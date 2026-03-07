Bátovská Fialková s ďalším skvelým úspechom. V hromadnom štarte skončila v TOP 10

Svetový pohár v biatlone - Kontiolahti
Výsledky - hromadný štart žien na 12,5 km:
1.
Julia Simonová
Francúzsko
34:40,0 min (1)
2.
Elvira Öbergová
Švédsko
+ 5,6 s (2)
3.
Anna Magnussonová
Švédsko
+ 8,9 s (1)
4.
Marlene Fichtnerová
Nemecko
+ 14,9 s (1)
5.
Tereza Voborníková
Česko
+ 15,2 s (1)
6.
Ocean Michelonová
Francúzsko
+ 15,8 s (2)
8.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 24,5 s (3)
27.
Ema Kapustová
Slovensko
+ 1:53,1 min
Francúzska biatlonistka Julia Simonová vyhrala sobotné preteky s hromadným štartom na pretekoch Svetového pohára v Kontiolahti.
S jednou chybou na strelnici mala náskok 5,6 sekundy na Švédku Elviru Öbergovú a jej krajanku Annu Magnussonovú.
Slovenka Paulína Bátovská Fialková obsadila ôsme miesto so stratou 24,5 sekundy a troma chybami.
Jej krajanka Ema Kapustová bola v premiére v masse na 27. pozícii s mankom 1:53,1 minúty a jednou streleckou chybou.
Simonová chybovala len na úvodnej ležke a postupne sa predierala dopredu. Zvládla aj kritickú tretiu položku v stoji, kde chybovala väčšina pretekárok a na poslednú prišla naraz s Öbergovou, ktorá minula raz.
Na záverečný úsek išla Simnová s náskokom takmer pol minúty, ktorý si s prehľadom ustrážila.
Práve Öbergová bola na špici väčšinu pretekov a po poslednej stojke padla až na štvrté miesto, no okrem Magnussonovej predbehla aj Nemku Marlene Fichtnerovú.
Simonová zároveň poskočila do vedenia v hodnotení massu, celkovou líderkou je naďalej Lou Jeanmonnotová, tá obsadila v sobotu 16. pozíciu.
Bátovská Fialková mala po jednej chybe na úvodnej ležke a oboch stojkách. Na prvú z nich prichádzala na štvrtom mieste, no po poslednom trestnom okruhu bola až trinásta.
Zo straty na Simonovú v závere zmazala takmer polminúty. Lepšiu streleckú formu mala Kapustová, ktorá chybovala len v závere a po tretej položke bola jedinou bezchybnou biatlonistkou.
Po nej figurovala na 21. pozícii so stratou minúty, no v dôsledku trestného okruhu sa prepadla.
„Dnes to boli kontaktné preteky, ani na strelnici to nebolo v pokoji, ako v indivudáli. Ani ja som to nezvládla čisto, aj keď som bežala dobre. Podmienky sú dobre, podložka je dobrá.
Hovorilo sa, že to je dnes najlepšie, ale podľa mňa to bolo v individuále ešte lepšie,“ povedala pre STVR Bátovská Fialková, ktorá mala najlepší bežecký čas.
„Bola u mňa citeľná nervozita, čo sa trocha prejavilo na streľbe. Musela som si dávať obzvlášť pozor, pretože je to najlepšia 30-ka žien a vedela som, že bežecky s nimi nedokážem držať tempo.
Bola som však prekvapená, že to čelo nebolo až tak ďaleko. Od druhého kola som musela zatínať zuby, ale vždy som sa za niekým zviezla, aby som sa vytiahla,“ zhodnotila Kapustová.