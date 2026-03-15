Slováci pokazili preteky už na prvej streľbe. Štafeta dvojíc patrila Nórom

Ema Kapustová počas stíhacích pretekov žien v estónskom Otepää. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
Sportnet, TASR|15. mar 2026 o 13:40
Slováci absolvovali štyri trestné kolá.

Svetový pohár v biatlone - Otepää

Výsledky - zmiešaná štafeta dvojíc:

1.

Lägreid, Knottenová

Nórsko

40:39,3 min (0+8)

2.

Samuelsson, Öbergová

Švédsko

+1:38,1 min (3+13)

3.

Seppälä, Minkkinenová

Fínsko

+1:45,7 s (1+15)

20.

Iskhakov, Kapustová

Slovensko

+4:56,2 (4+15)

Nórski biatlonisti Karoline Offigstad Knottenová a Sturla Holm Laegreid sa stali víťazmi nedeľnej štafety miešaných dvojíc na podujatí Svetového pohára v Otepää.

V estónskom stredisku mali bilanciu 0+8 a triumfovali s náskokom 1:38,1 minúty pred Švédmi Hannou Öbergovou a Sebastianom Samuelssonom. Pódium doplnili Suvi Minkinnenová a Tero Seppälä z Fínska (+1:45,7).

Slovenská dvojica Ema Kapustová a Artur Ischakov obsadila 20. priečku s mankom 4:56,2 min. na víťazov.

V Otepää opäť úradovali poveternostné podmienky na strelnici, ktoré viedli k nemalému počtu trestných okruhov.

Na prvom úseku sa s vetrom najlepšie popasoval Samuelsson, ktorý odovzdával Öbergovej na líderskej pozícii. Tá síce šla do trestného okruhu, ale Švédsko sa držalo na čele spoločne s Nórskom a Slovinskom.

Na treťom úseku vyšvihol Nórov Laegreid, zatiaľ čo Emilien Jacquelin vystrelil o jeden náboj navyše a Francúzov ako jedných z favoritov diskvalifikovali. Víťazstvo pre Nórsko bez jediného trestného okruhu zabezpečila Knottenová.

Na poslednej streľbe absolvovala 150 metrov navyše Öbergová, ale nakoniec dobehla na druhej priečke pred Minkinnenovou.

Slovákom hrozilo obehnutie o kolo

Ischakovovi nevyšla už prvá ležka, po ktorej šiel do 75-metrového trestného okruhu. Na stojke následne pridal ďalšie dva trestné okruhy a s pozíciou Slovenska to nevyzeralo dobre. Kapustová dobíjala na druhom úseku štyrikrát a metrom navyše sa vyhla.

Slovákom hrozilo obehnutie o kolo, ale Ischakov sa blysol desiatimi presnými ranami a Kapustovej odovzdal na 19. mieste.

Dvadsaťtriročná Slovenka začala výborne, keď v ležke trafila prvé štyri terče, ale posledný sa jej nepodarilo sklopiť ani s troma náhradnými nábojmi. Napokon finišovala na poslednej klasifikovanej 20. priečke.

„Poviem pravdu, že som nezvládol stres. Prvé kolo bolo riadne rýchle a nezvládol som to. Poveternostné podmienky boli odlišné, potom to bolo pokojnejšie a dalo sa to,“ povedal Ischakov pre STVR Šport.

Od 14.40 h bola na programe miešaná štafeta na 4x6 km, ktorá mala rozhodnúť o držiteľoch malého krištáľového glóbusu za disciplínu. Slovensko malo na štartovej listine štvoricu Martin Maťko, Jakub Borguľa, Anastasia Kuzminová a Paulína Bátovská Fialková.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

