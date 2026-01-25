Francúz bol na strelnici opäť bezchybný. Po triumfe v hromadnom štarte je novým lídrom

Svetový pohár v biatlone - Nové Mesto na Morave
Hromadný štart mužov:
Poradie
Meno
Krajina
Čas + streľba
1
Eric Perrot
Francúzsko
35:59,6 min (0)
2
Campbell Wright
USA
+ 9 s (1)
3
Sverre Dahlen Aspenes
Švédsko
+ 16,2 s (0)
4
Fabien Claude
Francúzsko
+ 23,8 s (2)
5
Lukas Hofer
Taliansko
+ 23,8 s (1)
6
Emilien Claude
Francúzsko
+ 41 s (1)
Francúzsky reprezentant Eric Perrot zvíťazil v pretekoch s hromadným štartom na 15 km na podujatí Svetového pohára v biatlone 2025/2026 v Novom Meste na Morave a stal sa novým lídrom celkového poradia.
Druhý prišiel do cieľa Američan Campbell Wright, tretí finišoval Nór Sverre Dahlen Aspenes, ktorý dosiahol prvé pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári.
Perrot, ktorý bol na strelnici bezchybný, triumfoval s časom 35:59,6 min a do celkového hodnotenia získal 90 bodov.
Na čele celkového poradia má 37-bodový náskok. V Novom Meste na Morave dosiahol tretie víťazstvo v sezóne a siedme v kariére.
Po prvej streľbe bol na čele poradia Švéd Jesper Nelin, ktorý mal bezchybnú streľbu rovnako ako Perrot a priebežne tretí Fillon Maillet.
Na bežeckom úseku sa pred neho dostal Wright, no po druhej streľbe už viedol Perrot.
Odstupy medzi najlepšími deviatimi boli iba minimálne a po 8 km bol lídrom Hofer.
Perrot sa po tretej streľbe vrátil do čela a za ním sa zoradili Wright a Aspenes. S Perrotom stíhal najmä Wright a pred Aspenesa sa následne dostal Pfeund.
Perrot bol stopercentný aj na štvrtej streľbe a keďže Wright musel absolvovať jeden trestný okruh, nemohol už ohroziť Francúza.
Na trati síce dokázal stratu výrazne znížiť, no napokon obsadil 2. miesto.