Slováci pokazili preteky už na prvej streľbe. Štafeta dvojíc patrila Nórom

Svetový pohár v biatlone - Otepää
Výsledky - zmiešaná štafeta dvojíc:
1.
Lägreid, Knottenová
Nórsko
40:39,3 min (0+8)
2.
Samuelsson, Öbergová
Švédsko
+1:38,1 min (3+13)
3.
Seppälä, Minkkinenová
Fínsko
+1:45,7 s (1+15)
20.
Iskhakov, Kapustová
Slovensko
+4:56,2 (4+15)
Nórski biatlonisti Karoline Offigstad Knottenová a Sturla Holm Laegreid sa stali víťazmi nedeľnej štafety miešaných dvojíc na podujatí Svetového pohára v Otepää.
V estónskom stredisku mali bilanciu 0+8 a triumfovali s náskokom 1:38,1 minúty pred Švédmi Hannou Öbergovou a Sebastianom Samuelssonom. Pódium doplnili Suvi Minkinnenová a Tero Seppälä z Fínska (+1:45,7).
Slovenská dvojica Ema Kapustová a Artur Ischakov obsadila 20. priečku s mankom 4:56,2 min. na víťazov.
V Otepää opäť úradovali poveternostné podmienky na strelnici, ktoré viedli k nemalému počtu trestných okruhov.
Na prvom úseku sa s vetrom najlepšie popasoval Samuelsson, ktorý odovzdával Öbergovej na líderskej pozícii. Tá síce šla do trestného okruhu, ale Švédsko sa držalo na čele spoločne s Nórskom a Slovinskom.
Na treťom úseku vyšvihol Nórov Laegreid, zatiaľ čo Emilien Jacquelin vystrelil o jeden náboj navyše a Francúzov ako jedných z favoritov diskvalifikovali. Víťazstvo pre Nórsko bez jediného trestného okruhu zabezpečila Knottenová.
Na poslednej streľbe absolvovala 150 metrov navyše Öbergová, ale nakoniec dobehla na druhej priečke pred Minkinnenovou.
Slovákom hrozilo obehnutie o kolo
Ischakovovi nevyšla už prvá ležka, po ktorej šiel do 75-metrového trestného okruhu. Na stojke následne pridal ďalšie dva trestné okruhy a s pozíciou Slovenska to nevyzeralo dobre. Kapustová dobíjala na druhom úseku štyrikrát a metrom navyše sa vyhla.
Slovákom hrozilo obehnutie o kolo, ale Ischakov sa blysol desiatimi presnými ranami a Kapustovej odovzdal na 19. mieste.
Dvadsaťtriročná Slovenka začala výborne, keď v ležke trafila prvé štyri terče, ale posledný sa jej nepodarilo sklopiť ani s troma náhradnými nábojmi. Napokon finišovala na poslednej klasifikovanej 20. priečke.
„Poviem pravdu, že som nezvládol stres. Prvé kolo bolo riadne rýchle a nezvládol som to. Poveternostné podmienky boli odlišné, potom to bolo pokojnejšie a dalo sa to,“ povedal Ischakov pre STVR Šport.
Od 14.40 h bola na programe miešaná štafeta na 4x6 km, ktorá mala rozhodnúť o držiteľoch malého krištáľového glóbusu za disciplínu. Slovensko malo na štartovej listine štvoricu Martin Maťko, Jakub Borguľa, Anastasia Kuzminová a Paulína Bátovská Fialková.