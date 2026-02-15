Historická výhra pre domáce Taliansko. Víťazka šprintu zahodila zlato na poslednej streľbe

Biatlon na ZOH 2026
Výsledky - stíhacie preteky žien na 12,5 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Lisa Vittozziová
Taliansko
30:11,8 min (0)
2.
Maren Kirkeeideová
Nórsko
+ 28,8 s (3)
3.
Suvi Minkkinenová
Fínsko
+ 34,3 s (0)
4.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
+ 49,4 s (0)
5.
Ocean Michelonová
Francúzsko
+ 57,1 s (4)
6.
Franziska Preussová
Nemecko
+ 1:08,0 min (2)
25.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 2:42,3 min (3)
38.
Mária Remeňová
Slovensko
+ 3:49,7 min (2)
49.
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+ 4:33,8 min (5)
52.
Ema Kapustová
Slovensko
+ 4:55,5 min (0)
Lisa Vittozziová získala prvú zlatú medailu pre Taliansko v biatlone v histórii zimných olympijských hier.
V nedeľných stíhacích pretekoch na ZOH 2026 zvíťazila o 28,8 s pred druhou Nórkou Maren Kirkeeidovou.
Bronz si vybojovala Fínka Suvi Minkkinenová s mankom 34,3 s. Najlepšou zo štvorice Sloveniek bola Paulína Bátovská Fialková na 25. mieste s odstupom 2:42,3 min.
Taliani mali v biatlone v histórii doteraz na konte jedno striebro a šesť bronzov. V Anterselve na ZOH 2026 už vybojovali striebro v miešanej štafete aj s Vittozziovou.
Tridsaťjedenročná veteránka mala spod piatich kruhov na konte aj bronz z Pjongčangu z mixu. O jej triumfe rozhodla predovšetkým bezchybná streľba.
Priebeh pretekov
Bátovská-Fialková vyštartovala na trať zo 40. miesta po šprinte. Prvú streľbu mala bezchybnú, na ďalších troch minula po jednom terči a posunula sa tak celkovo o 15 priečok nahor.
Mária Remeňová netrafila jeden terč na druhej a jeden na štvrtej položke a z 51. pozície po šprinte poskočila na 38. miesto (+3:49,7).
Anastasia Kuzminová urobila päť chýb a dobehla na 49. pozícii (+4:33,8), Ema Kapustová si zapísala 52. priečku so štyrmi chybami (+4:55,5).
Biatlonistky súťažili za slnečného počasia, no vietor bol silnejší, ako v predchádzajúcich pretekoch.
Víťazka šprintu Kirkeeidová neurobila na prvej položke chybu a držala sa na čele o 9,5 sekundy pred Francúzkou Lou Jeanmonnotovou.
Vittozziová s päťkou bola po bezchybnej streľbe tretia s odstupom 29,8 s. Na druhej ležke sa Nórka raz pomýlila a predstihla ju bezchybná Vittozziová o 4,1 s.
Nórka bola rýchlejšia na trati a na prvej stojke už strieľala prvá. Terče vyčistila, no Vittozziová sa držala v závetrí o 6,2 s.
Rozhodovala záverečná streľba, na ktorú prišli dve vedúce biatlonistky s odstupom pred ostatnými.
Kirkeeidová urobila dve chyby, Vittozziová opäť žiadnu a mohla si vychutnať záverečný bežecký okruh.
Kirkeeideová tak získala druhú medailu pod piatimi kruhmi, Minkkinenová zaznamenala životný úspech.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara