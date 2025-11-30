Kuzminová vytiahla slovenskú štafetu do top 10, víťaza určila až posledná streľba

Svetový pohár v biatlone - Östersund
Zmiešaná štafeta:
1.
Francúzsko
1:05:16,5 h
(0+6)
2.
Taliansko
+ 25,2 s
(0+8)
3.
Nórsko
+ 1:05,3 min
(1+7)
4.
Fínsko
+ 1:45,8 min
(1+9)
5.
Česko
+ 1:46,1 min
(0+5)
6.
USA
+ 1:54,0 min
(0+12)
10.
Slovensko
+ 2:37,2 min
(0+8)
Slovenská zmiešaná štafeta skončila na 10. mieste v pretekoch Svetového pohára v biatlone 2025/2026 vo švédskom stredisku Östersund.
Kvarteto Tomáš Sklenárik, Jakub Borguľa, Paulína Bátovská Fialková a Anastastia Kuzminová podalo veľmi dobrý strelecký výkon, keď na ôsmich položkách potrebovalo len osem náhradných nábojov.
Najmenej, iba jeden, potrebovala Kuzminová, ktorá v záverečnom bežeckom okruhu bojovala o elitnú desiatku so Slovinkou Lenou Repincovou. Tú napokon nechala za sebou a veľa nechýbalo, aby sa dotiahla aj na Rakúšanku.
O víťazstve sa rozhodovalo na záverečnej streľbe.
Najlepšie ju zvládla Francúzka Lou Jeanmonnotová, a tak sa mohla tešiť s Emilienom Jacquelinom, Ericom Perrotom a Justine Braisazovou-Bouchetovou.
Priebeh pretekov zmiešaných štafiet
Celkom rýchlo sa trhalo v mužskej časti pole účastníkov, už na tretiu streľbu išla na čele len štvorčlenná skupinka. Prekvapením bolo, že potenciálne na pódiové umiestnenie útočilo USA.
V ženskej časti pokračovala vyrovnaná bitka medzi Nórkami, Taliankami, Francúzkami, naopak z boja o medaily vypadli práve Američanky.
O všetkom sa rozhodlo na poslednej streľbe, Francúzka Jeanmonnotová nezaváhala ani raz, naopak Vittozziová netrafila posledný terč. Nórka Tandrevoldová to mohla ešte zdramatizovať, ale musela ísť na trestný okruh.
Sklenárik sa v úvode slovenskej miešanej štafety mohol oprieť o dobrú streľbu a beh, Borguľovi odovzdával vo väčšej skupinke na 15. pozícii.
Aj druhý slovenský zástupca zvládol svoju misiu, keď podobne ako svoj kolega odstrieľal a odbehal dobre, vďaka čomu končil svoj úsek na 11. priečke.
Bátovská Fialková potvrdila dobrú formu a Slovensko udržiavala pri poslednej odovzdávke na 11. mieste. Kuzminová preukázala na trati skúsenosti a slovenské kvarteto priviezla do cieľa na desiatej pozícii.
Kuzminová: Vedela som, že nechcem pustiť 10. miesto
„Ležka bola úplne nepodarená, lebo mi zamrzli prsty a vypadol mi náboj, ako som sa ho snažila dobiť, takže som musela vyťahovať ďalší.
Samozrejme, ako som z toho bola nervózna, tak sa mi odopol remeň na ruke a musela som ho nanovo pripínať. V dobíjaniach mám rezervy, lepšie nedobíjať,“ zhodnotila Bátovská Fialková svoj úsek pre STVR: Šport.
Slovenskú zostavu napokon doviedla do najlepšej desiatky Kuzminová: „Prišla som vyčerpaná, podarilo sa mi čo najlepšie zabojovať, hlavne na poslednom úseku a v poslednom kole.
Pomohla mi samozrejme nulová stojka. Som vďačná za možnosť, že som mala hneď na úvod možnosť vyskúšať si svoje sily napríklad s Hannou Öbergovou, ktorá je dlhodobo na vysokej úrovni.
Po dlhom čase sme išli spolu bok po boku. Bol to pre mňa veľký zážitok. Vedela som, že nechcem pustiť 10. miesto. Snažila som sa urobiť maximum, aby som to dokázala a som nesmierne šťastná, že sa nám to celému tímu podarilo.“