Líder celkového poradia je kométou sezóny. V stíhačke totálne zničil konkurenciu

Johan-Olav Botn.
Johan-Olav Botn. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|20. dec 2025 o 15:20
ShareTweet0

Na pódiu ho doplnil domáci pretekár a krajan.

Svetový pohár v biatlone - Annecy

Výsledky - stíhacie preteky mužov na 12,5 km:

Poradie

Meno

Krajina

Čas + streľba

1.

Johan-Olav Botn

Nórsko

31:20,8 min (0)

2.

Emilien Jacquelin

Francúzsko

+ 17,6 s (3)

3.

Johannes Dale-Skjevdal

Nórsko

+ 17,9 s (1)

4.

Eric Perrot 

Francúzsko

+ 18,3 s (1)

5.

Sebastian Samuelsson

Švédsko

+ 22,5 s (4)

6.

Martin Ponsiluoma

Švédsko

+ 24,7 s (3)

Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn zvíťazil v stíhacích pretekoch 3. kola Svetového pohára vo francúzskom Annecy - Le Grand-Bornand a upevnil si pozíciu na čele celkového poradia seriálu. 

Sobotňajšiu súťaž zvládol bez chyby na strelnici, do cieľa prišiel v čase 31:20,8 minút a pripísal si už tretí triumf v tejto sezóne.

Druhý skončil Francúz Emilien Jacquelin (+17,6 s) a tretí bol ďalší Nór Johannes Dale-Skjevdal (+17,9 s).

Dvadsaťšesťročný Botn dosiahol na prvé víťazstvo v SP až v tejto sezóne, do nej bolo jeho maximum tretie miesto zo šprintu v Soldier Hollow vlani v marci.

V úvode tohto ročníka vyhral vytrvalostné preteky aj šprint v Östersunde a na konte má aj dve tretie miesta. V sezóne nebol horší ako štvrtý.

Do sobotňajšej stíhacej súťaže odštartoval zo štvrtého miesta po šprinte, no vďaka stopercentnej streľbe sa dostal rýchlo do čela.

Na záverečnú stojku prišiel spolu s krajanom Dalem-Skjevdalom, ktorý však minul dva terče a prišiel o šancu bojovať o prvenstvo.

V záverečnom kole ho predbehol ešte Francúz Jacquelin, ktorý musel ísť v pretekoch na tri trestné okruhy.

Dale-Skjevdal finišoval len tri desatiny za ním. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

Biatlon

Johan-Olav Botn.
Johan-Olav Botn.
Líder celkového poradia je kométou sezóny. V stíhačke totálne zničil konkurenciu
dnes 15:20
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Líder celkového poradia je kométou sezóny. V stíhačke totálne zničil konkurenciu