Líder celkového poradia je kométou sezóny. V stíhačke totálne zničil konkurenciu

Svetový pohár v biatlone - Annecy
Výsledky - stíhacie preteky mužov na 12,5 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas + streľba
1.
Johan-Olav Botn
Nórsko
31:20,8 min (0)
2.
Emilien Jacquelin
Francúzsko
+ 17,6 s (3)
3.
Johannes Dale-Skjevdal
Nórsko
+ 17,9 s (1)
4.
Eric Perrot
Francúzsko
+ 18,3 s (1)
5.
Sebastian Samuelsson
Švédsko
+ 22,5 s (4)
6.
Martin Ponsiluoma
Švédsko
+ 24,7 s (3)
Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn zvíťazil v stíhacích pretekoch 3. kola Svetového pohára vo francúzskom Annecy - Le Grand-Bornand a upevnil si pozíciu na čele celkového poradia seriálu.
Sobotňajšiu súťaž zvládol bez chyby na strelnici, do cieľa prišiel v čase 31:20,8 minút a pripísal si už tretí triumf v tejto sezóne.
Druhý skončil Francúz Emilien Jacquelin (+17,6 s) a tretí bol ďalší Nór Johannes Dale-Skjevdal (+17,9 s).
Dvadsaťšesťročný Botn dosiahol na prvé víťazstvo v SP až v tejto sezóne, do nej bolo jeho maximum tretie miesto zo šprintu v Soldier Hollow vlani v marci.
V úvode tohto ročníka vyhral vytrvalostné preteky aj šprint v Östersunde a na konte má aj dve tretie miesta. V sezóne nebol horší ako štvrtý.
Do sobotňajšej stíhacej súťaže odštartoval zo štvrtého miesta po šprinte, no vďaka stopercentnej streľbe sa dostal rýchlo do čela.
Na záverečnú stojku prišiel spolu s krajanom Dalem-Skjevdalom, ktorý však minul dva terče a prišiel o šancu bojovať o prvenstvo.
V záverečnom kole ho predbehol ešte Francúz Jacquelin, ktorý musel ísť v pretekoch na tri trestné okruhy.
Dale-Skjevdal finišoval len tri desatiny za ním. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.