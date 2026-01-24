Remeňová a Ischakov zaostali za konkurenciou, v štafete sa nevyhli trestnému kolu

Svetový pohár v biatlone - Nové Mesto na Morave
Miešaná štafeta dvojíc:
1.
Fínsko
34:59,8 min
(0+8)
2.
Francúzsko
+ 11,3 s
(0+6)
3.
Nórsko
+ 16,7 s
(0+8)
4.
Švajčiarsko
+ 35,7 s
(0+10)
5.
Ukrajina
+ 35,9 s
(0+12)
15.
Slovensko
+ 2:49,5 min
(1+14)
Fínski biatlonisti Suvi Minkkinenová a Tero Seppälä triumfovali v sobotnom mixe dvojíc na podujatí Svetového pohára v Novom Meste na Morave.
V českom stredisku zvíťazili so streleckou bilanciou 0+8 s náskokom 11,3 sekundy pred Francúzmi Camille Benedovou a Emilienom Claudeom, tretí skončili Nóri Juni Arnekleivová a Martin Nevland (+16,7).
Slovenská dvojica Mária Remeňová a Artur Ischakov obsadila 15. miesto s jedným trestným kolom a 14 dobíjaniami (+2:49,5 min.).
Pôvodne sa z víťazstva tešili Nemci Marlene Fichtnerová a Leonhard Pfund, ale dodatočne ich diskvalifikovali pre porušenie pravidiel pri odovzdávke.
Nemecko bolo diskvalifikované
Po prvej streľbe viedli Nóri s Arnekleivovou pred Švajčiarskom a Nemeckom. Druhá strelecká položka však výrazne premiešala poradie, najrýchlejšie odstrieľala Minkkinenová, ktorá sa dostala na čelo pred Francúzsko a Ukrajinu.
Hneď po odovzdávke Claude predstihol Seppälu. Po ležke sa vyhupol na čele výborne strieľajúci Ukrajinec Vitalij Mandzin, hneď za ním bol Claude a Seppäla. Na stojke museli všetci traja opravovať, najrýchlejšie dobil Seppäla, ktorý sa ujal vedenia. Minkkinenovej odovzdal s vyše 7-sekundovým náskokom pred Ukrajinou.
Fínka v ležke rýchlo opravila a pred Olenou Horodnou mala 8,5 s k dobru. Výborne bežala Arnekleivová, ktorá posunula Nórsko z 5. na 2. miesto. Minkkinenová minula v ďalšej streľbe iba raz a Seppälämu odovzdala s 12-sekundovým náskokom pred Nórskom.
Martina Nevlanda následne predstihol Claude, Francúz však musel v ležke po troch chybách dobíjať a klesol až za Pfunda. Ten sa posunul aj pred Nevlanda a začal stíhať vedúceho Fína. Seppälä pred záverečnou streľbou mal len tesný štvorsekundový náskok pred Nemcami a Nórmi.
Seppäla aj Pfund raz dobíjali, kým Nevland až dvakrát a nabral 18-sekundovú stratu. Pfund hneď po streľbe zlikvidoval 3,5-sekundovú stratu, v stúpaní predstihol Seppälu a mohol oslavovať triumf.
Claude v závere predbehol Nevlanda a posunul Francúzov pred Nórov na 3. miesto. Po pretekoch však jury diskvalifikovala Nemcov, keďže Fichtnerová porušila pravidlá pri odovzdávke. Z víťazstva sa tešili Fíni, na pódium sa posunuli aj pôvodne štvrtí Nóri.
Slováci len s jednou čistou streľbou
Slovákom sa veľmi nevydarila streľba. Remeňová sa od úvodu držala na 11.-12. pozícii, na prvej streľbe netrafila prvý a tretí terč, rýchlo však opravila, a tak sa držala stále na 12. mieste.
V stojke musela trikrát dobíjať a odovzdávala na 15. priečke. Ischakov strieľal na ležke pomalšie a musel raz dobíjať. Držal sa na 14. pozícii.
Na stojke raz minul, ale dvakrát musel dobíjať a klesol na 18. miesto. Remeňová si pred streľbou na trati polepšila o dve pozície. Na ležke však trikrát minula a nakoniec z toho bolo jedno trestné kolo, čo znamenalo pád na 18. priečku.
V streľbe v stoji prvýkrát strieľala čisto a Ischakovovi odovzdala na záverečný úsek na 14. mieste.
Ten raz dobíjal na ležke i stojke a finišoval nakoniec na 16. priečke. Po diskvalifikácii Nemcov sa Slováci posunuli ešte o jednu pozíciu.
Remeňová verí, že do nedele stihne poriadne zregenerovať a pri premiérovej účasti v pretekoch s hromadným štartom v rámci SP podá lepší výkon.
„Stále mám dostatok času. Verím, že sa mi bude bežať ako dneska. Keď som sa včera dozvedela, že pôjdem ´mass´, tak mi to ani poriadne nedošlo. Prišlo to, až keď som večer nedokázala zaspať,“ dodala.
Ischakov bol so svojím výkonom celkom spokojný, no mrzelo ho, že na záverečnom úseku, keď na ležke aj stojke potreboval jeden náhradný náboj, sa už nemal za kým potiahnuť.
„So svojím úsekom som celkom spokojný, bohužiaľ nevyšla mi prvá stojka, kde som potreboval tri náboje navyše na jeden terč. V závere som už nemal pred sebou nikoho a nedalo sa chytiť, ale inak to bolo dobré,“ uviedol dvadsaťdvaročný pretekár, ktorého pri príchode do cieľa hnala zaplnená Vysočina aréna a on sa odvďačil za podporu poklonou: „Som za to veľmi šťastný, prišlo veľa Slovákov, ale podporovali ma aj domáci Česi. Bolo to super.“