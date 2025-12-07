Fínke došli sily a prišla o víťazstvo. Bátovskej Fialkovej vyšla len prvá streľba

Svetový pohár v biatlone - Östersund
Stíhacie preteky žien:
1.
Lisa Theresa Hauserová
Rakúsko
30:14,2 min
0
2.
Suvi Minkkinenová
Fínsko
+2,5 s
1
3.
Anna Magnussonová
Švédsko
+16,6 s
1
45.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+3:56,9 min
5
48.
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+4:03,7 min
3
Rakúska biatlonistka Lisa Theresa Hauserová zvíťazila nedeľnej stíhačke v Östersunde.
V záverečných metroch predbehla Fínku Suvi Minkkinenovú, ktorá viedla počas celých pretekov.
Zo Sloveniek bola najlepšia Paulína Bátovská Fialková s piatimi chybami na 45. mieste. Kuzminová minula tri terče a skončila na 48. priečke.
Správu aktualizujeme.