Borguľa zažil v stíhačke fiasko. Na strelnici netrafil takmer každý druhý terč

Svetový pohár v biatlone - Otepää
Výsledky - stíhacie preteky mužov na 12,5 km:
1.
Sturla Holm Lägreid
Nórsko
33:14,6 min (1)
2.
Émilien Jacquelin
Francúzsko
+ 2:33,4 s (5)
3.
Martin Uldal
Nórsko
+ 2:46,7 s (5)
4.
Campbell Wright
USA
+ 2:49,0 (2)
5.
Sebastian Samuelsson
Švédsko
+ 2:52,4 (5)
6.
Fabien Claude
Francúzsko
+ 3:05,3 (4)
55.
Jakub Borguľa
Slovensko
+ 7:46,3 (9)
Nórsky biatlonista Sturma Holm Lägreid triumfoval v stíhacích pretekoch na 12,5 km na podujatí Svetového pohára v Otepää s veľkým náskokom pred zvyškom konkurencie.
V estónskom stredisku zvíťazil s jednou streleckou chybou s náskokom 2:33,4 min pred Francúzom Emilienom Jacquelinom, pódium doplnil Nór Martin Uldal (+2:46,7). Slovenský reprezentant Jakub Borguľa obsadil 55. miesto (+7:46,3).
Laegreid obhájil svoj piatkový triumf zo šprintu. Stíhačku mal od úvodu pod kontrolou a pomohol si najmä skvelou streľbou v mimoriadne náročných veterných podmienkach.
Jacquelin držal krok do polovice pretekov, keď mal za sebou dve čisté streľby. Šance na prvenstvo mu však vzali dve chyby na tretej položke, navyše až trikrát nesklopil terč na záverečnej streľbe.
Na tretiu pozíciu sa postupne vytiahol Uldal, ktorý začal troma nepresnými výstrelmi. Zisk veľkého i malého krištáľového glóbusu zatiaľ nedokázal spečatiť Francúz Eric Perrot, ktorý skončil až jedenásty.
Borguľa zlyhal na strelnici
Preteky nevyšli jedinému slovenskému zástupcovi v štartovom poli Jakubovi Borguľovi. Dvadsaťjedenročný Slovák vstupoval do stíhačky z 31. priečky a stratou 1:43 min na Laegreida.
Na prvej streleckej položke obišiel s jednou chybou, v druhej i tretej však urobil zhodne po tri a nevydarené preteky zakončil dvoma nesklopenými terčmi v štvrtej streľbe. Celkovo tak absolvoval až deväť trestných okruhov a na víťaza stratil 7:46,3 min.
„Určite si tieto preteky zapamätám. Bolo to trápenie počas celého času. Ešte prvé dve kolá, keď som išiel v balíku a dal som na prvej streľbe za jednu, to bolo v poriadku, keďže všetci zle strieľali. Potom po tej trojke prišiel úplný blok a vôbec som nevedel už ani bežať,“ uviedol Borguľa pre STVR.