Švéd dostal darček, ktorý využil naplno. Francúz si pokazil preteky na poslednej streľbe

Biatlon na ZOH 2026
Výsledky - stíhacie preteky mužov na 12,5 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Martin Ponsiluoma
Švédsko
31:11,9 min (1)
2.
Sturla Holm Laegreid
Nórsko
+ 20,6 s (2)
3.
Emilien Jacquelin
Francúzsko
+ 29,7 s (3)
4.
Eric Perrot
Francúzsko
+ 39,5 s (1)
5.
Vetle Sjaastad Christiansen
Nórsko
+ 44,8 s (3)
6.
Johannes Dale-Skjevdal
Nórsko
+ 1:06,6 min (3)
56.
Jakub Borguľa
Slovensko
+ 7:04,1 min (4)
Švédsky biatlonista Martin Ponsiluoma triumfoval v stíhacích pretekoch na ZOH 2026.
V cieli mal náskok 20,6 sekundy pred strieborným Nórom Sturlom Holmom Laegreidom, bronz získal Francúz Emilien Jacquelin s mankom 29,7 s. Jediný Slovák na štarte Jakub Borguľa obsadil 56. priečku so stratou 7:04,1 min.
Tridsaťročný Ponsiluoma získal prvé zlato pod piatimi kruhmi, pred štyrmi rokmi v Pekingu obsadil striebornú priečku v pretekoch s hromadným štartom.
Na strelnici minul jediný terč a to na druhej položke. Na najvyšší stupeň sa posunul zo 7. pozície po šprinte. Na ZOH 2026 zariadil pre Švédsko vôbec prvú medailu v biatlone.
Laegreid pridal striebro k bronzu zo šprintu i vytrvalostných pretekov. Na konte mal dve strelecké chyby. Jacquelin minul celkovo trikrát a po 4. mieste v šprinte sa dočkal prvej individuálnej medaily z olympiády.
V zbierke už mal dve striebra z Pekingu zo štafiet. Víťaz šprintu a obhajca zlata Francúz Quentin Fillon Maillet dobehol s piatimi chybami napokon na 7. mieste (+1:13,5 min).
Priebeh pretekov
Biatlonistov privítali na strelnici v Anterselve náročnejšie podmienky ako v predchádzajúcich súťažiach. Bolo slnečno, no fúkal silnejší vietor.
Na prvej položke v ľahu nikto z pretekárov na čele nezaznamenal čistú položku. Jacquelin strieľal rýchlo a posunul sa zo 4. priečky po šprinte do čela o 6 desatín sekundy pred Fillona Mailleta.
Obaja Francúzi nesklopili zhodne jeden terč. Na druhej streľbe vyčistil Jacquelin všetky terče a ocitol sa na prvom mieste osamotený s náskokom 12,9 s pred Nórom Vetlem Christiansenom a 23,5 pred Laegreidom.
Ani na prvej stojke Francúz nezaváhal a viedol už o 34,5 s pred Ponsiluomom a o 44 pred Francúzom Ericom Perrotom.
Na záverečnej položke vsadil Jacquelin opäť na rýchlosť streľby, no minul tretí a štvrtý terč. Ponsiluoma v stoji ani raz nezaváhal a mohol mieriť za zlatom.
Po štvrtej streľbe mal náskok 14,6 s pred Jacquelinom a 15,4 pred Laegreidom. Nór potvrdil svoje bežecké dispozície, rýchlo sa od Francúza odpútal a išiel si po striebro. Jacquelin udržal bronz o 5,8 s pred Perrotom.
Borguľa vyrazil na trať z 58. pozície. Na prvej streľbe minul raz a posunul sa na 55. priečku. Na druhej ležke svoj výkon zopakoval a opäť odišiel zo streľby na 55. pozícii.
Aj tretia položka priniesla jednu chybu a udržanie si 55. priečky. Štvrtá streľba znamenala opäť jednu chybu a pokles o miesto nižšie, ktoré bolo napokon konečné.
Zimná olympiáda Miláno 2026
