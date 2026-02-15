15.02.2026 06:00
Federica Brignoneová.
Bolo to vyrovnané, kým neprišla Brignoneová. Talianka dala zvyšku pretekárok tvrdú ranu
Martin Ponsiluoma.
Švéd dostal darček, ktorý využil naplno. Francúz si pokazil preteky na poslednej streľbe
Viktória Čerňanská.
Čerňanskej nevyšla úvodná jazda. Predbehla ju aj pretekárka z Jamajky
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová.
Vonnová má za sebou štvrtú operáciu, no teší sa naspäť na lyže. Svoje rozhodnutie neľutuje
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
V stíhacích pretekoch vyštartujú všetky štyri Slovenky. Medzi mužmi iba Borguľa
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas ZOH 2026.
Shiffrinová má výhodné číslo, domáca hviezda si na štart počká. Nechýba ani Slovenka
Martin Ponsiluoma.
Martin Ponsiluoma. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. feb 2026 o 11:48 (aktualizované 15. feb 2026 o 11:57)
Striebornú medailu berie Sturma Holm Laegreid.

Biatlon na ZOH 2026

Výsledky - stíhacie preteky mužov na 12,5 km:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Martin Ponsiluoma

Švédsko

31:11,9 min (1)

2.

Sturla Holm Laegreid

Nórsko

+ 20,6 s (2)

3.

Emilien Jacquelin

Francúzsko

+ 29,7 s (3) 

4.

Eric Perrot

Francúzsko

+ 39,5 s (1)

5.

Vetle Sjaastad Christiansen

Nórsko

+ 44,8 s (3)

6.

Johannes Dale-Skjevdal

Nórsko

+ 1:06,6 min (3)

56.

Jakub Borguľa

Slovensko

+ 7:04,1 min (4)

Švédsky biatlonista Martin Ponsiluoma triumfoval v stíhacích pretekoch na ZOH 2026

V cieli mal náskok 20,6 sekundy pred strieborným Nórom Sturlom Holmom Laegreidom, bronz získal Francúz Emilien Jacquelin s mankom 29,7 s. Jediný Slovák na štarte Jakub Borguľa obsadil 56. priečku so stratou 7:04,1 min.

Tridsaťročný Ponsiluoma získal prvé zlato pod piatimi kruhmi, pred štyrmi rokmi v Pekingu obsadil striebornú priečku v pretekoch s hromadným štartom.

Na strelnici minul jediný terč a to na druhej položke. Na najvyšší stupeň sa posunul zo 7. pozície po šprinte. Na ZOH 2026 zariadil pre Švédsko vôbec prvú medailu v biatlone.

Laegreid pridal striebro k bronzu zo šprintu i vytrvalostných pretekov. Na konte mal dve strelecké chyby. Jacquelin minul celkovo trikrát a po 4. mieste v šprinte sa dočkal prvej individuálnej medaily z olympiády.

V zbierke už mal dve striebra z Pekingu zo štafiet. Víťaz šprintu a obhajca zlata Francúz Quentin Fillon Maillet dobehol s piatimi chybami napokon na 7. mieste (+1:13,5 min).

Priebeh pretekov

Biatlonistov privítali na strelnici v Anterselve náročnejšie podmienky ako v predchádzajúcich súťažiach. Bolo slnečno, no fúkal silnejší vietor.

Na prvej položke v ľahu nikto z pretekárov na čele nezaznamenal čistú položku. Jacquelin strieľal rýchlo a posunul sa zo 4. priečky po šprinte do čela o 6 desatín sekundy pred Fillona Mailleta.

Obaja Francúzi nesklopili zhodne jeden terč. Na druhej streľbe vyčistil Jacquelin všetky terče a ocitol sa na prvom mieste osamotený s náskokom 12,9 s pred Nórom Vetlem Christiansenom a 23,5 pred Laegreidom.

Ani na prvej stojke Francúz nezaváhal a viedol už o 34,5 s pred Ponsiluomom a o 44 pred Francúzom Ericom Perrotom.

Na záverečnej položke vsadil Jacquelin opäť na rýchlosť streľby, no minul tretí a štvrtý terč. Ponsiluoma v stoji ani raz nezaváhal a mohol mieriť za zlatom.

Po štvrtej streľbe mal náskok 14,6 s pred Jacquelinom a 15,4 pred Laegreidom. Nór potvrdil svoje bežecké dispozície, rýchlo sa od Francúza odpútal a išiel si po striebro. Jacquelin udržal bronz o 5,8 s pred Perrotom.

Borguľa vyrazil na trať z 58. pozície. Na prvej streľbe minul raz a posunul sa na 55. priečku. Na druhej ležke svoj výkon zopakoval a opäť odišiel zo streľby na 55. pozícii.

Aj tretia položka priniesla jednu chybu a udržanie si 55. priečky. Štvrtá streľba znamenala opäť jednu chybu a pokles o miesto nižšie, ktoré bolo napokon konečné.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

