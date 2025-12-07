Fínke došli sily a prišla o víťazstvo. Bátovskej Fialkovej vyšla len prvá streľba

Paulína Bátovská Fialková
Paulína Bátovská Fialková (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Zvíťazila Rakúšanka Hauserová.

Svetový pohár v biatlone - Östersund

Stíhacie preteky žien:

1.

Lisa Theresa Hauserová

Rakúsko

30:14,2 min 

0

2.

Suvi Minkkinenová

Fínsko

+2,5 s

1

3.

Anna Magnussonová

Švédsko

+16,6 s

1

45.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+3:56,9 min

5

48.

Anastasia Kuzminová

Slovensko

+4:03,7 min

3

Rakúska biatlonistka Lisa Theresa Hauserová zvíťazila nedeľnej stíhačke v Östersunde.

V záverečných metroch predbehla Fínku Suvi Minkkinenovú, ktorá viedla počas celých pretekov.

Zo Sloveniek bola najlepšia Paulína Bátovská Fialková s piatimi chybami na 45. mieste. Kuzminová minula tri terče a skončila na 48. priečke.

Správu aktualizujeme.

