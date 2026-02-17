Dominancia veľmocí sa ukázala v plnej sile. Francúzi sa tešia z historického zlata

Biatlon na ZOH 2026
Výsledky - štafeta mužov:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Francúzsko
2.
Nórsko
3.
Švédsko
/Správu aktualizujeme/
Francúzska mužská štafeta zvíťazila v biatlone zimných olympijských hier. Striebornú medailu získali reprezentanti Nórska, bronz berie Švédsko.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara