Slováci v šprinte zabrali naplno. Vylepšili si osobné rekordy a budú v stíhačke

Slovenský reprezentant Jakub Borguľa. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
8. jan 2026 o 13:09
Všetci traja Slováci strieľali rovnako.

Svetový pohár v Biatlone - Oberhof

Šprint mužov na 10 km:

1.

Tommaso Giacomel

Taliansko

25:01,7 min (1)

2.

Philipp Nawrath

Nemecko

+13,2 s (1)

3.

Johannes Dale

Nórsko

+25,2 s (1)

31.

Jakub Borguľa

Slovensko

+1:55,1 min (1)

55.

Martin Maťko

Slovensko

+2:23,3 min (1)

63.

Šimon Adamov

Slovensko

+2:29,5 min (1)

Slovenskí biatlonisti Jakub Borguľa a Martin Maťko dosiahli v šprinte mužov v nemeckom Oberhofe najlepšie výsledky v seniorskej kariére.

Borguľa skončil 31., Maťko finišoval na 55. mieste a obaja sa predstavia v sobotných stíhacích pretekoch.

Šimon Adamov sa umiestnil na 63. priečke, všetci mali zhodnú streleckú bilanciu 0+1.

Zvíťazil Talian Tomasso Giacomel s náskokom 13,2 sekundy pred domácim Philippom Nawrathom, pódium doplnil Johannes Dale-Skjevdal z Nórska (+25,2).

Giacomel venoval triumf zosnulému Bakkenovi

Začiatok pretekov sa niesol v pochmúrnej atmosfére a v znamení minúty ticha. Dôvodom bola spomienka na nórskeho reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena, ktorý zomrel 23. decembra uplynulého roka vo veku 27 rokov.

Na hotelovej izbe v talianskom Lavaze ho našiel mŕtveho jeho krajan Johan-Olav Botn, líder celkového poradia SP. Botn sa rozhodol v Oberhofe neštartovať pre chorobu a účasť na pohrebe svojho dlhoročného priateľa.

Šancu dotiahnuť sa na Botna mal druhý muž klasifikácie Eric Perrot. Francúz zvládol úvodnú streľbu v ľahu bezchybne, na stojke však nesklopil hneď dva terče a prišiel o nádej na pódiové umiestnenie.

Maximom na prvú trojku bol jeden trestný okruh, ktorý absolvoval po streľbe v stoji domáci Nawrath a napriek jednému nesklopenému terču priebežne viedol s výrazným náskokom 18 sekúnd pred Nórom Martinom Uldalom.

Po druhej streľbe Giacomela však už bolo jasné, že Talian ho v cieli predstihne. To sa napokon potvrdilo.

Giacomel preťal cieľ o 13 sekúnd skôr ako Nawrath a pozdravom hore venoval svoj tretí triumf v prebiehajúcom ročníku svojmu zosnulému priateľovi Bakkenovi. Zároveň sa posunul na druhé miesto v celkovom poradí za Botna, na ktorého stráca 39 bodov.

„Je to jeden z najsmutnejších dní môjho života, zároveň jeden z najúspešnejších po športovej stránke. Mám veľa zmiešaných pocitov, myslím si však, že Sivert by bol na mňa dnes veľmi hrdý,“ uviedol Giacomel v rozhovore pre IBU.

Slováci boli v ľahu bezchybní

Všetci traja slovenskí reprezentanti zaznamenali bezchybnú streľbu v ľahu. Borguľa predviedol výborný výkon najmä na trati a k ešte lepšiemu umiestneniu mu zabránil iba jeden nesklopený terč v stoji.

Po druhej streľbe figuroval na 38. mieste, v záverečnom bežeckom úseku však predstihol viacero súperov a získal prvé body v SP.

Maťko sa takisto predstaví v stíhačke, na strelnici mal rovnako bilanciu 0+1. Jeden trestný okruh po chybe v stoji zaznamenal aj Šimon Adamov, ktorý bol v cieli na 63. pozícii so stratou 2:29,5 min. a zdolal o necelú sekundu Nóra Vetleho Sjästada Christiansena, piateho muža celkového poradia.

Na prienik do stíhacích pretekov mu chýbali necelé dve sekundy.

dnes 13:09|2
