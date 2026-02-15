15.02.2026 06:00
Deň 9
Miláno a Cortina 2026
Live
Federica Brignoneová,
Fenomenálna Brignoneová vyhrala ďalšie zlato. Dve lyžiarky zajazdili dvakrát rovnaký čas a berú medailu
Lisa Vittozziová.
Historická výhra pre domáce Taliansko. Víťazka šprintu zahodila zlato na poslednej streľbe
Federica Brignoneová.
Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
Johannes Hösflot Kläbo.
Už je najlepší a sám. Kläbo má najviac medailí v histórii ZOH
Martin Ponsiluoma.
Švéd dostal darček, ktorý využil naplno. Francúz si pokazil preteky na poslednej streľbe
Viktória Čerňanská.
Čerňanskej nevyšla ani druhá jazda. Uzatvára druhú desiatku
Historická výhra pre domáce Taliansko. Víťazka šprintu zahodila zlato na poslednej streľbe

Lisa Vittozziová.
Lisa Vittozziová. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. feb 2026 o 15:15
Taliansko má prvé zlato v biatlone.

Biatlon na ZOH 2026

Výsledky - stíhacie preteky žien na 12,5 km:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Lisa Vittozziová

Taliansko

30:11,8 min (0)

2.

Maren Kirkeeideová

Nórsko

+ 28,8 s (3)

3.

Suvi Minkkinenová

Fínsko

+ 34,3 s (0)

4.

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

+ 49,4 s (0)

5.

Ocean Michelonová

Francúzsko

+ 57,1 s (4)

6.

Franziska Preussová

Nemecko

+ 1:08,0 min (2)

25.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 2:42,3 min (3)

38.

Mária Remeňová

Slovensko

+ 3:49,7 min (2)

49.

Anastasia Kuzminová

Slovensko

+ 4:33,8 min (5)

52.

Ema Kapustová

Slovensko

+ 4:55,5 min (0)

Lisa Vittozziová získala prvú zlatú medailu pre Taliansko v biatlone v histórii zimných olympijských hier

V nedeľných stíhacích pretekoch na ZOH 2026 zvíťazila o 28,8 s pred druhou Nórkou Maren Kirkeeidovou.

Bronz si vybojovala Fínka Suvi Minkkinenová s mankom 34,3 s. Najlepšou zo štvorice Sloveniek bola Paulína Bátovská Fialková na 25. mieste s odstupom 2:42,3 min.

Taliani mali v biatlone v histórii doteraz na konte jedno striebro a šesť bronzov. V Anterselve na ZOH 2026 už vybojovali striebro v miešanej štafete aj s Vittozziovou.

Tridsaťjedenročná veteránka mala spod piatich kruhov na konte aj bronz z Pjongčangu z mixu. O jej triumfe rozhodla predovšetkým bezchybná streľba.

Priebeh pretekov

Bátovská-Fialková vyštartovala na trať zo 40. miesta po šprinte. Prvú streľbu mala bezchybnú, na ďalších troch minula po jednom terči a posunula sa tak celkovo o 15 priečok nahor.

Mária Remeňová netrafila jeden terč na druhej a jeden na štvrtej položke a z 51. pozície po šprinte poskočila na 38. miesto (+3:49,7).

Anastasia Kuzminová urobila päť chýb a dobehla na 49. pozícii (+4:33,8), Ema Kapustová si zapísala 52. priečku so štyrmi chybami (+4:55,5).

Biatlonistky súťažili za slnečného počasia, no vietor bol silnejší, ako v predchádzajúcich pretekoch.

Víťazka šprintu Kirkeeidová neurobila na prvej položke chybu a držala sa na čele o 9,5 sekundy pred Francúzkou Lou Jeanmonnotovou.

Vittozziová s päťkou bola po bezchybnej streľbe tretia s odstupom 29,8 s. Na druhej ležke sa Nórka raz pomýlila a predstihla ju bezchybná Vittozziová o 4,1 s.

Nórka bola rýchlejšia na trati a na prvej stojke už strieľala prvá. Terče vyčistila, no Vittozziová sa držala v závetrí o 6,2 s.

Rozhodovala záverečná streľba, na ktorú prišli dve vedúce biatlonistky s odstupom pred ostatnými.

Kirkeeidová urobila dve chyby, Vittozziová opäť žiadnu a mohla si vychutnať záverečný bežecký okruh.

Kirkeeideová tak získala druhú medailu pod piatimi kruhmi, Minkkinenová zaznamenala životný úspech.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

