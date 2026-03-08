Dominanciu Nórov podčiarkol premiérový triumf v sezóne. Biatlonista sa preslávil neverou

Sturla Holm Laegreid počas pretekov v Kontiolahti. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. mar 2026 o 17:40
Slovensko v pretekoch nemalo zastúpenie.

Svetový pohár v biatlone - Kontiolahti

Hromadné preteky mužov na 15 km:

1.

Sturla Holm Lägreid

Nórsko

34:39,7 min (0)

2.

Eric Perrrot

Francúzsko

+16,5 s (1)

3.

Vetle Christiansen

Nórsko

+24,1 (1)

4.

Johan Olav Botn

Nórsko

+28,4 (2)

5.

Martin Ponsiluoma

Švédsko

+32,0 (2)

6.

Martin Uldal

Nórsko

+36,4 (1)

Nórsky biatlonista Sturma Holm Laegreid zvíťazil v pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom na 15 km v Kontiolahti.

﻿Vo fínskom stredisku sklopil všetkých 20 terčov a triumfoval s náskokom 16,5 s pred Francúzom Ericom Perrotom, ktorý si upevnil vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu a získal v predstihu malý glóbus za „mass".

Tretí skončil ďalší Nór Vetle Sjaastad Christiansen (+24,1). Slovensko v súťaži nemalo svoje zastúpenie. Laegreid slávil prvé víťazstvo v tejto sezóne a celkovo 17. v kariére.

V historických tabuľkách sa posunul na ôsme miesto, o ktoré sa delí s Nemcom Frankom Ullrichom. Zároveň prerušil úspešnú sériu Perrota, ktorý nenašiel premožiteľa v predchádzajúcich troch pretekoch.

Po úvodných dvoch ležkách bol na čele Francúz Emilien Jacquelin, ktorý vybielil všetky terče a bol rýchly aj v bežeckej stope. Na úvodnej stojke však spravil dve chyby a klesol na deviatu priečku.

Na čelo sa vyhupol Perrot, za ním išli Laegreid a Francúz Fabien Claude. Na druhej stojke však Perrot minul posledný terč a Laegreid, ktorý strieľal čisto, si už víťazstvo nenechal ujsť. Naposledy stál v SP na najvyššom stupienku vlani v marci na domácej pôde na Holmenkollene.

Lägreid sa dostal do pozornosti verejnosti, keď sa počas ZOH 2026 priznal pred kamerami k nevere.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

