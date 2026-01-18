Nórsky biatlonista ukázal skvelú bežeckú formu. Lägreid nezvládol záverečnú položku

Nórsky biatlonista Johannes Dale-Skjevdal sa teší z triumfu.
Nórsky biatlonista Johannes Dale-Skjevdal sa teší z triumfu. (Autor: TASR/dpa via AP)
Sportnet, TASR|18. jan 2026 o 15:36
Slovensko v pretekoch nemalo zastúpenie.

Svetový pohár v biatlone - Ruhpolding

Výsledky - stíhacie preteky mužov na 12,5 km:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1

Johannes Dale-Skjevdal

Nórsko

30:23,9 min

2

Eric Perrot

Francúzsko

+ 4,9 s

3

Martin Ponsiluoma

Švédsko

+ 7,5 s

4

Fabien Claude

Francúzsko

+ 8,2 s

5

Tommaso Giacomel

Taliansko

+ 8,5 s

6

Sebastian Samuelsson

Švédsko

+ 12,3 s

Nórsky biatlonista Johannes Dale-Skjevdal zvíťazil v nedeľňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km v rámci Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu.

Súťaž zvládol s jedinou chybou na strelnici za 30:29,9 minúty a o 4,9 sekundy zdolal Francúza Erica Perrota. Súboj o tretiu priečku v záverečných metroch vyhral Švéd Martin Ponsiluoma (+7,5).

Dale-Skjevdal sa radoval z prvého individuálneho triumfu v sezóne, hoci štartoval z 10. miesta s takmer minútovou stratou na lídra.

V záverečnom kole uspel v bežeckom súboji s Perrotom, ktorý sa ujal vedenia pred štvrtou streľbou.

Talian Tommaso Giacomel, líder celkového poradia SP aj disciplíny, štartoval druhý a krátko bol aj na čele, lenže z boja o prvenstvo ho odsunuli dve chyby na druhej streľbe.

Giacomel v pretekoch, ktoré boli bez slovenskej účasti, prišiel o pozíciu lídra klasifikácie v stíhacích pretekoch, ale udržal sa na čele celkového poradia SP.

Na prvú priečku v poradí disciplíny sa posunul Perrot, ktorý je v celkovom poradí druhý.

Ako posledná zastávka SP pred ZOH nasleduje budúci víkend české Nové Mesto na Morave.

Celkové poradie SP

Po 12 z 21 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1

Tommaso Giacomel

Taliansko

736

2

Eric Perrot

Nórsko

654

3

Sebastian Samuelsson

Švédsko

640

4

Johan-Olav Botn

Nórsko

560

5

Dale-Skjevdal

Nórsko

501

6

Quentin Fillon-Maillet

Francúzsko

457

77

Jakub Borguľa

Slovensko

10

89

Martin Maťko

Slovensko

2

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

dnes 15:36
