Francúzski biatlonisti ovládli štafetu v Rupholdingu. Na pódiu premiérovo aj Nemci

Momentka zo štafety mužov v Rupholdingu.
Momentka zo štafety mužov v Rupholdingu. (Autor: TASR/AP)
15. jan 2026 o 15:46
Slovensko nemalo v štafete zastúpenie.

Svetový pohár v biatlone - Rupholding

Výsledky - štafeta mužov:

Poradie

Krajina

Čas 

Streľba

1.

Francúzsko

1:08:58,1 h

1+4

2.

Nórsko

+ 6,2 s 

0+7

3.

Nemecko

+ 7,9 s 

0+5

4.

Švédsko

+ 24,0 s 

0+7

5.

Estónsko

+ 38,0 s 

0+4

6.

Česko

+ 1:02,9 min

0+12

Francúzski biatlonisti Fabien Claude, Oscar Lombardot, Quentin Fillon Maillet a Eric Perrot zvíťazili v štafete 4 x 7,5 km na pretekoch Svetového pohára v Ruhpoldingu.

Na druhom mieste prišli do cieľa reprezentanti Nórska a pódium prvýkrát v sezóne doplnili Nemci. Za štvrtým Švédskom sa umiestnili Estónci. Slovensko nemalo v štafete svoj tím.

Po úvodnom kilometri boli vo vedení reprezentanti Kazachstanu, ktorých následne predbehli Francúzi.

Po 2. streľbe, ktorú výborne zvládol Nemec Strelow, sa práve jeho krajina dostala do vedenia a Francúzi sa prepadli až na 19. miesto.

Postupne sa však prebíjali dopredu. Šance Švédov na prvé miesto sa zvýšili po 6. streľbe, keď Ponsiluoma výborne zvládol svoje pokusy.

Francúzi mali na trati rýchlosť a darilo sa im aj na strelnici. Perrot strieľal na ôsmej položke presne, no najmä rýchlo a pred záverečným úsekom získal dostatočný náskok na Nórov. Tí napokon neudržali druhé miesto, na ktoré sa posunuli Nemci.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

dnes 15:46
