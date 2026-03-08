Dominanciu Nórov podčiarkol premiérový triumf v sezóne. Biatlonista sa preslávil neverou

Svetový pohár v biatlone - Kontiolahti
Hromadné preteky mužov na 15 km:
1.
Sturla Holm Lägreid
Nórsko
34:39,7 min (0)
2.
Eric Perrrot
Francúzsko
+16,5 s (1)
3.
Vetle Christiansen
Nórsko
+24,1 (1)
4.
Johan Olav Botn
Nórsko
+28,4 (2)
5.
Martin Ponsiluoma
Švédsko
+32,0 (2)
6.
Martin Uldal
Nórsko
+36,4 (1)
Nórsky biatlonista Sturma Holm Laegreid zvíťazil v pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom na 15 km v Kontiolahti.
Vo fínskom stredisku sklopil všetkých 20 terčov a triumfoval s náskokom 16,5 s pred Francúzom Ericom Perrotom, ktorý si upevnil vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu a získal v predstihu malý glóbus za „mass".
Tretí skončil ďalší Nór Vetle Sjaastad Christiansen (+24,1). Slovensko v súťaži nemalo svoje zastúpenie. Laegreid slávil prvé víťazstvo v tejto sezóne a celkovo 17. v kariére.
V historických tabuľkách sa posunul na ôsme miesto, o ktoré sa delí s Nemcom Frankom Ullrichom. Zároveň prerušil úspešnú sériu Perrota, ktorý nenašiel premožiteľa v predchádzajúcich troch pretekoch.
Po úvodných dvoch ležkách bol na čele Francúz Emilien Jacquelin, ktorý vybielil všetky terče a bol rýchly aj v bežeckej stope. Na úvodnej stojke však spravil dve chyby a klesol na deviatu priečku.
Na čelo sa vyhupol Perrot, za ním išli Laegreid a Francúz Fabien Claude. Na druhej stojke však Perrot minul posledný terč a Laegreid, ktorý strieľal čisto, si už víťazstvo nenechal ujsť. Naposledy stál v SP na najvyššom stupienku vlani v marci na domácej pôde na Holmenkollene.
Lägreid sa dostal do pozornosti verejnosti, keď sa počas ZOH 2026 priznal pred kamerami k nevere.