli štafetu v Rupholdingu. Na pódiu premiérovo aj Nemci

Svetový pohár v biatlone - Rupholding
Výsledky - štafeta mužov:
Poradie
Krajina
Čas
Streľba
1.
Francúzsko
1:08:58,1 h
1+4
2.
Nórsko
+ 6,2 s
0+7
3.
Nemecko
+ 7,9 s
0+5
4.
Švédsko
+ 24,0 s
0+7
5.
Estónsko
+ 38,0 s
0+4
6.
Česko
+ 1:02,9 min
0+12
Francúzski biatlonisti Fabien Claude, Oscar Lombardot, Quentin Fillon Maillet a Eric Perrot zvíťazili v štafete 4 x 7,5 km na pretekoch Svetového pohára v Ruhpoldingu.
Na druhom mieste prišli do cieľa reprezentanti Nórska a pódium prvýkrát v sezóne doplnili Nemci. Za štvrtým Švédskom sa umiestnili Estónci. Slovensko nemalo v štafete svoj tím.
Po úvodnom kilometri boli vo vedení reprezentanti Kazachstanu, ktorých následne predbehli Francúzi.
Po 2. streľbe, ktorú výborne zvládol Nemec Strelow, sa práve jeho krajina dostala do vedenia a Francúzi sa prepadli až na 19. miesto.
Postupne sa však prebíjali dopredu. Šance Švédov na prvé miesto sa zvýšili po 6. streľbe, keď Ponsiluoma výborne zvládol svoje pokusy.
Francúzi mali na trati rýchlosť a darilo sa im aj na strelnici. Perrot strieľal na ôsmej položke presne, no najmä rýchlo a pred záverečným úsekom získal dostatočný náskok na Nórov. Tí napokon neudržali druhé miesto, na ktoré sa posunuli Nemci.