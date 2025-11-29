Výborný vstup do novej sezóny. Slovenky si pripísali aj skalpy biatlonových veľmocí

Svetový pohár v biatlone - Östersund
Štafeta žien na 4x 6km:
1.
Francúzsko
1:11:17,9 h
(0+8)
2.
Taliansko
+ 13,8 s
(1+9)
3.
Česko
+ 30,8 s
(0+8)
4.
Švédsko
+ 45,5 s
(2+10)
5.
Rakúsko
+ 1:31,8 min
(1+12)
6.
Fínsko
+ 2:09,2 min
(1+9)
7.
Švajčiarsko
+ 2:17,5 min
(0+8)
8.
Slovensko
+ 2:37,9 min
(0+6)
Slovenské reprezentantky vstúpili do Svetového pohára v biatlone 2025/2026 ôsmym miestom v štafete na 4x 6 km vo švédskom Östersunde.
Kvarteto Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Zuzana Remeňová vynikajúco strieľalo, čo bol základ úspech.
Nielenže nešli na trestný okruh, ale potrebovali len šesť náhradných nábojov. Za sebou tak nechali aj biatlonové veľmoci ako Nemecko či Nórsko.
Z víťazstva sa tešili Francúzky, čím potvrdili úlohu hlavných favoritiek. Tentokrát nastúpili v zložení Jeanne Richardová, Oceane Michelonová, Justine Braisazová-Bouchetová a finišujúca Lou Jeanmonnotová.
Na stupňoch víťaziek ich doplnili Talianky a tretie Češky. Rozdiel medzi prvými dvoma miestami bol 13,8 sekundy, hoci Talianky bežali trestné kolo.
VIDEO: Záver ženskej štafety s francúzskym víťazstvom
Priebeh štafety žien v Östersunde
Slovenky začali výborne vďaka Kapustovej, ktorá predviedla svoju silu na strelnici. Najskôr vybielila všetky terče v ľahu, po čistej položke v stoji sa posunula na 2. miesto za vedúcu Talianku Dorotheu Wiererovú.
Kapustová však v behu tempo neudržala a Bátovskej Fialkovej odovzdala štafetu s mankom 37,5 sekundy na 10. pozícii.
Kľúčová žena slovenskej štafety najskôr dvakrát dobíjala, na druhej položke zvládla streľbu čisto a Slovenky posunula o jednu priečku, čím do boja vyslala na treťom úseku 41-ročnú Kuzminovú.
Výborný úsek mala za sebou druhá Češka v poradí Lucie Charvátová, ktorá odovzdávala Tereze Voborníkovej na vedúcej pozícii pred Rakúskom a Francúzskom.
Trápili sa najmä Nórky, ktorých nádeje na lepší výsledok pochovala Ingrid Landmark Tandrevoldová troma trestnými kolami.
Domáce švédske reprezentantky vrátila späť do hry Anna Magnussonová, ktorá napravila nevydarený prvý úsek Johanny Skottheimovej. Prekvapením bola rakúska štafeta, ktorá sa držala v boji o triumf po vydarenom úseku od Anny Gandlerovej.
Kuzminová na trati nesklamala, dobíjanie na svojej prvej streľbe zvládla a po čistej druhej položke sa posunula do elitnej päťky. Trojnásobná olympijská víťazka napokon odovzdávala krajanke Remeňovej na 7. mieste.
Pred záverečnými 6000 metrami bola v pozícii topfavoritky Francúzka Jeanmonnotová, ktorá ihneď zvyšovala náskok. Strelecké povinnosti zvládla s dobíjaním a na záverečné metre mala k dispozícii 10-sekundový náskok pred Taliankou Hannah Auchentallerovou.
Zo súboja o medaily vypadli Rakúšanky po tom, čo tlak nezvládla Anna Andexerová a okrem šiestich dobíjaní absolvovala aj jeden trestný okruh.
Jeanmonnotová prekvapenie nedopustila, za sebou nechala Auchentallerovú a Markéta Davidová dopriala radosť Češkám, ktoré finišovali na 3. mieste.
Slovenky bojovali o prvú šestku, napokon ich do cieľa priviedla Remeňová na 8. priečke s výbornou bilanciou 0+6 na strelnici. Lepšie strieľali len deviate Bulharky, ktoré z celkovo 43 výstrelov minuli len trikrát.