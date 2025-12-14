Bežecká forma zo štafety sa vytratila. Slovenky v stíhacích pretekoch výrazne zaostali

Svetový pohár v biatlone - Hochfilzen
Stíhacie preteky žien - výsledky:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
Streľba
1.
Lisa Vittozziová
Taliansko
28:31,5 min
0
2.
Anna Magnussonová
Švédsko
+ 11,4 s
1
3.
Maren Kirkeeideová
Nórsko
+ 39,5 s
3
4.
Justine Braisazová-Bouchetová
Francúzsko
+ 41,2 s
2
5.
Elvira Öbergová
Švédsko
+ 43,8 s
2
6.
Camille Benedová
Francúzsko
+44,5 s
0
51.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 3:45,2 min
4
54.
Emma Kapustová
Slovensko
+ 4:07,7 min
2
Talianska biatlonistka Lisa Vitozziová triumfovala v nedeľných stíhacích pretekoch žien na 10 km na podujatí 2. kola Svetového pohára v Hochfilzene.
V rakúskom stredisku predviedla bezchybnú streľbu a zvíťazila s náskokom 11,4 sekundy pred Švédkou Annou Magnussonovou, ktorá minula jeden terč.
V súboji o tretie miesto uspela po mohutnom finiši Nórka Maren Kirkeeideová, ktorá skončila na pódiu napriek trom trestným okruhom (+39,5).
Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková obsadila so štyrmi streleckými chybami 51. miesto (+3:45,2 min.), jej krajanka Ema Kapustová skončila s dvoma chybami 54. (+4:07,7).
Víťazka piatkového šprintu Lou Jeanmonnotová si zobrala do stíhačky 15-sekundový náskok na Kirkeeideovú.
Preteky rozbehla dobre, na prvej streleckej položke si počínala čisto a náskok si držala. Na druhé miesto sa priebežne posunula Magnussonová.
V druhej ležke však Francúzka raz zaváhala, kým Švédka bola naďalej bezchybná a dostala sa na čelo poradia. Tretia bola Vitozziová.
Tretia streľba však opäť premiešala poradie. Magnussonová prvýkrát zaváhala, čo využili čisto strieľajúce súperky a Jeanmonnotová sa vrátila na líderskú pozíciu.
Na Talianku a Švédku mala 7 sekúnd k dobru, štvrtá bola s 21-sekundovou stratou stále strelecky bezchybná Češka Charvátová.
Francúzka bežecky nestíhala súperkám a pred záverečnou streľbou ju Magnussonová s Vitozziovou dostihli.
Talianka strieľala rýchlo a čisto a dostala sa na čelo, viedla o tri sekundy pred Magnussonovou.
Jeanmonnotová musela ísť do dvoch trestných kôl a prepadla sa poradím, dvakrát minula aj Charvátová. Vitozziová si už vedenie udržala, v závere ešte zvýšila náskok pred Švédkou.
Tretia finišovala napokon Kirkeeideová, hoci po záverečnej streľbe bola až ôsma. Jeanmonnotová skončila až na siedmom mieste.
Želala som si krajší darček k narodeninám
Kapustová, ktorá v nedeľu oslavovala 23. narodeniny, vybiehala po 47. mieste v šprinte, no v ôsmich sekundách mala desať pretekárok.
Po prvej streľbe v ľahu absolvovala jedno trestné kolo, v druhej bola bezchybná a držala sa na 48. priečke, pričom od bodovanej pozície ju delilo 19 sekúnd.
V stojke minula jeden terč, v druhej vybielila všetky. V závere jej už došli sily a napokon klesla na 54. miesto.
„Asi som mala z toho dosť zo včerajška, keď som si siahla na svoje dno. Dnes čím som viac chcela, tým to bolo z mojej strany náročnejšie.
Ešte v prvom kole som išla ako tak dobre, ale potom som už mala dosť, aj na streľbách som mala čo robiť, aby som sa vydýchala.
Mrzí ma to, chcela som si spraviť krajší darček k narodeninám. Bolo to veľmi náročné. Včera bol super deň a dnes mi asi už tie sily chýbali,“ povedala Kapustová pre STVR.
Neviem, čo urobiť s tou streľbou
V závere ju bežecky predstihla aj krajanka Bátovská Fialková. Tá štartovala z 51. priečky, jej plány na lepšie umiestenie zhatila nevydarená streľba.
V oboch ležkách minula po jednom terči a klesla priebežne na 53. pozíciu. Po prvej stojke musela absolvovať dva trestné okruhy, v druhej však strieľala čisto a odchádzala zo strelnice na 54. priečke. V závere si ešte o tri pozície polepšila.
„Musím sa už smiať. Neviem, čo urobiť s tou streľbou. Na ležke sme prišli vo veľkej kope, takmer som si nemala kam ľahnúť a v tej rýchlosti a zmätku som si urobila zlú polohu na streľbu. Z toho pramenila jedna strelecká chyba.
Snažila som sa to dohnať, no na druhej streľbe prišla znova jedna chyba. Aspoň jedna nula na poslednej streľbe ma potešila, to mi však už nebolo nič platné.
V stíhačke treba potriafať, mne sa to zatiaľ nedarí, verím, že to dokážem. Už som takú situáciu v kariére zažila a vždy sa to nejako zlomilo,“ povedala Bátovská Fialková.