Nórsky biatlonista ukázal skvelú bežeckú formu. Lägreid nezvládol záverečnú položku

Svetový pohár v biatlone - Ruhpolding
Výsledky - stíhacie preteky mužov na 12,5 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1
Johannes Dale-Skjevdal
Nórsko
30:23,9 min
2
Eric Perrot
Francúzsko
+ 4,9 s
3
Martin Ponsiluoma
Švédsko
+ 7,5 s
4
Fabien Claude
Francúzsko
+ 8,2 s
5
Tommaso Giacomel
Taliansko
+ 8,5 s
6
Sebastian Samuelsson
Švédsko
+ 12,3 s
Nórsky biatlonista Johannes Dale-Skjevdal zvíťazil v nedeľňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km v rámci Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu.
Súťaž zvládol s jedinou chybou na strelnici za 30:29,9 minúty a o 4,9 sekundy zdolal Francúza Erica Perrota. Súboj o tretiu priečku v záverečných metroch vyhral Švéd Martin Ponsiluoma (+7,5).
Dale-Skjevdal sa radoval z prvého individuálneho triumfu v sezóne, hoci štartoval z 10. miesta s takmer minútovou stratou na lídra.
V záverečnom kole uspel v bežeckom súboji s Perrotom, ktorý sa ujal vedenia pred štvrtou streľbou.
Talian Tommaso Giacomel, líder celkového poradia SP aj disciplíny, štartoval druhý a krátko bol aj na čele, lenže z boja o prvenstvo ho odsunuli dve chyby na druhej streľbe.
Giacomel v pretekoch, ktoré boli bez slovenskej účasti, prišiel o pozíciu lídra klasifikácie v stíhacích pretekoch, ale udržal sa na čele celkového poradia SP.
Na prvú priečku v poradí disciplíny sa posunul Perrot, ktorý je v celkovom poradí druhý.
Ako posledná zastávka SP pred ZOH nasleduje budúci víkend české Nové Mesto na Morave.
Celkové poradie SP
Po 12 z 21 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1
Tommaso Giacomel
Taliansko
736
2
Eric Perrot
Nórsko
654
3
Sebastian Samuelsson
Švédsko
640
4
Johan-Olav Botn
Nórsko
560
5
Dale-Skjevdal
Nórsko
501
6
Quentin Fillon-Maillet
Francúzsko
457
77
Jakub Borguľa
Slovensko
10
89
Martin Maťko
Slovensko
2